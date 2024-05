Kremser SC schießt den SCU Ardagger tiefer in die Krise

Details Samstag, 04. Mai 2024 12:01

In der 26. Runde der Regionalliga Ost war die Mannschaft vom SCU Ardagger zu Gast beim heimstarken Kremser SC. Für beide Mannschaften ein sehr wichtiges Duell und wichtige drei Punkte, um in der Tabelle Schritte nach oben zu machen! Für die Hausherren ist ein Sieg schon fast Pflicht, um oben weiter mitmischen zu können! Auf der anderen Seite kämpft der SCU Ardagger gegen den Abstieg und braucht unbedingt Punkte, um den FavAC nicht davonziehen zu lassen. Die Gäste warten noch immer auf ihren ersten Dreier in der Rückrunde und wollen gegen Krems alles geben!

Starke Leistung bringt drei Punkte

"Wir haben heute verdient gewonnen und sind froh, dass wir gegen so eine hartnäckige Mannschaft gewinnen konnten. Es war eine sehr harte Partie mit vielen Zweikämpfen und sehr aggressivem Spielverhalten" erklärte Sportlicher Leiter Michael Ettenauer. "Es war eine sehr schwierige Partie und wir konnten nur wenig Akzente nach vorne setzen, weil die Gegner sehr tief standen. Nach dem 1:0 war dann etwas der Druck aus der Partie und wir konnten die Sache kontrollierter angehen. Wir standen in der ersten Hälfte sicher und haben den Ball gut laufen lassen. Nach dem Seitenwechsel hat sich in der Partie nicht viel geändert und wir konnten weiterhin über weite Strecken die Partie kontrollieren. Nach dem 2:0 war dann die Partie so gut wie entschieden und wir konnten die drei Punkte fixieren", fügte Sportlicher Leiter Ettenauer hinzu. "Nächste Woche gegen Traiskirchen wird sicherlich nicht leicht! Wir müssen den Gegner nochmals gut analysieren und dann werden wir natürlich wieder alles geben, um erneut drei Punkte einfahren zu können", betonte Sportlicher Leiter Michael Ettenauer.

Einseitige Partie

Von Anfang an war zu vermuten, dass die Mannschaft vom SCU Ardagger sehr tief in der eigenen Hälfte stehen wird und einen Punkt gerne mitnehmen würde. Die Hausherren waren aber gut auf dieses Szenario vorbereitet und konnten über die Flügel gefährlich werden. Früh in der Partie konnten die Kremser in Führung gehen und so war es Matthäus Halmer der in der neunten Spielminute das 1:0 fixierte. Danach wurde das Spiel etwas beruhigt und die Kremser konnten jedoch weiterhin Gas geben und die Partie bestimmen. Nach dem Seitenwechsel waren ebenso die Hausherren am Drücker und die Gäste kamen ein paar mal gefährlich vors Tor. Zwingend waren aber die Hausherren in der 81. Minute und so konnte Jannick Schibany den Endstand mit 2:0 fixieren und die drei Punkte sicherstellen.

Kremser SC: Christoph Riegler - Kurt Starkl (K), Florian Sittsam, Matthäus Halmer, Damir Mehmedovic - Michael Ambichl, Felix Nachbagauer, Thomas Gurmann, Marcel Pemmer, Alec Flögel - Benedikt Martic



Ersatzspieler: Anton Pfaller, Philipp Koglbauer, Simon Temper, Michal Vrana, Jannick Schibany, Paul Joseph Karch Jr.



Trainer: Thomas Flögel

SG Ardagger Steine&Mehr Viehdorf: Moritz Herbst - Elias Reickersdorfer, Richard Aigner (K), Franz Kaltenbrunner, Florian Elser - Jonas Killinger, Martin Grubhofer - Gabriel Spreitzer, Alexander Weinstabl, Maximilian Kerschner, Ferdinand Unterbuchschachner



Ersatzspieler: Sebastian Aigner, Toprak Ilke Galitekin, Thomas Grubhofer, Jakob Köstler, Sebastian Weniger, Dusan Zuza



Trainer: Michael Unterberger