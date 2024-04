SC Neusiedl am See 1919 geht daheim gegen die Young Violets unter

Details Freitag, 05. April 2024 23:07

In der 22. Runde sind die Young Violets Austria Wien zu Gast beim SC Neusiedl am See und heiß auf drei Punkte. Nachdem die jungen Veilchen in der Rückrunde noch keinen Dreier einfahren konnte und somit auch in der Tabelle wenig nach oben ging, möchten sie beim Konkurrenten aus dem Burgenland endlich wieder siegen. Die Hinrunde gewannen die Veilchen in einem Krimi mit 3:2 und konnten die drei Punkte fixieren. Allerdings wäre es auch für die Mannschaft von Neusiedl ein wichtiger Sieg, um den Abstiegsplätzen fern zu bleiben. Die Neusiedler verloren zuletzt beim ASV Draßburg und müssen die verlorenen Punkte wieder gut machen!

Kompliment an beide Mannschaften

"Natürlich bringt das frühe 1:0 in Spielminute drei Schwung in die Partie und dadurch konnten wir das Momentum der Partie gewinnen", erklärte Sportlicher Akademieleiter Manuel Takacs. "Das 2:0 zur Pause war nicht ganz unverdient, allerdings muss ich auch ein Kompliment an die Mannschaft von Neusiedl aussprechen für ihren Kampfgeist. Nach der Pause konnten sie auch den verdienten Anschlusstreffer erzielen", fügte Sportlicher Akademieleiter Manuel Takacs hinzu. "Unser Trainer hatte dann das richtige Händchen und hat zwei junge Talente eingewechselt, welche sich auf dem Platz direkt beweisen konnten. Nach den zwei Einwechslungen konnten wir direkt das 3:1 erzielen. Im Anschluss haben die Neusiedler den Faden verloren und wir konnten das 4:1 und danach sogar das 5:1 erzielen. In meinen Augen ist der Sieg verdient, jedoch ist er etwas zu hoch ausgefallen", betonte Takacs. Trotzdem wollen wir nächste Woche im Favoritner Derby in der Generali Arena gegen den FavAC erneut punkten und gehen durch den ersten Sieg in der Rückrunde mit breiter Brust in diese Partie", erklärte Sportlicher Akademieleiter Takacs.

Helm mit goldenem Händchen

Bereits früh in der Partie konnten die jungen Veilchen in Führung gehen und so war es Philipp Maybach der das 1:0 in Minute zwei erzielen konnte. Beide Mannschaften waren gut in der Partie und die Neusiedler sogar etwas bissiger und kampflustiger. Nach rund 30 Minuten spielten die Young Violets einen Konter perfekt aus und erhöhten auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel war die Mannschaft vom SC Neusiedl deutlich besser in der Partie und konnten in Minute 52 den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielen. Im Anschluss wechselte Trainer Helm und brachte zwei junge Talente bei den Wienern. Romeo Moerth konnte mit seinem ersten Ballkontakt direkt effektiv werden und erzielte das 3:1. Daraufhin war bei den Neusiedlern die Luft raus und die Young Violets erhöhten in Minute 83. auf 4:1 und David Ewemade setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt und traf zum 5:1.

SC Neusiedl am See 1919: Mathias Gindl - Niklas Streimelweger, David Strmsek, Raphael Strasser, Maximilian Wodicka (K) - Marek Rigo, Daniel Toth, Andre-Eric Tatzer, Marcel Toth - Arbnor Prenqi, Lukas Haubenwaller



Ersatzspieler: Philipp Köhle, Matej Maas, Michal Maas, Andreas Pittnauer, Tugay Arslan, Patrick Sonnleitner



Trainer: Stefan Rapp

Young Violets Austria Wien: Kenan Jusic - Aleksa Ilic, Lars Stöckl, Petar Markovic - Dominik Nisandzic, Osman Abdi, Philipp Maybach, David Ewemade, Marijan Österreicher - Rocco Sutterlüty, Philipp Hosiner (K)



Ersatzspieler: Nick Jurescha, Lorian Metaj, Fabian Jankovic, Konstantin Aleksa, Romeo Mörth, Michael Izunwanne



Trainer: Mag. Stephan Helm