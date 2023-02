Es geht (endlich) wieder los...auf in die Frühjahrs-Saison. Mit einem Kellerduell! Vorletzter vs. Schlusslicht! In der 17. Runde der ADMIRAL Bundesliga hat die SV Guntamatic Ried am Sonntag, dem 12. Februar, den TSV Egger-Glas Hartberg zu Gast. Ankick in der „josko ARENA“ ist um 14.30 Uhr - Ligaportal-LIVETICKER. Das HIER über die Innviertler, bei denen der verletzte Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger heute mit der Reha startet, könnte Sie/Euch auch interessieren! Siehe auch WINTER-TRANSFERS und -TESTSPIELE der ADMIRAL Bundesligisten.

Voller Fokus auf das Frühjahr bei Kapitän Marcel Ziegl und der SV Guntamatic Ried. Das Team von Chefcoach Christian Heinle legte den physischen Grundstein beim türkischen Trainingslager im Jänner in Belek/Antalya.

"Haben analysiert, welche Problemzonen wir im Herbst hatten"

Die SV Guntamatic Ried hat nach 16 Runden 13 Punkte am Konto und ist damit Tabellen-11. und Vorletzter. Im Gegensatz zum TSV Hartberg sammelten die Innviertler im neuen Jahr bereits Wettkampf-Erfahrung und setzten sich am vergangenen Samstag im Viertelfinale des ÖFB-Cups auswärts mit 2:0 gegen den Wiener Sport-Club durch. Die Treffer erzielten Christoph Lang (50., Elfmeter) und Leo Mikic (79.).

„Wir haben gewusst, dass es beim Sport-Club schwierige Platzverhältnisse geben wird. Darauf haben wir uns eingestellt, den Kampf angenommen und haben mit unseren Fans im Rücken den Aufstieg geschafft“, betont SVR-Kicker Julian Turi. Der 21-jährige Mödlinger weiter: „Es war eine sehr intensive Vorbereitung. Wir haben gewusst, dass wir an einigen Dingen arbeiten müssen. Das haben wir Stück für Stück gemacht. Wir haben analysiert, welche Problemzonen wir im Herbst hatten. Und wir haben uns in vielen Bereichen weiterentwickelt. Wir haben viel Zeit investiert, damit wir für den Cup und für das Auftaktmatch gegen Hartberg gut vorbereitet sind. Wir gehen voll motiviert und mit vollem Einsatz an die Sache heran.“

"Platz war in indiskutablen Zustand"

SVR-Cheftrainer Christian Heinle: „Es war ein sehr gelungener Start in das Frühjahr. Der Platz war in einem indiskutablen Zustand, was sicher kein Vorteil für einen Bundesligisten war. Aber man hat von der ersten Minute an gesehen, dass wir diese Aufgabe und diese Platzverhältnisse annehmen.

Es war ein sehr professioneller Auftritt des gesamten Teams und ein hochverdienter Aufstieg gegen eine Mannschaft, die davor zwei Bundesligisten aus den Cup geworfen hat.“

Rieder "richtungsweisendes Spiel" gegen TSV Hartberg

Mit 11 Punkten aus 16 Runden hat der TSV Hartberg den letzten Tabellenplatz inne. Im letzten Spiel in der Herbstrunde mussten sich die Ost-Steirer dem SK Rapid zuhause mit 1:2 geschlagen geben. Anschließend wurde Trainer Klaus Schmidt entlassen. Markus Schopp, unter dem die Blau-Weißen Erfolge feierten, kehrte zurück und soll im Frühjahr die "Mission Klassenerhalt" schaffen.

Doch dieses Ziel gilt auch für die SV Guntamatic Ried. Gleich in diesem ersten BL-Duell des neuen Jahres geht es für beide Teams um BigPoints.

Julian Turi: „Es kann ein richtungsweisendes Spiel sein. Das Duell der beiden Letzten. Wir gehen aber in dieses Spiel so wie in jedes andere auch: Wir wollen es gewinnen!“

Der 1,87 Meter große Innenverteidiger, der im Sommer nach Leihe von ADMIRAL 2. Ligist SK BMD Vorwärts Steyr nach Ried zurückkehrte und mittlerweile zuverlässige Stammkraft im Abwehr-Zentrum ist, weiter: „Es wird ein harter Kampf, keiner wird sich was schenken. Es ist sicher sehr gut, dass wir in unserem Stadion mit unseren Fans spielen. Das ist ein Extra-Push, den wir gut brauchen werden. Man hat bereits gesehen, dass uns unsere Neuzugänge viel Dynamik im Spiel nach vorne bringen. Sie können sicher einen entscheidenden Beitrag leisten, dass wir gegen Hartberg erfolgreich sind.“

"Hartberg wird im Frühjahr andere Rolle einnehmen als im Herbst"

SVR-Coach Christian Heinle: „Es ist für uns natürlich ein enorm wichtiges Spiel. Weniger, was den Gegner betrifft, weil er Letzter ist. Vielmehr, weil wir positive Energie und Stimmung für die nächsten Runden mitnehmen wollen." Der 37-jährige Grieskirchener weiter: „In den vergangenen 2 Jahren haben wir den Klassenerhalt geschafft, weil wir als Verein voll zusammengestanden sind. Gegen den Sport-Club standen 9 Spieler in der Startformation, die vor eineinhalb Jahren noch in der 2. Liga gespielt haben.

Auch deshalb ist es jetzt wieder ganz besonders wichtig, dass wir als Verein zusammenstehen, um unser großes Ziel, den Klassenerhalt, zu schaffen. Hartberg hat sich gut verstärkt. Sie haben über den Winter einige namhafte Neuzugänge mit Salzburg-Vergangenheit geholt. Sie werden im Frühjahr eine andere Rolle einnehmen als im Herbst. Hartberg wird trotzdem ein unmittelbarer Konkurrent um den Klassenerhalt sein. Aus diesem Grund wäre es natürlich schön, wenn wir schon zu Beginn voll anschreiben, damit wir ein kleines Punktepolster aufbauen können.“

Auch die Stimmung und gute Laune kam im Jänner bei den Wikingern nicht zu kurz im Trainingscamp an der türkischen Riviera.

SV Ried zuhause noch unbesiegt gegen TSV Hartberg

In der Hinrunde siegte der TSV Hartberg am 27. August zuhause gegen die SV Guntamatic Ried mit 2:0. Für die beiden Treffer sorgten Eylon Almog (62.) und Dario Tadic (91.).

In der ADMIRAL Bundesliga trafen SV Guntamatic Ried und der TSV Hartberg bisher 9 Mal aufeinander. Ried hält bei 3 Siegen, 5 Unentschieden und 1 Niederlage. Die Tordifferenz beträgt 10:8 für die SV Ried

Samuel Sahin-Radlinger wurde gestern erfolgreich arthroskopiert und startet morgen bereits mit der Reha. Wir freuen uns dich bald wieder auf dem Platz sehen zu können, Sami! 💪⚫️🟢

#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/fn3DmKCXuI — SV Ried 1912 (@svried1912) February 8, 2023

Fotocredit: SV Ried/Schroeckelsberger