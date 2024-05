Wiener-Sport-Club-Trainer Csandl nach 0:4 gegen Rapid II: "Ergebnis viel zu hoch!"

Details Montag, 06. Mai 2024 19:46

In der 26. Runde der Regionalliga Ost waren die jungen Hütteldorfer zu Gast beim Wiener Sport-Club. Die Gastgeber mussten sich letztlich mit 0:4 geschlagen geben. Besonders bitter: Die Hernalser verschossen zwei Elfmeter - ein Verwandeln hätte das Spiel wohl in eine andere Richtung gelenkt. Wir haben die Stimmen zum Spiel...

David Krapf-Günther, Sektionsleiter Wiener Sport-Club:

"Dieses Mal hat uns eine junge, sehr talentierte und auch disziplinierte Rapidmannschaft aufgezeigt was Effizienz und Konsequenz im letzten Drittel ausmacht. Wir hatten unsere Spielanteile, unsere Chancen, zwei Elfmeter, haben kein schlechtes Spiel gemacht, aber am Ende keine Tore und somit den Anschluss nicht geschafft. Die letzten beiden Tore als wir dann alles nach vorne werfen, lassen das Ergebnis meiner Meinung nach zu hoch ausfallen. Gratulation an die disziplinierte gute Leistung von Rapid II“

Jürgen Csandl, Trainer Wiener Sport-Club:

"Wir hatten uns extrem viel vorgenommen - gerade mit unserer ungeschlagenen Serie. Wir gingen mit einem guten Gefühl hinein. Wir sind auch gut gestartet. Dann haben wir leider aus einer Kontersituation das erste Tor kassiert. Aber das war kein Problem, denn die Mannschaft hat Charakter. Dementsprechend haben wir dagegen gehalten. Wir hatten dann sogar mehr vom Spiel, haben Rapid Aufgaben gestellt. Wenn wir den Elfmeter verwandelt hätten, wäre das Momentum auf unserer Seite gewesen. Wir haben in der Pause alles ruhig angesprochen. Wir sind dann gut reingestartet in die zweite Halbzeit, haben dann aber das Gegentor gefressen. Beim zweiten Elfer war es dann leider wieder so - wenn wir den verwandelt hätten, wäre es vielleicht noch einmal spannend geworden. Dann hat Rapid die Sache trocken runtergespielt. Rapid hat aus fünf Chancen vier Tore gemacht - das Ergebnis ist also viel zu hoch. Aber so ist der Fußball. Wir müssen das fressen. Wichtig ist, wie du aufstehst nach so einem Spiel. Ich hoffe, dass uns das Kraft gibt für die nächsten Wochen. Für Rapid war der Sieg wohl der Sieg zur Meisterschaft."