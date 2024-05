"Mega-stolz auf Mannschaft!" - FavAC ringt SV Leobendorf Punkt ab und macht großen Schritt Richtung Klassenerhalt

Details Freitag, 17. Mai 2024 23:30

In einem packenden Spiel der 28. Runde der Regionalliga Ost trennten sich der Favoritner AthletikClub und der SV Sparkasse Leobendorf mit einem 1:1-Unentschieden. Die Begegnung, die bis zur letzten Sekunde spannend blieb, sah Tore erst in der zweiten Hälfte des Spiels. FavAC liegt zwei Runden vor Schluss nach diesem Spieltag schlechtestenfalls - wenn Mauerwerk am Samstag gegen den Wiener Sport-Club überrascht - vier Punkte über der gefährlichen Zone und hat hinsichtlich Klassenerhalt alle Trümpfe selbst in der Hand.

Erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel begann energisch, beide Teams zeigten von Anfang an, dass sie gewillt waren, die drei Punkte mitzunehmen. Trotz einiger guter Chancen auf beiden Seiten gelang es keiner der Mannschaften, den Ball im Netz unterzubringen. Der Favoritner AthletikClub, angeführt von Benjamin Mustafic und unterstützt durch die soliden Leistungen von Marko Stevanovic und Arnel Mandalovic, versuchte, das Spielgeschehen zu dominieren. Auf der anderen Seite hielt SV Leobendorf dicht, mit einer starken Defensive um Robert Bencun und Fabian Hauer, die kaum Chancen zuließ.

Beide Teams gingen mit einem 0:0 in die Halbzeitpause, was die Spannung für die zweite Hälfte nur noch weiter erhöhte. Das Mittelfeldgefecht war intensiv, wobei beide Mannschaften bemüht waren, die Kontrolle zu übernehmen, jedoch ohne entscheidenden Erfolg in der ersten Halbzeit.

Tore fallen in der zweiten Halbzeit

Der Durchbruch kam in der 74. Minute, als Benjamin Mustafic für den Favoritner AthletikClub traf. Nach einer schön ausgespielten Kombination über die rechte Seite, vollendete Mustafic präzise und brachte sein Team mit einem Schuss ins Kreuzeck 1:0 in Führung. Dieser Treffer schien das Spiel zu entscheiden, doch der SV Sparkasse Leobendorf gab sich nicht geschlagen.

In den Schlussminuten des Spiels, genau in der 90. Minute, sorgte Robert Bencun für den SV Sparkasse Leobendorf für den Ausgleich. Ein gut getimter Lauf und eine ebenso präzise Flanke von Marco Sahanek ermöglichten es Bencun, den Ball per Kopf im Netz zu versenken. Das Tor kam spät und war ein schwerer Schlag für die Gastgeber, die schon den Sieg vor Augen hatten.

Trotz weiterer Bemühungen in der siebenminütigen Nachspielzeit gelang es keinem der Teams, den Siegtreffer zu erzielen, und so endete das Spiel mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten großen Kampfgeist und die Fähigkeit, unter Druck zu bestehen, was dieses Spiel zu einem der aufregenderen in dieser Runde der Regionalliga Ost machte.

Insgesamt war es ein gerechtes Ergebnis für ein Spiel, das von Taktik, Intensität und letzter-Minute-Drama geprägt war. Die Punkteteilung lässt beide Teams weiterhin in einer guten Position im Mittelfeld der Tabelle, bereit für die Herausforderungen der nächsten Spiele.

Stimme zum Spiel:

Dozhghar Kadir (Trainer FavAC): "Ich bin einfach nur mega-stolz auf meine Mannschaft. Leider haben wir uns nicht zur Gänze für die Leistung belohnt. Aber das was da insgesamt heute wieder passiert ist, ist genial. Wir lassen dem Gegner keine Luft zum Atmen. Wir sind noch nicht am Ziel, werden aber alles in die Waagschale werfen, um das Ziel Klassenerhalt zu schaffen. Kompliment an meine Mannschaft. Das war großes Kino heute - wieder einmal gegen einen sehr starken Gegner."

Aufstellungen:

FavAC: Stevica Zdravkovic (K) - Marko Stevanovic, Marc Ortner, Zvonimir Ziger - Niklas Immanuel Alozie, Mirza Jatic, Allan Wan Kut Kai, Arnel Mandalovic, Cem Üstündag - Zoran Mihailovic, Benjamin Mustafic



Ersatzspieler: Nadi Zamani, Alphonse Denis Soppo, Ali Khodadadzada, Viktor Petrovic, Eriya Omura, Abdelrahman Shousha



Trainer: Dozhghar Kadir

SV Leobendorf: Lukas Schwaiger - Michael Lechner, Robert Bencun, Fabian Hauer, Thomas Bartholomay (K) - Sascha Viertl, Marco Sahanek, Oliver Pranjic, Marco Hofer, Luka Mirkovic - Marco Miesenböck



Ersatzspieler: Marco Roskopf, Abdul Barut, Maximilian Jaindl, Stefan Baldia, Daniel Fischer, Jason Sprinzer



Trainer: Lukas Fürhauser

Regionalliga Ost: FavAC : Leobendorf - 1:1 (0:0)

94 Robert Bencun 1:1

74 Benjamin Mustafic 1:0