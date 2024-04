Wiener Sport-Club knackt FCM Traiskirchen und feiert vierten Sieg en suite

Details Freitag, 05. April 2024 22:27

Wiener Sport-Club gewann das Freitagsspiel gegen FCM Flyeralarm Traiskirchen mit 4:2. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Wiener Sport-Club heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das Hinspiel hatte FCM Traiskirchen mit 1:0 knapp für sich entschieden. Für den Wiener Sport-Club ist es der vierte Sieg in Folge.

Traiskirchen schockt Sport-Club

Dabei beginnt die Partie alles andere als nach Wunsch der Gastgeber. Vor einer Kulisse von 2.350 Zuschauern war es Marc Helleparth, der das 1:0 für die Gäste erzielte. Die Reaktion der Gastgeber folgte aber auf den Fuß. Mehrere Pässe, ehe der Ball bei Philip Buzuk landet, der den Ball im Tor versenkt. Damit ist wieder alles offen. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Miroslav Beljan das 2:1 nach (43.). Damit haben die Hernaler das Spiel tatsächlich gedreht. Zur Pause reklamierte Wiener Sport-Club eine knappe Führung für sich.

Führung ausgebaut

Im zweiten Durchgang dominieren die Heimischen das Spiel weiterhin. Traiskirchen tut sich hingegen sehr schwer im Spiel nach vorne, es gelingt wenig. Die Hernaler machen es besser: Martin Pajaczkowski erhöhte den Vorsprung nach einem schön herausgespielten Angriff mit einem Halbvolleyschuss nach 65 Minuten auf 3:1. Für das 4:1 des Wiener Sport-Club sorgte Buzuk, der in Minute 71 zur Stelle war. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Deniz Pehlivan für einen Treffer per Elfmeter sorgte (93.). Schließlich strich Wiener Sport-Club die Optimalausbeute gegen FCM Flyeralarm Traiskirchen ein.

Die Trendkurve von Wiener Sport-Club geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang neun, mittlerweile hat man Platz fünf der Rückrundentabelle inne. Wiener Sport-Club liegt im Klassement nun auf Rang sieben. Mit vier Siegen in Folge ist Wiener Sport-Club so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Bei FCM Traiskirchen präsentierte sich die Abwehr angesichts 35 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (44). Traiskirchen führt mit 30 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. FCM Flyeralarm Traiskirchen verliert weiter an Boden und bleibt auch im fünften Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher neun Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft Wiener Sport-Club auf SC Wiener Viktoria, FCM Traiskirchen spielt tags zuvor gegen FC Mauerwerk Immo.

Stimme zum Spiel:

David Krapf-Günther (Sektionsleiter Wiener Sport-Club): "Eine sehr starke Leistung unserer Mannschaft, nach den ersten 10 Minuten waren wir sehr gut im Spiel und haben uns zahlreiche Torchancen herausgespielt. Mit dem 3:1 war das Spiel entschieden und dann sind wir sogar noch sehr fahrlässig mit unseren Chancen umgegangen, alles in allem ein tolles Spiel vor einer sensationellen Kulisse."

Aufstellungen:

Wiener Sport-Club: Florian Prögelhof, Philipp Haas, Luka Gusic (K), David Rajkovic, Martin Pajaczkowski, Oguzhan Özlesen, Lucas Pfaffl, Samuel Oppong, Mirza Berkovic, Miroslav Beljan, Philip Buzuk



Ersatzspieler: Jakub Krepelka, Florian Gerstl, Felix Kerber, Emmanuel Ojukwu, Dominik Akrap, Pascal Macher



Trainer: Edvin Merdzic

FCM Flyeralarm Traiskirchen: Foroutan Bagherian Rafsanjanipour - Nicolas Zdichynec, Fatih Balli, Benoit Onambele Baulay, Amar Helic (K), Alexander Leidinger - Nadir Ajanovic, Yannick Paul Maierhofer, Niklas Schneider - Maduma Roberto, Marc Helleparth



Ersatzspieler: Akim Chizuka, Robin Linhart, Deniz Pehlivan, Marvin Trost, Patrick Mijatovic, Jan Kirchmayer



Trainer: Drazen Grujicic

Regionalliga Ost: Wiener Sport-Club – FCM Flyeralarm Traiskirchen, 4:2 (2:1)

93 Deniz Pehlivan 4:2

71 Philip Buzuk 4:1

65 Martin Pajaczkowski 3:1

43 Miroslav Beljan 2:1

32 Philip Buzuk 1:1

3 Marc Helleparth 0:1