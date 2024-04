SV Leobendorf erkämpft Remis gegen starke Marchfeld Donauauen

Details Freitag, 05. April 2024 23:26

In der 22. Runde der Regionalliga Ost ist die Mannschaft vom FC Marchfeld Donauauen zu Gast beim SV Leobendorf. Eine wichtige Partie für beide Mannschaften, um in der Tabelle weiterhin oben mitzuspielen und die Saisonziele zu erreichen. Die Marchfelder sind in der Rückrunde noch ungeschlagen und möchten diese Serie weiterführen, um den oberen Tabellenplätzen nochmals gefährlich zu werden. Auf der anderen Seite sind auch die Leobendorfer noch ungeschlagen in der Rückrunde und möchten nach dem 1:1 in der Hinrunde dieses Mal drei Punkte einfahren. Für beide Mannschaft geht es in dieser Partie um einiges und jeder Spieler wird sich in jeden Ball hineinwerfen.

Gerechtes Unentschieden bringt einen Punkt

"Das Unentschieden ist im Großen und Ganzen ein gerechtes Ergebnis", erklärte Trainer Hannes Friesenbichler. "Wir sind gut in die Partie gestartet und konnten auch das Momentum in eine Führung verwandeln und mit 1:0 in Front gehen. Im Anschluss wurde ein für mich klarer Elfmeter nicht gegeben und das brachte und aus dem Konzept", fügte Friesenbichler hinzu. "Aus dem Nichts erzielte Leobendorf dann den Ausgleich und konnte kurz darauf nach einer Ecke sogar in Führung gehen. In der Halbzeit haben wir unsere Fehler besprochen und gingen mit Schwung in Halbzeit zwei", erklärte Trainer Friesenbichler. "Wir waren in Halbzeit zwei deutlich stärker und konnten den wohlverdienten Ausgleich erzielen. Wir hatten ebenso einige Chancen, welche der Torwart von Leobendorf weltklasse halten konnte. Kurz vor Schluss waren die Leobendorfer nochmals besser, aber auch unser Torwart konnte sich auszeichnen", erklärte Friesenbichler. "Nächste Woche gegen den Tabellenführer wird natürlich keine leichte Partie, allerdings wollen wir den Schwung mitnehmen und die Rapidler ein wenig ärgern", betonte Hannes Friesenbichler

Nicht gegebener Elfmeter bringt Marchfeld aus der Partie

Bereits früh in der Partie konnten die Marchfelder direkt Gas geben und in Minute elf sogar in Führung gehen. Daraufhin bestimmten die Marchfelder weiterhin die Partie und bekommen in Minute 20 einen Elfmeter nicht gepfiffen. Diese Szene ärgert die Spieler als auch Trainer und die Leobendorfer können den Vorteil nutzen und die Kontrolle über die Partie bekommen. Kurz darauf können die Leobendorfer ausgleichen. Der SV Leobendorf drängt auf die Führung und so ist es Marco Sahanek der in Spielminute 36 die Hausherren in Front bringt. Die Gäste durchaus geschockt, kämpfen sich in die Halbzeit und wollen in Halbzeit zwei wieder das Spiel bestimmen. Nach ein paar taktischen Änderungen waren die Gäste wieder die spielbestimmende Mannschaft und konnte im Namen von Benjamin Budimir in der 55. Minute den Ausgleich erzielen. Im Anschluss gab es Chancen auf beiden Seiten, aber am Ende springt für beide Mannschaften ein Punkt heraus.

SV Leobendorf: Lukas Schwaiger - Michael Lechner, Stefan Baldia, Daniel Fischer, Robert Bencun, Fabian Hauer - Marco Sahanek, Oliver Pranjic, Manuel Botic - Marco Miesenböck (K), Jason Sprinzer



Ersatzspieler: Marco Roskopf, Maximilian Jaindl, Marco Hofer, Mohamed Shousha, Luka Mirkovic, Thomas Bartholomay



Trainer: Lukas Fürhauser

FC Marchfeld Donauauen: Mario Zocher - Markus Nowotny, Simeon Kohut, David Oroshi, Julian Buchta - Eldis Bajrami (K), Francis Bolland, Benjamin Budimir, Corvin Aussenegg, Nicolas Meister - Daniel Markl



Ersatzspieler: Erik Kindl, Francesco Lovric, Pascal Sagmeister, Philip Kurz, Joel Richards, Emirkan Özdogan



Trainer: Hannes Friesenbichler , BSc