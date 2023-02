Die SV Guntamatic Ried verkaufte sich sehr teuer beim favorisierten Liga-Leader FC Red Bull Salzburg und gab sich erst kurz vor dem Abpiff nach dem Tor vom eingewechselten Sékou Koïta zum 2:0-Endstand (88. Min.) geschlagen. Davor hatte der Tabellenletzte in der finalen Partie der 19. Runde der ADMIRAL Bundesliga gegen zunehmend müde wirkende Eurofighter gar Chancen zum zwischenzeitlichen Ausgleich, spielte seine Angriffe allerdings nicht entschlossen zu Ende und offenbarte seine seit Saisonbeginn andauernde Abschluss-Defizite. Nachfolgend STATEMENTS. Siehe auch Spielbericht und Salzburgs Seiwald-Transfer.

Der eingewechselte Seifedin Chabbi (li.) und die SV Ried legten sich gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg (re. Oumar Solet) mächtig ins Zeug und zeigten viel Gegenwehr.

"Zieht sich durch Saison, dass wir nicht so kaltschnäuzig sind"

Matthias Jaissle (Trainer FC Red Bull Salzburg) über...

…das Spiel: „Dass wir 3 Punkte mitgenommen haben überwiegt nach dem Aus in der Europa League. Nach der starken 1. Halbzeit haben wir uns nicht so belohnt, sind nur mit einem 1:0 in die Kabine gegangen. Das zieht sich durch die Saison, dass wir nicht so kaltschnäuzig sind. Aber daran werden wir weiterarbeiten. Es war die Reaktion, die ich mir vor der Partie gewünscht habe. Wir wollten Gesicht zeigen, auch wenn die Umstände nicht einfach waren. Großes Kompliment. Jetzt können wir mit einer normalen Woche ins nächste Spiel gehen.“



…den Salzburger Weg: „Es ist ein konsequenter Weg, den wir hier gehen. Der Erfolg der letzten Jahre gibt dem Verein recht und daher wird sich auch in naher, oder auch in ferner Zukunft nichts daran ändern.“

Christoph Freund (Sportdirektor FC Red Bull Salzburg) über die Transferpolitik: „Nein, es ist kein Risiko diesen Weg zu gehen. Wir haben das immer wieder gemacht. Wir gehen unseren Weg konsequent und das werden wir auch in Zukunft machen. Ich hoffe es gelingt uns weiterhin, solche Talente wie Nici hervorzubringen. Ich finde den Weg von Salzburg richtig geil.“



Nicolas Seiwald (FC Red Bull Salzburg) über die Nachfolge von Konrad Laimer bei RB Leipzig: „Es wird schwer, die Fußstapfen von Laimer auszufüllen. Er ist ein Topspieler. Aber ich komme dorthin als neuer Spieler und möchte zeigen, was ich kann.“

Auch ein Tor von Noah Okafor, hier gegen David Ungar, wurde nach VAR-Check aberkannt wg. angeblichen Handspiel von Wegbereiter Nicolas Seiwald.

"Die aberkannten Tore waren für mich aber auch Tore"

RBS-Kapitän Andreas Ulmer: „Wir sind gut in das Spiel reingekommen, waren sehr dominant. Wir sind gut in Führung gegangen und hätten nachlegen können. Es war dann doch ein hartes Stück Arbeit bis zum Schluss. Die aberkannten Tore waren für mich aber auch Tore.

Die Enttäuschung war unter der Woche bei der gesamten Mannschaft groß. Wir haben Zeit gehabt, dass wir uns im Kopf auf die Meisterschaft einstellen. Da tut der Sieg jetzt sehr gut.“

"Waren im letzten Drittel zu umständlich"

Christian Heinle (Trainer SV Guntamatic Ried) über...

…das Spiel: „Ich denke, dass wir ab der 20. Minute ein sehr ordentliches Spiel gemacht haben. Damit du was mitnehmen kannst, muss aber alles passen. Wir haben aber wieder keine Tore gemacht, das reicht dann gegen Salzburg nicht. Ich denke wir haben es richtig gut gemacht.

So Umschaltsituationen wie in der 1. Halbzeit müssen wir nutzen, von denen bekommst du hier nicht viele. Auch in der 2. Halbzeit waren wir im letzten Drittel zu umständlich. Auf dieser Leistung müssen wir aufbauen, wir brauchen jetzt dringend Resultate.“



…die aktuelle Situation: „Wenn man die Mannschaft heute und auch letzte Woche sieht, denke ich, dass es offensichtlich ist, dass alles intakt ist. Wir haben vorige Woche viel Leidenschaft und Intensität gezeigt und auch heute gut gespielt. Irgendwann reicht es aber nicht, wenn man sagt, die Leistungen sind ok, sondern wir wollen auch Resultate.

Ich verstehe die Unruhe natürlich, es ist nicht unser Anspruch, dass wir auf dem letzten Platz stehen. Wir können da nur selber rauskommen und ich denke mit diesen Leistungen, die wir gezeigt haben, ist das die Basis. Jetzt müssen wir beginnen Tore zu erzielen.“



…das nächste Spiel (daheim vs. FK Austria Wien): „Wir wollen unbedingt Punkte holen. Die Leistungen der letzten 14 Tage wollen wir wieder zeigen und dann müssen wir Tore machen.“

"Wenn wir neue Impulse brauchen, werden wir das an das Präsidium kommunizieren"

Thomas Reifeltshammer (Sportlicher Leiter SV Guntamatic Ried) über Trainer Christian Heinle (zur Halbzeit): „Wir sind alle nicht mit der Tabellensituation zufrieden. Ich sehe das Trainerteam jeden Tag arbeiten, die tun alles dafür, dass wir erfolgreich sind. Schlussendlich zählen aber die Punkte. Wir kommen jetzt natürlich in eine Phase, in der wir punkten müssen.

Da schauen wir in der operativen Ebene, in der sportlichen Führung, ganz genau hin und analysieren natürlich auch die Entwicklung. Wenn wir es für nötig halten, dass wir neue Impulse brauchen, dann werden wir das an das Präsidium kommunizieren. Noch ist es nicht so weit. Ich hoffe, dass Christian mit seinem Trainerteam den Turnaround in Form von Punkten schafft.“ Siehe auch Ligaportal-Exklusiv-Interview!

Marco Rose (Trainer RB Leipzig) über Sommer-Neuzugang Benjamin Šeško: „Wir freuen uns in Leipzig sehr auf ihn und hoffen, dass er in den letzten Monaten in Salzburg nochmal hilft, sich auch selber hilft und auch mehr Einsätze bekommt. Seine grundsätzlichen Fähigkeiten und Skills sind außergewöhnlich. Klar ist bei so einem jungen Spieler, dass er Konstanz bekommen muss und dass man Dinge noch entwickeln muss. Aktuell ist es auch eine Frage des Selbstvertrauens, aber wir freuen uns auf ihn.“

'Unsere Burschen zeigen die richtige Reaktion nach Donnerstag und fahren einen souveränen Heimsieg über die SV Ried ein. Trotz eigentlich vier erzielter Treffer lautet der Endstand 2:0.'



Der Spielbericht zu #RBSSVR 🗞️ ⤵️ — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) February 26, 2023

"Warum Šeško diese Saison nicht zündet, ist mir ein Rätsel"

Andreas Herzog (Sky Experte) über...

…FC Red Bull Salzburg: „Meiner Meinung nach spielt die Mannschaft nicht mehr so einen offensiven, kreativen Fußball. Trotzdem sind sie international gegen AS Rom ausgeschieden. Man muss beachten, welche Ansprüche man hat. Bei anderen österreichischen Mannschaften sagt man, dass sie gegen Rom keine Chance haben. Salzburg hat sich in den letzten 10 Jahren ein anderes Standing erarbeitet, deshalb sind auch die Ansprüche größer geworden.“

Da trifft er nach seiner Einwechslung, ehe bei Benjamin Šeško der Torjubel jäh verstummt. Nach VAR-Check wurde ein angebliches Foulspiel an Michael geahndet.

Herzog: "Ich hätte gedacht er wird Torschützenkönig"

…Benjamin Šeško: „Für mich hat das Problem in der aktuellen Situation so ein bisschen einen Namen und das ist Šeško. Ich hätte gedacht er wird Torschützenkönig und wird wichtige Treffer erzielen. Adamu und Okafor sind die besten Torschützen mit 7 Toren. Das ist für einen Tabellenführer wenig. In den letzten Jahren hatten sie Spieler mit mehr Durchschlagskraft und das ist momentan ein Problem, das sich auch international gezeigt hat. Warum Šeško diese Saison nicht zündet, ist mir ein Rätsel. Das fehlt der Mannschaft aktuell auch. Er ist der Stürmer, der in dieser Saison zwischen 20 und 30 Tore erzielen hätte sollen.“



…Nicolas Seiwald (vor dem Spiel): „Ein Wechsel nach Leipzig wäre ein großer Schritt. Wenn er als Laimer Ersatz kommen sollte, falls dieser München wechselt, sind das große Fußstapfen von Laimer. Seiwald hat es im Nationalteam und bei Salzburg schon gut gemacht. In Leipzig ist es eine ganz andere Qualität. Leipzig hat den Anspruch, Titel zu gewinnen. Da muss er von Anfang an ein Top-Niveau zeigen.“



…SV Ried-Stürmer Christoph Lang (vor dem Spiel): „Mit 13 Toren ist es schwierig viele Punkte zu holen. Christoph Lang hat gleich die Verantwortung übernommen mit dem Elfmeter gegen den LASK. Das zeigt, dass er frech ist. Das braucht es als Stürmer, also ist das ein gutes Zeichen. Als junger Spieler ist es wichtig, Spielpraxis zu sammeln.“



…das aberkannte Tor zur Halbzeit: „Man sieht durch den VAR Situationen, die man sonst nie gesehen hätte und dann werden so Tore annulliert. Ich habe meine Probleme mit dem Handspiel in so einem Zweikampf, wenn man hingeht und dann aus kurzer Distanz den Ball an die Hand bekommt. Wenn alles so schnell abgepfiffen wird oder im Nachhinein geändert wird, ist das schwierig für einen Fußballer zu akzeptieren. Regeltechnisch ist es natürlich konform. Wenn es kein Tor gewesen wäre, hätte man das Handspiel nie gegeben.“



…den Titelkampf: „Wenn es darauf ankommt, ist Salzburg die beste Mannschaft der Liga. Sie können mit dem Druck umgehen und sind es aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre gewöhnt. Das haben sie heute gezeigt.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL