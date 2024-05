Rapid II dominiert und sichert sich den Meistertitel in der Regionalliga Ost

Details Samstag, 18. Mai 2024 10:40

In einer einseitigen Partie setzte sich SK Rapid Wien II klar mit 4:0 gegen SC Neusiedl am See durch und krönte sich zum Meister der Regionalliga Ost. Die junge Mannschaft aus Wien zeigte eine überzeugende Leistung und unterstrich ihre Dominanz in der Liga.

Erste Halbzeit: Rapid II übernimmt früh die Kontrolle

Das Spiel begann mit einem engagierten Rapid II, das von Anfang an das Zepter in die Hand nahm. Ein Guéye-Schuss wird zur Ecke geblockt. Ebenso ein Zivkovic-Versuch wenig späer. In der 26. Minute erzielte Jovan Živković dann aber das verdiente 1:0, indem er sich geschickt freispielte und mit einem platzierten Schuss ins lange Eck traf. Die Gastgeber aus Neusiedl am See fanden kaum ins Spiel und wurden immer wieder in die Defensive gedrängt. Nur sechs Minuten später erhöhte Furkan Demir per Kopfball nach einer präzisen Flanke von Živković auf 0:2. Die Überlegenheit der Rapidler war deutlich spürbar, und Neusiedl hatte Mühe, eigene Akzente zu setzen.

Rapid II baut Führung aus und sichert den Titel

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste. Rapid II ließ nicht nach und spielte weiterhin zielstrebig nach vorne. In der 54. Minute zeigte Philipp Wydra seine Klasse mit einem direkt verwandelten Freistoß, der präzise im linken Kreuzeck landete und die Führung auf 0:3 ausbaute. Der vierte und letzte Treffer des Spiels fiel in der 59. Minute, als Tobias Hedl nach einem gut getimten Pass aus dem Zentrum den Ball flach ins linke Eck schoss. Mit diesem Tor wurde er alleiniger Anführer der Torjägerliste.

In der Folge kontrollierte Rapid II das Spielgeschehen und verwaltete das Ergebnis souverän. Neusiedl am See konnte sich keine nennenswerten Chancen erarbeiten und war sichtlich unterlegen. Die jungen Rapidler spielten die Zeit herunter und feierten nach dem Schlusspfiff den Gewinn des Meistertitels in der Regionalliga Ost.

Die Freude bei den Spielern und den mitgereisten Fans war groß, denn mit diesem Sieg haben sie nicht nur die Meisterschaft gewonnen, sondern auch den direkten Wiederaufstieg in die ADMIRAL 2. Liga fixiert. Es war ein verdienter Erfolg für Rapid II, das über die gesamte Saison hinweg eine starke Leistung zeigte und sich als beste Mannschaft der Liga präsentierte.

Neusiedl am See, das bereits den Klassenerhalt sicher hatte, muss sich nach dieser Niederlage neu orientieren und für die nächste Saison stärker aufstellen, um konkurrenzfähiger zu sein. Für Rapid II hingegen geht eine erfolgreiche Saison zu Ende, die nicht nur sportlich, sondern auch für die Entwicklung der jungen Talente ein voller Erfolg war.

Jürgen Halper: "Sinnbildlich für die gute Saison, weil die Jungs wussten, dass sie es heute fixieren können und ihre Leistung erbracht haben. Ich bin sehr stolz, es war eines der besten Spiele in dieser Saison."

Regionalliga Ost: Neusiedl : SK Rapid II - 0:4 (0:2)

59 Tobias Hedl 0:4

54 Philipp Wydra 0:3

32 Furkan Demir 0:2

26 Jovan Zivkovic 0:1