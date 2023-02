Was Ligaportal bereits am Mittwoch ankündigte und von Borisa Motika, dem Sohn von Nemanja Motika, erfuhr, ist nun fix und vom SC Austria Lustenau bestätigt bzw. vermeldet: Die Vorarlberger haben den offensiven Außenbahnspieler verpflichtet. Der 19-Jährige wechselt bis Saisonende leihweise vom serbischen Erstligisten Roter Stern Belgrad nach Lustenau. Der geborene Berliner und serbische U-21-Nationalspieler ist der 2. Winter-Neuzugang des BL-Achten. Siehe auch WINTER-TRANSFERS.

Austria Lustenau-Sportdirektor Alexander Schneider mit dem 2. Winter-Neuzugang der Vorarlberger: Nemanja Motika.

Wiedersehen mit Torben Rhein für Nemanja Motika

Nemanja Motika wurde in Berlin geboren und spielte - ebenso wie Austria-Sommer-Neuzugang Torben Rhein - im Nachwuchs sowohl bei Hertha BSC als auch beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München. Im Nachwuchs der Münchner ließ er in der U17-Meisterschaft mit acht Toren und zwei Vorlagen erstmals sein Talent aufblitzen. Nachdem Motika in der Saison 21/22 den Sprung zu den Amateuren der Bayern schaffte, gelang ihm eine überzeugende Saison mit 16 Toren und neun Vorlagen in der deutschen Regionalliga. Hinzu kommt ein Doppelpack in der U19 UEFA Youth League beim 3:2-Sieg über die Alterskollegen des FC Barcelona und regelmäßige Trainingseinheiten bei der Profimannschaft der Bayern inkl. Kaderplatz im Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach.

Im Februar 2022 folgte dann der Transfer zu Roter Stern Belgrad. Dort durfte der bevorzugt auf der Außenbahn agierende junge Serbe in der Liga und der Europa League erste Profiminuten sammeln. Gegner dabei waren dabei unter anderem die Glasgow Rangers und Ferencvaros Budapest.

2021 feierte Motika sein Debüt in der serbischen U19 und nahm an der U19-Europameisterschaft teil. Bei der Austria soll sich der torgefährliche Flügelspieler weiterentwickeln und die nächsten wichtigen Schritte in seiner Karriere machen. Der Leihvertrag läuft bis zum Sommer 2023.

"Habe andere Alternativen verworfen"

Neuzugang Nemanja Motika: „Ich freue mich sehr, dass der Wechsel zur Austria geklappt hat und kann es kaum erwarten mit den Jungs hier loszulegen. Ich habe durch Torben Rhein, mit dem ich fast meine ganze Jugend sowohl bei Hertha als auch den Bayern verbracht habe, schon einiges über Lustenau gehört. Nach einem Gespräch mit Alexander Schneider im Anschluss an unser Testspiel in der Türkei habe ich mich dann entschieden diesen Schritt in meiner Karriere zu machen und andere Alternativen zu verwerfen.

Ich will mit meiner Spielweise und einigen Scorerpunkten der Mannschaft helfen, dass wir gemeinsam unsere Ziele in dieser Saison erreichen.“

"Konnten unsere Planungen für diesen Winter abschließen"

Austria-Sportdirektor Alexander Schneider: „Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Nemanja einen weiteren sehr vielversprechenden jungen Spieler vom Schritt nach Lustenau überzeugen konnten. Auch diese leihweise Verpflichtung zeigt, dass wir unseren Weg, Spielern mit Potenzial in jungem Alter Spielzeit und Verantwortung zu geben, konsequent gehen und dies auch von den Spielern wahrgenommen wird.

Durch diese Verpflichtung konnten wir unsere Planungen für diesen Winter abschließen und sehen unsere Mannschaft auf allen Positionen gut gerüstet für die sehr wichtige und fordernde Frühjahrsrunde.“

Willkommen in Lustenau Nemanja #Motika! Der offensive Außenbahnspieler wechselt leihweise bis Sommer 2023 aus Belgrad an den Rhein! Geboren in Berlin, im Nachwuchs von B. München und mit Roter Stern Belgrad in der Europa League. Alle Infos: https://t.co/RHxCG0Pyfa #alu #inundaut pic.twitter.com/ATB0Px59kR — SC Austria Lustenau (@AustriaLustenau) February 3, 2023

Fotocredit: SC Austria Lustenau