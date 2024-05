Punkteteilung in der Regionalliga Ost: Draßburg und Ardagger/Viehdorf trennen sich 1:1

Details Samstag, 18. Mai 2024 00:04

In einem spannungsgeladenen Match der 28. Runde in der Regionalliga Ost trafen der ASV Draßburg und die SG Ardagger Steine&Mehr Viehdorf aufeinander. Die beiden Teams boten den Zuschauern ein abwechslungsreiches Spiel, das schließlich mit einem gerechten 1:1-Unentschieden endete.

Frühe Führung für Draßburg

Die Partie begann mit hohem Tempo, wobei der ASV Draßburg gleich zu Beginn die Initiative ergriff. Bereits in der 22. Minute zeigten sich die Gastgeber gefährlich, doch ein guter Einsatz von Richard Aigner von Ardagger/Viehdorf verhinderte Schlimmeres. Die Gastgeber blieben dran und wurden kurz vor der Halbzeitpause belohnt. In der 42. Minute konnte Julian Pointner nach einer unglücklichen Aktion von Thomas Grubhofer der Gäste, der auf der Cornerlinie den Ball verpasste, zur 1:0-Führung für Draßburg einschieben. Die Vorlage kam von Marko Markovic, der sich stark über die linke Seite durchsetzte und den Ball perfekt in die Mitte brachte.

Ausgleich trotz Unterzahl

Der zweite Durchgang begann mit mehreren Wechseln bei der SG Ardagger Steine&Mehr Viehdorf, die versuchten, frischen Wind ins Spiel zu bringen. Der ASV Draßburg konnte seine Führung jedoch zunächst weiter verteidigen, auch wenn die Gäste zunehmend Druck machten. Die Situation für Draßburg wurde in der 65. Minute schwieriger, als Thomas Nagy die Gelb-Rote Karte erhielt und die Heimmannschaft in Unterzahl geriet.

Diese numerische Überlegenheit nutzte Ardagger/Viehdorf schließlich aus. In der 69. Minute gelang Alexander Weinstabl der Ausgleich. Nach einer Flanke von der rechten Seite fand sich Weinstabl perfekt positioniert und verwandelte gekonnt zum 1:1. Das Tor gab den Gästen weiter Auftrieb, jedoch konnte keine der beiden Mannschaften in der verbleibenden Spielzeit den entscheidenden Treffer setzen.

Trotz weiterer Wechsel und einigen spannenden Momenten blieb es beim 1:1. Beide Teams hatten ihre Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden, doch am Ende war das Unentschieden ein Spiegelbild des ausgeglichenen Kräfteverhältnisses auf dem Platz.

Die Partie endete nach 94 intensiven Minuten, und beide Mannschaften mussten sich mit einem Punkt zufriedengeben. Ein Ergebnis, das den Kampfgeist beider Teams unterstreicht, jedoch vor allem für Draßburg aufgrund der Unterzahlsituation als Erfolg gewertet werden kann.

Stimme zum Spiel

"Ja, mit dem 1:1 sind wir natürlich nicht zufrieden. In einem kampfbetonten Spiel wollten wir natürlich unseren ersten Dreier im Frühjahr mitnehmen", erklärte Sportlicher Leiter Wolfgang Riesenhuber. "In der ersten Halbzeit hatten wir am Anfang gleich eine gute Chance und haben uns weitere Chancen erspielt. Kurz vor der Pause müssen wir durch ein Eigentor einen Gegentreffer hinnehmen. In der zweiten Halbzeit waren wir erneut gefährlich vor dem Tor und konnten durch einen Ausschluss bei Draßburg die Partie über weite Strecken bestimmen. In der 70. Minute konnten wir dann ausgleichen und danach war es eine sehr hitzige Partie. Es hätte am Ende auf beiden Seiten noch einen Lucky Punch geben können und beide Mannschaften hätten die Chancen gehabt, den Dreier einzufahren", fügte Sportlicher Leiter Riesenhuber hinzu. "Jetzt warten wir einmal auf die Lizenzierung und dann schauen wir weiter. Trotzdem wollen wir die Saison noch vor Mauerwerk und Draßburg abschließen. Nächste Woche gegen die Young Violets wirds natürlich sicherlich nicht leicht, aber nächste Woche haben wir seit langem mal wieder einen vollständigen Kader und da können wir mit einer starken Mannschaft auflaufen und alles geben, um den Dreier mitzunehmen", betonte Sportlicher Leiter Wolfgang Riesenhuber.

Draßburg: Christopher Stadler - Marko Markovic (K), Armin Pester, Lukas Rath, Alexander Sinabel - Nedim Muratcehajic, Stephan Schimandl, Julian Pointner, Florian Krutzler, Tomas Nagy - Niklas Lang



Ersatzspieler: Bernd Aineter, Marvin Zwickl, Andreas Lemut, Tizian Marth, Raphael Federer, Enrico Steiner



Trainer: Mario Pürrer

SG Ardagger Steine&Mehr Viehdorf: Moritz Herbst - Richard Aigner (K), Franz Kaltenbrunner, Thomas Grubhofer, Florian Elser - Jonas Killinger, Martin Grubhofer, David Kandutsch, Jakob Köstler - Gabriel Spreitzer, Alexander Weinstabl



Ersatzspieler: Sebastian Aigner, Toprak Ilke Galitekin, Florian Schleindlhuber, Lukas Kiehberger, Sebastian Weniger, Maximilian Kerschner



Trainer: Michael Unterberger

Regionalliga Ost: Draßburg : Ardagger/Viehdorf - 1:1 (0:0)

71 Alexander Weinstabl 1:1

42 Eigentor durch Florian Elser 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Kikeriki erstellt.