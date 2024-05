Klassenerhalt endgültig fix: SV Oberwart besiegt schwachen FC Marchfeld Donauauen

Details Samstag, 18. Mai 2024 09:31

In einem eher chancenarmen Spiel der 28. Runde der Regionalliga Ost konnte der SV Oberwart einen wichtigen Heimsieg gegen den FC Marchfeld Donauauen erlangen. Mit einem Endstand von 2:0 stärkten die Hausherren ihre Position in der Liga, wodurch ein Rückfall auf eine der letzten drei Positionen in der Tabelle auch rechnerisch nicht mehr möglich ist. Die Tore von Rajko Rep und Lukas Ried waren entscheidend für den Erfolg gegen die Gäste, bei denen man merkte, dass es nicht mehr um allzu viel für sie ging. "Die Körpersprache war nicht ideal, Oberwart war einfach besser und hat verdient gewonnen", musste auch FCM-Sportchef Baumeister anerkennen.

Früher Führungstreffer setzt die Tonlage

Bereits in der 16. Minute setzte Rajko Rep das erste Ausrufezeichen des Spiels. Nach einem hohen Ball köpfte er den Ball per Hinterkopf über den zu weit vor dem eigenen Tor stehenden Mario Zocher zum 1:0. Die Gäste wussten auf den Rückschlag wenig Antwort. Der Treffer gab Oberwart zusätzlichen Schwung und sie dominierten den Großteil der ersten Halbzeit. Marchfeld Donauauen versuchte, ins Spiel zu finden, doch die Defensive der Heimmannschaft stand stabil und ließ kaum Chancen zu. Außerdem fehlte die nötige Kreativität bei den Niederösterreichern.

Zweiter Treffer durch Elfmeter sichert den Sieg

In der zweiten Halbzeit änderte sich wenig am Spiel. Chancen waren insgesamt Mangelware. Ausnahme war ein Kopfball von Obwart-Spieler Lukas Zapfel, der die Latte touchierte (55.). Jedoch ließ der Wille von Oberwart nicht nach und wurde schließlich in der 67. Minute belohnt. Lukas Ried verwandelte einen Foul-Elfmeter souverän und erweiterte die Führung auf 2:0. Dieses Tor brachte eine gewisse Vorentscheidung im Spiel und demoralisierte die Gäste zusehends.

Während SV Oberwart mit der Führung im Rücken kontrolliert und sicher agierte, fanden die Gäste aus Marchfeld kaum Mittel, um ernsthaft zu gefährden. Mehrere Wechsel auf beiden Seiten brachten frische Kräfte, aber keine Wende. Die Defensive von Oberwart, bestehend aus Marton Horvath, Marko Dusak, Sebastian Schwarz und Michael Huber, zeigte eine starke Leistung und hielt das Null bis zum Spielende.

Ernst Baumeister: "Die Niederlage ist leicht erklärt: Oberwart war besser und wir im Kopf nicht bereit den Kampf anzunehmen. Es war zu locker und lethargisch und wenn dann auch noch der Spielwitz fehlt, hast du eben keine Chance."

...angesprochen auf mögliche Gründe: "Vom Gefühl her, ist die Luft mittlerweile draußen, das hat man heute und auch zuletzt schon gesehen. Am Ende spielt sich beim Fußball sehr viel im Kopf ab."

SV Klöcher Bau Oberwart: Marton Horvath - Marko Dusak, Sebastian Schwarz, Michael Huber, Patrick Farkas - Adam Peter Woth, Simon Radostits, Lukas Ried, Rajko Rep, Stefan Wessely (K) - Lukas Zapfel



Ersatzspieler: Daniel Glander, Thomas Herrklotz, Erik Csaba Burai, Csaba Mester, Adam Bendeguz Horvath, Kilian Koch



Trainer: Gernot Plassnegger

__________ FC Marchfeld Donauauen: Mario Zocher - Francesco Lovric, Simeon Kohut, David Oroshi, Julian Buchta - Eldis Bajrami (K), Francis Bolland, Benjamin Budimir, Corvin Aussenegg, Nicolas Meister - Daniel Markl



Ersatzspieler: Erik Kindl, Marcel Thomas Heiden, Mikhail Kalini, Pascal Sagmeister, Philip Kurz, Emirkan Özdogan



Trainer: Hannes Friesenbichler , BSc

Regionalliga Ost: SV Oberwart : FC Marchfeld Donauauen - 2:0 (1:0)

67 Lukas Ried 2:0

16 Rajko Rep 1:0