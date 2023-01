Kaum steht bei der SV Guntamatic Ried der monatelang verletzte etatmäßige Kapitän Marcel Ziegl vor seinem Comeback, erwischte es am Samstag im Testmatch gegen Zweitliga-Leader SKN St. Pölten (2:2) seinen Vertreter Samuel Sahin-Radlinger. Der Rieder Rückhalt hatte sich kurz vor dem Halbzeitpfiff nach einem unglücklichen Zusammenprall mit SKN-Spieler Monziolo derart schwer am rechten Knie verletzt, dass er abtransportiert und ins Krankenhaus gebracht werden musste - wir berichteten. Ligaportal fragte beim 30-jährigen Rieder nach.

Er wird so sehr gebraucht bei der "Mission Klassenerhalt" für die SV Guntamatic Ried: Schlussmann Samuel-Sahin Radlinger, hier bei einer seiner Glanztaten im vergangenen Herbst gegen einen fulminanten Freistoßball von Peter Michorl vom LASK (1:1), der zum Rückspiel in 3 Wochen bei den Innviertlern gastiert.

"Gott sei Dank nicht ganz so schlimm wie befürchtet"

Es war am Samstag im letzten Probegalopp der SV Guntamatic Ried vor dem Pflichtspielstart des Jahres (Samstag, 4. Februar, ÖFB-Cup-Viertelfinale beim Regionalligisten Wiener SC) der Schreckmoment, der Schock-Starre im Rieder Lager und Schmerzen bei Samuel Sahin-Radlinger auslöste. Der so wichtige Rückhalt der Rieder fiel bei dem Zusammenprall mit dem kongolesischen SKN-Stürmer Kévin Monziolo auf sein rechtes Knie. Es folgte der Abtransport vom Rasen der Josko Arena und ins Rieder Krankenhaus zur MR-Untersuchung.

Der 30-jährige Rieder scheint "Glück im Unglück" gehabt zu haben. Ein befürchteter Kreuzbandriss ist es nicht. Samuel Sahin-Radlinger konnte auch noch am Samstag zu seiner Familie und meinte gestern auf Nachfrage von Ligaportal: "Bin schon wieder Zuhause". Und weiter: "Gott sei Dank ist es nicht ganz so schlimm wie befürchtet." Nachsatz: "Eine genauere Diagnose gibt es aber erst in ein paar Tagen".

Samuel Sahin-Radlinger spielte eine grandiose Herbst-Saison. Die Top-Leistungen sorgten auch dafür, dass ihn Ralf Rangnick bereits beim ÖFB-Team im engeren Blickfeld hat. Im August 2020 kam der gebürtige Rieder vom FC Barnsley von der Insel ins Innviertel, hat bei der SV Ried noch Vertrag bis diesen Sommer und keinen Hehl daraus gemacht, seinen Traum von der Deutschen Bundesliga noch zu verwirklichen (siehe auch Ligaportal-Interview vom 30.09.2022).

Die Rieder Kapitäne und Leistungsträger Marcel Ziegl (li.) und Samuel Sahin-Radlinger.

Samstag im ÖFB-Cup beim Wiener SC, dann Heimspiel-Doppel in der Liga

Doch jetzt gilt es für einen der, wenn nicht dem wichtigsten Spieler im Team von SVR-Chefcoach Christian Heinle erstmal wieder gesund zu werden. Für das bevorstehende ÖFB-Cup-Viertelfinalspiel am kommenden Samstag bei "Underdog" Wiener SC (ab 18 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER) wird wohl Jonas Wendlinger im Tor stehen.

Danach steht für die Wikinger der Start in die ADMIRAL Bundesliga-Frühjahrssaison an. Mit gleich einem hochspannenden Heimspiel-Doppel für den Tabellenvorletzten. Erst das Duell um BigPoints gegen Schlusslicht TSV Hartberg (Sonntag, 12.02. 14:30 Uhr) und dann das ewig junge Prestige-Duell gegen den LASK (Samstag, 18.02., 17 Uhr), jeweils in der josko Arena.

