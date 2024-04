11 Tore in 2 Spielen: SR Donaufeld schießt SV Oberwart aus dem Stadion

Details Freitag, 05. April 2024 22:18

SR Donaufeld zog SV Klöcher Bau Oberwart das Fell über die Ohren: 0:6 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Gastgebers. SR Donaufeld setzte sich standesgemäß gegen SV Oberwart durch. SV Klöcher Bau Oberwart hatte im nahezu ausgeglichenen Hinspiel mit 3:2 knapp die Nase vorn gehabt. Mit dem klare Sieg diese Woche haben die Donaufelder nun in zwei Spielen unglaubliche elf Tore erzielt und haben sich zum einzigen Rapid-Verfolger entwickelt.

Donaufeld mit Vollgas

Die Führung von SR Donaufeld stellte Felix Orgolitsch sicher. Der Angreifer traf vor 550 Zuschauern zum 1:0. Dem Treffer war ein schöner Angriff vorausgegangen. Es sollte nicht lange dauern, ehe es 2:0 steht. Manuel Holzmann versenkte die Kugel zum 2:0 für den Gast (23.). Oberwart wirkt etwas geschockt - man hatte sich viel für das Spiel vorgenommen, muss sich jetzt aber eine ganz neue Taktik überlegen. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Oberwart chancenlos

Mit dem 3:0 durch Orgolitsch schien die Partie bereits in der 51. Minute mit SR Donaufeld einen sicheren Sieger zu haben. Mit dem 4:0 von Marcel Holzer für SR Donaufeld war das Spiel eigentlich schon entschieden (58.). Der fünfte Streich von SR Donaufeld war Floris Van Zaanen vorbehalten (65.). Manuel Wolf war es, der kurz vor Ultimo das 6:0 besorgte und SR Donaufeld inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (93.). SR Donaufeld überrannte SV Oberwart förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Der sechste Rang der Rückrundentabelle ist Ausdruck der jüngsten Erfolgsgeschichte von SV Klöcher Bau Oberwart. Trotz der Schlappe behält SV Oberwart den zwölften Tabellenplatz bei. Wo bei SV Klöcher Bau Oberwart der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 22 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. SV Oberwart kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. Ansonsten stehen noch sieben Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. SV Klöcher Bau Oberwart ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen SV Oberwart festigte SR Donaufeld den zweiten Tabellenplatz. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von SR Donaufeld stets gesorgt, mehr Tore als SR Donaufeld (54) markierte nämlich niemand in der Regionalliga Ost. Mit dem Sieg baute SR Donaufeld die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SR Donaufeld 13 Siege, fünf Remis und kassierte erst vier Niederlagen. SR Donaufeld ist seit drei Spielen unbezwungen.

Am kommenden Freitag tritt SV Klöcher Bau Oberwart bei ASV Draßburg an, während SR Donaufeld einen Tag später den Kremser SC empfängt.

Stimme zum Spiel:

Josef Michorl (Trainer Donaufeld): "Wir müssen auch dieses Ergebnis wieder richtig einordnen. Aber natürlich hat die Mannschaft eine tolle Leistung gezeigt und wie schon vorige Woche alles reingeworfen. Wir haben nicht aufgehört nach der klaren Führung. Das ist sehr wichtig. Wir müssen aber weiter hart arbeiten, damit wir erfolgreich weiterspielen können."

Aufstellungen:

SV Klöcher Bau Oberwart: Marton Horvath - Marko Dusak, Michael Huber, Sebastian Schwarz, Patrick Farkas - Adam Peter Woth, Dominik Doleschal, Simon Radostits, Lukas Ried, Rajko Rep, Stefan Wessely (K) -



Ersatzspieler: Daniel Glander, Thomas Herrklotz, Lukas Zapfel, Lars Joachim Postmann, Adam Bendeguz Horvath, Kilian Koch



Trainer: Klaus Guger

SR Donaufeld: Nick Giuliani, Fatih Ekinci, Manuel Holzmann, Marcel Holzer, Floris Van Zaanen, Felix Orgolitsch, Ilija Petkovic, Manuel Wolf, Merzak Bouguerzi, Lukas Schöfl, Philip Schneider (K)



Ersatzspieler: Tunahan Mercan, Sandro Widni, Dobrica Tegeltija, Tobias Fischer, Patryk Ciez, Mark Habetler



Trainer: Josef Michorl

Regionalliga Ost: SV Klöcher Bau Oberwart – SR Donaufeld, 0:6 (0:2)

93 Manuel Wolf 0:6

65 Floris Van Zaanen 0:5

58 Marcel Holzer 0:4

51 Felix Orgolitsch 0:3

23 Manuel Holzmann 0:2

13 Felix Orgolitsch 0:1