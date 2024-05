Spektakuläres Remis in der Regionalliga Ost: TWL Elektra erkämpft sich ein 3:3 gegen Young Violets

Details Samstag, 18. Mai 2024 11:08

In einem dramatischen Spiel der 28. Runde der Regionalliga Ost trennten sich TWL Elektra und die Young Violets mit einem 3:3-Unentschieden. Die Partie war geprägt von einer fulminanten Aufholjagd der Heimmannschaft, die einen Drei-Tore-Rückstand wettmachte und sich in den letzten Minuten des Spiels einen Punkt sicherte.

Früher Rückstand und eine rasche Reaktion

Die Young Violets starteten fulminant ins Spiel und erzielten bereits in der 9. Minute das erste Tor durch Philipp Hosiner, der nach einem schnellen Konter erfolgreich abschloss. Nur wenige Minuten später, in der 23. Minute, erhöhte Rocco Sutterlüty für die Gäste auf 0:2, und nur vier Minuten darauf traf erneut Philipp Hosiner zum 0:3, was die Dominanz der Young Violets in der Anfangsphase unterstrich. TWL Elektra wirkte zu diesem Zeitpunkt überfordert, fand jedoch langsam ins Spiel zurück und konnte in der 29. Minute durch Alexander Krammer den Anschlusstreffer zum 1:3 erzielen. Dieser Treffer gab den Hausherren neuen Schwung und Hoffnung auf eine mögliche Wende.

Kampfgeist führt zur dramatischen Aufholjagd

Die zweite Halbzeit begann mit einem unveränderten Bild, bei dem TWL Elektra weiter Druck machte. Trotz einiger Wechsel auf beiden Seiten, die das Spielgeschehen frisch halten sollten, blieb die Partie intensiv. In der 65. Minute war es Leo Maros, der für TWL Elektra zum 2:3 traf und die Aufholjagd fortsetzte. Die Gastgeber drängten weiter auf den Ausgleich, was schließlich in der 74. Minute durch Ali Diyar Alaca belohnt wurde, der zum 3:3 einschoss. Die Freude bei den Fans und Spielern von TWL Elektra war riesig, nachdem sie einen Drei-Tore-Rückstand aufgeholt hatten.

Die Schlussphase des Spiels blieb spannend und offen, mit Chancen auf beiden Seiten, doch es gelang keinem Team mehr, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Das Spiel endete mit einem gerechten 3:3-Unentschieden, das den kämpferischen Geist von TWL Elektra widerspiegelte, die nie aufgaben und sich gegen die zunächst dominierenden Young Violets zurückkämpften.

Das Remis zeigt einmal mehr, wie unberechenbar und spannend der Fußball in der Regionalliga Ost sein kann, und beide Teams können wichtige Erkenntnisse aus dieser Begegnung mitnehmen. Für TWL Elektra war es ein Beweis ihres Charakters und ihrer Entschlossenheit, während die Young Violets trotz des verpassten Sieges ihre offensive Qualität unter Beweis stellten.

Stimmen zum Spiel

"Mit dem Unentschieden sind wir natürlich nicht zufrieden, wenn man 3:0 bereits vorne liegt. In den Anfangsminuten haben wir sehr aggressiv gespielt und konnten früh in Führung gehen", erklärte Sportlicher Akademieleiter Manuel Takacs. "Nach dem 1:3 ist es schon etwas wackelig geworden, aber wir konnten die Führung noch in die Pause mitnehmen, schwächten uns aber durch eine Gelb-Rote Karte selber. In der zweiten Halbzeit waren natürlich dann die Hausherren besser im Spiel und wussten, dass nochetwas in der Partie möglich ist. Nach dem 3:3 haben wir dann wieder etwas ins Spiel gefunden und konnten noch etwas in der Partie mitspielen", fügte Sportlicher Akademieleiter Manuel Takacs hinzu. "Es waren auch wieder viele junge Spieler am Platz, die sehr gut performt haben. In der Saison wollen wir sowieso sehr viele junge Spieler ins Spiel einbauen und diese auf den Profifußball vorbereiten", berichtete Sportlicher Akademieleiter Manuel Takacs.

Stephan Helm (Trainer Young Violets): "Es ist wirklich unglaublich. Bis zur roten Karte haben wir unsere Spielweise wirklich gut umgesetzt und nach der Roten Karte auch Mentalität bewiesen."

TWL Elektra: Ertan Uzun - Lukas Grgic, Leo Maros, Christoph Ochrana, Jonah Koch, Filip Drljepan - Patrick Salomon (K), Volkan Yilmaz, Josip Francesevic - Ognjen Sipka, Alexander Krammer



Ersatzspieler: Azizze Touhami, Matej Milicevic, Emre Yilmaz, Ali Diyar Alaca, Manuel Gager, Raphael Grabmüller



Trainer: Herbert Gager

Young Violets Austria Wien: Kenan Jusic, Aleksa Ilic, Fabian Jankovic, Rocco Sutterlüty, Nermin Bajraktarevic, Mikolaj Sawicki, Aron Mester, Philipp Hosiner (K), Nicola Wojnar, David Ewemade, Romeo Mörth



Ersatzspieler: Jonas Überbacher, Lorian Metaj, Daniel Nnodim, Julian Roider, Marcel Stöger, Marijan Österreicher



Trainer: Mag. Stephan Helm

Regionalliga Ost: TWL Elektra : Young Violets - 3:3 (1:3)

74 Ali Diyar Alaca 3:3

65 Leo Maros 2:3

29 Alexander Krammer 1:3

27 Philipp Hosiner 0:3

23 Rocco Sutterlüty 0:2

9 Philipp Hosiner 0:1