SV Oberwart schießt sich gegen die Young Violets Richtung Klassenerhalt

Details Freitag, 19. April 2024 23:47

In der 24. Runde der Regionalliga Ost waren die Young Violets zu Gast beim SV Oberwart. Nachdem die Oberwarter nach einem Patzer gegen Donaufeld wieder gut in der Spur sind möchten auch sie gegen die Young Violets punkten, um den Klassenerhalt in naher Zukunft fixieren zu können. Nachdem die Young Violets letzte Woche gegen den FavAC nur Remis spielen konnten, wollen sie nach dem Unentschieden erneut einen Sieg einfahren, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Für die Oberwarter spricht die sehr gute Form für sie und sie konnten in den letzten Partien ihre spielerische Klasse unter Beweis stellen.

Verdienter Sieg für Oberwart

"Es war ein verdienter Sieg für den SV Oberwart, der spielerisch sehr stark gespielt hatte. Wir haben überhaupt nicht in die Partie gefunden und konnten uns keine zwingende Torchance erarbeiten", erklärte Sportlicher Leiter Manuel Takacs. "Die junge Truppe hatte es auch im Burgenland nicht leicht und konnte nicht wirklich in die Partie finden. Wir sind früh in Rückstand geraten und nach dem 2:0 nach rund 25 Minuten waren wir gänzlich neben der Spur", fügte Sportlicher Leiter Manuel Takacs. "Auch danach konnten wir nur wenig nach vorne spielen und die Hausherren bestimmten weiter die Partie. Nach dem 3:0 war die Partie entschieden und wir haben uns damit abgefunden, dass wir aus dieser Partie keine Punkte mitnehmen können. Trotzdem wollen wir den jungen Spielern keinen Vorwurf machen und wir schauen weiter nach vorne und bereiten die jungen Männer auf den Profifußball und den nächsten Schritt vor. Gegen Krems wird es sicherlich auch keine leichte Partie, jedoch wollen wir die jungen Talente weiter fördern und ihnen Spielpraxis geben können", berichtete Sportlicher Leiter Manuel Takacs.

Aufspielende Oberwarter streben nach Klassenerhalt

Die Hausherren waren von Anfang an die bessere Mannschaft und gaben früh in der Partie den Ton an. Diese Aggressivität der Oberwarter machte sich bezahlt und so konnte Csaba Mester in der achten Minute die Hausherren in Front bringen. Nach dem 1:0 waren die Gäste etwas besser in der Partie und konnte ihren ersten Torschuss abgeben. Kurz darauf waren aber die Burgenländer wieder besser im Spiel und konnten in der 26. Minute auf 2:0 erhöhen. Nach dem Seitenwechsel gaben die Hausherren weiterhin Gas und die Young Violets kamen nur selten nach vorne. In der 68. Spielminute war es erneut Csaba Mester, der das 3:0 fixierte und die drei Punkte für die Oberwarter sicherstellte. Nach diesem Sieg sind die Oberwarter wieder auf Kurs Klassenerhalt und haben nun fünf Punkte Vorsprung auf den FavAC in der Tabelle.

SV Klöcher Bau Oberwart: Marton Horvath - Sebastian Schwarz, Michael Huber, Bernd Kager, Patrick Farkas - Adam Peter Woth, Simon Radostits, Lukas Ried, Stefan Wessely (K), Csaba Mester - Lukas Zapfel



Ersatzspieler: Daniel Glander, Marko Dusak, Thomas Herrklotz, Erik Csaba Burai, Johannes Polster, Kilian Koch



Trainer: Gernot Plassnegger

Young Violets Austria Wien: Kenan Jusic, Aleksa Ilic, Fabian Jankovic, Rocco Sutterlüty, Osman Abdi, Philipp Hosiner (K), Philipp Maybach, Lars Stöckl, Petar Markovic, Romeo Mörth, Marijan Österreicher



Ersatzspieler: Nick Jurescha, Lorian Metaj, Mikolaj Sawicki, Konstantin Aleksa, Marcel Stöger, Michael Izunwanne



Trainer: Mag. Stephan Helm