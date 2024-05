FC Mauerwerk überrascht wieder: Sieg über SV Leobendorf

Details Samstag, 04. Mai 2024 22:24

Am späten Samstagnachmittag stand das spannende Duell zwischen dem FC Mauerwerk Immo und SV Sparkasse Leobendorf an, das mit einem knappen 2:1 für die Heimmannschaft endete. Die Partie war geprägt von intensiven Momenten und entscheidenden Spielzügen, die letztendlich den Ausschlag für den Sieg von FC Mauerwerk gaben. Damit gelingt den Mannen von Trainer Ilco Naumoski eine weitere große Überraschung, immerhin war Leobendorf vor dem Spieltag das beste Team in Rückrunde.

Frühe Führung und kontrolliertes Spiel

Das Spiel begann energisch mit dem Anpfiff und es dauerte nicht lange, bis Wilfried Domoraud in der 24. Minute die Führung für den FC Mauerwerk Immo erzielte. Nach einer präzisen Flanke erzielte er mit einem sehenswerten Volley das erste Tor des Spiels. Dieser frühe Treffer setzte den Ton für den Rest der Halbzeit, in der Mauerwerk die Kontrolle behielt und versuchte, ihre Führung auszubauen. Man fand auch eine Vielzahl von guten Chancen vor, bringt das Leder aber kein zweites Mal im Tor unter. Trotz einiger guter Chancen blieb es jedoch bei der 1:0-Führung zur Halbzeitpause.

Spannende zweite Hälfte mit spätem Anschlusstreffer

Die zweite Halbzeit begann ohne große Überraschungen, bis in der 60. Minute der entscheidende Wechsel von FC Mauerwerk Immo kam, als Freud Codjo Gnindokponou das Feld für Ali Sahintürk räumte. Dieser Wechsel sollte sich als goldrichtig erweisen, denn Sahintürk nutzte in der 79. Minute einen Konter perfekt aus, um die Führung auf 2:0 zu erhöhen. Sein Flachschuss landete unhaltbar im Netz, was die Fans der Heimmannschaft jubeln ließ.

Obwohl das Spiel schon fast entschieden schien, gab SV Sparkasse Leobendorf nicht auf. In der 90. Minute gelang Oliver Pranjic nach einer beeindruckenden Einzelleistung der Anschlusstreffer zum 2:1. Trotz dieses späten Tores und weiterer Bemühungen von Leobendorf, den Ausgleich zu erzielen, blieb es beim 2:1 für FC Mauerwerk Immo. Die letzten Minuten waren geprägt von intensiven Angriffsversuchen von Leobendorf und einer soliden Verteidigungsleistung von Mauerwerk, die letztendlich erfolgreich den Sieg über die Zeit brachten.

Der Schlusspfiff in der 93. Minute besiegelte den hart erkämpften Sieg für FC Mauerwerk Immo, die damit wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze sichern konnten. Die Fans beider Mannschaften erlebten ein emotionales und spannendes Spiel, das bis zur letzten Minute offen blieb. Trotz des späten Anschlusstreffers von SV Sparkasse Leobendorf konnte Mauerwerk den Vorsprung über die Zeit retten und einen verdienten Heimsieg feiern.

Stimme zum Spiel:

Ilco Naumoski (Trainer Mauerwerk): "Ich verneige mich vor der Mannschaft. Wir hätten 3:0 führen müssen. Wir hatten den Gegner im Griff, haben klug gespielt. Das war richtig stark von unserer Mannschaft. Das war heute der beste Schiedsrichter - damit ich nicht immer nur kritisiere. Egal wer gespielt hat, mein Team hat völlig verdient gewonnen. Natürlich war das Spiel zum Ende hin noch spannend. Ich bin wirklich sehr glücklich über diese drei Punkte und vor allem, wie wir sie geholt haben."

Aufstellungen:

FC Mauerwerk Immo: Oktay Kazan, Tome Kitanovski, Leon Najdovski, Bozidar Veskovac, Wilfried Domoraud (K), Brooklyn Jacques Barataud, Strahinja Bosnjak, Tobias Gabris, Loren Limani, Maksym Yesyp, Freud Codjo Gnindokponou



Ersatzspieler: David Aliloski, Ergün Özel, Arian Benjamin Bilic, Zak Borenyi Amantana, Ali Sahintürk, Alper Öztürk



Trainer: Ilco Naumoski

SV Leobendorf: Lukas Schwaiger - Michael Lechner, Robert Bencun, Fabian Hauer, Thomas Bartholomay (K) - Marco Sahanek, Oliver Pranjic, Marco Hofer, Luka Mirkovic, Manuel Botic - Jason Sprinzer



Ersatzspieler: Marco Roskopf, Stefan Baldia, Daniel Fischer, Thomas Stift, Mohamed Shousha, Abdul Barut



Trainer: Lukas Fürhauser

Regionalliga Ost: Mauerwerk : Leobendorf - 2:1 (1:0)

92 Oliver Pranjic 2:1

79 Ali Sahintürk 2:0

24 Wilfried Domoraud 1:0