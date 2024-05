FC Mauerwerk schlägt den Wiener Sport-Club und hält Mini-Chance auf Klassenerhalt am Leben

Details Samstag, 18. Mai 2024 20:44

In der 28. Runde in der Regionalliga Ost traf der FC Mauerwerk Immo auf den Wiener Sport-Club. Für die Gastgeber war klar: Es braucht drei Punkte, um die Mini-Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Das gelang auch - die Truppe von Trainer Ilco Naumoski setzte sich mit 1:0 durch. Damit liegt man zwei Runden vor Schluss vier Punkte vom sicheren Ufer entfernt.

Domoraud bringt Mauerwerk in Führung

Beide Teams begannen energisch und versuchten, sich einen frühen Vorteil zu verschaffen. Die Heimischen treffen auch gleich Aluminium. Dann begann der Wiener Sport-Club, angeführt von Kapitän Luka Gusic, allmählich, die Kontrolle zu übernehmen, was zu einer erhöhten Präsenz im Angriffsdrittel führte. Trotz des Drucks des Gastes konnte FC Mauerwerk die Situationen entschärfen und das Spielgeschehen ausgeglichen gestalten.

Der entscheidende Moment des Spiels ereignete sich in der 43. Minute. Wilfried Domoraud, Kapitän und Schlüsselspieler von Mauerwerk, erzielte mit einem kraftvollen Schuss aus 20 Metern Entfernung das 1:0. Der Ball zischte an den Fingerspitzen des WSC-Goalies vorbei, der den Einschlag nicht verhindern konnte. Dieses Tor gab Mauerwerk die nötige Sicherheit, um mit einer Führung in die Halbzeitpause zu gehen.

Zweite Halbzeit: Mauerwerk unter Druck, aber standhaft

Nach der Pause verstärkte der Wiener Sport-Club seine Angriffsbemühungen. Bereits in der 55. Minute zeigte sich der Gast druckvoller und erspielte sich einige gute Gelegenheiten. Der FC Mauerwerk stand jedoch sicher in der Defensive und ließ kaum zwingende Chancen zu. Der Gastgeber spielte auf Konter und suchte nach Möglichkeiten, das Spiel frühzeitig zu entscheiden.

In der 70. Minute kam es zu wichtigen Wechseln bei beiden Mannschaften, die das Spielgeschehen weiter beeinflussten. Mauerwerk versuchte frischen Wind in die Partie zu bringen, was jedoch durch die roten Karten für Ali Sahintürk in der 86. Minute und Ertugrul Tuysuz in der 90. Minute erschwert wurde. Diese beiden Platzverweise setzten Mauerwerk unter zusätzlichen Druck, während der Wiener Sport-Club verzweifelt versuchte, den Ausgleich zu erzielen.

Trotz numerischer Unterlegenheit und einem erhöhten Angriffsdruck des Wiener Sport-Clubs in den letzten Minuten des Spiels, verteidigte der FC Mauerwerk erfolgreich sein Tor. Das Spiel endete mit einem hart erkämpften 1:0-Sieg für die Heimmannschaft, die damit wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sammelte.

Das Spiel zeigte einmal mehr, wie entscheidend einzelne Momente sein können, und dass Disziplin und Konzentration bis zum Schlusspfiff unerlässlich sind.

Stimme zum Spiel:

Ilco Naumoski (Trainer Ilco Naumoski): "Meine Mannschaft hat wieder alles in die Waagschale gewerfen. Am Ende haben wir zu acht gespielt. Ich denke, dass wir verdient gewonnen haben, der Sport-Club hat es uns aber nicht leicht gemacht. Ich wünsche dem Sport-Club für die restlichen Spiele alles Gute. Das ist eine super Truppe mit super Typen auf und abseits des Platzes. Ich bin einfach nur froh, dass wir drei Punkte geholt haben und die Chance am Leben ist. Die Moral der Jungs ist unglaublich."

Aufstellungen:

FC Mauerwerk Immo: Oktay Kazan, Tome Kitanovski, Leon Najdovski, Bozidar Veskovac, Wilfried Domoraud (K), Brooklyn Jacques Barataud, Strahinja Bosnjak, Tobias Gabris, Ali Sahintürk, Loren Limani, Maksym Yesyp



Ersatzspieler: David Aliloski, Ertugrul Tuysuz, Arian Benjamin Bilic, Zak Borenyi Amantana, Freud Codjo Gnindokponou, Alper Öztürk



Trainer: Ilco Naumoski

Wiener Sport-Club: Florian Prögelhof, Luka Gusic (K), David Rajkovic, Martin Pajaczkowski, Florian Gerstl, Felix Kerber, Oguzhan Özlesen, Lucas Pfaffl, Samuel Oppong, Mirza Berkovic, Pascal Macher



Ersatzspieler: Jakub Krepelka, Philipp Haas, Emirhan Tütünci, Dominik Akrap, Miroslav Beljan, Liam Kratky



Trainer: Edvin Merdzic

Regionalliga Ost: Mauerwerk : Wiener Sport-Club - 1:0 (1:0)

43 Wilfried Domoraud 1:0