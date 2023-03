Zum wiederholten Mal verliert in der letzten Grunddurchgang-Runde der ADMIRAL Bundesliga eine Mannschaft, um dennoch auf der Heimreise den Aufstieg ins Meistergruppen-Playoff zu feiern. So diesmal Austria Klagenfurt. Die Kärntner unterlagen zwar im torreichsten Match der 22. Runde mit 2:4 bei Austria Lustenau, blieben dennoch "über dem Strich" und gehen nun als Tabellensechster ins Obere Playoff ab 2. April. Die Kärntner bekamen dabei auch Schützenhilfe von Sturm Graz (2:0-Sieg bei WSG Tirol). Nachfolgend Statements nach dem Austria-Aufeinandertreffen und Duell der Aufsteiger der vergangenen zwei Jahre.

Florian Rieder (Mitte) und Kapitän Markus Pink (li.) haben es mit Austria Klagenfurt schon wieder getan: Sind auch im 2. Jahr nach dem BL-Aufstieg erneut im Meister-Playoff! Chapeau! Gegen Aufsteiger Austria Lustenau konnte Klagenfurt sich sogar nach zuvor 3 Dreiern in Folge eine Niederlage erlauben...nach Rieders Ausschluss nach 4 Minuten überwiegend zu Zehnt.

"Können uns nicht damit zufriedengeben, dass wir Sechster sind"

Peter Pacult (Trainer SK Austria Klagenfurt) über...

…das Spiel: „Wenn man nach 20 Sekunden eine Gelbe Karte bekommt und nach 2 Minuten die Rote, dann weiß man schon, wie das Spiel laufen wird gegen eine so heimstarke Mannschaft wie Lustenau. Kompliment an meine Mannschaft, auch wenn wir verloren haben. Wir haben uns vor dem Spiel eine sehr gute Ausgangsposition geschaffen und umso schöner ist es, dass wir unter den ersten 6 sind.“



…Einzug in die Meistergruppe: „Ich hoffe, dass es sich bei den Heimspielen in den Zuschauerzahlen bemerkbar macht. Jetzt kommen doch die Großen wie Rapid, Salzburg, Sturm Graz und Austria Wien. Ich hoffe, dass sich das im Wörthersee Stadion dementsprechend in den Zuschauerzahlen niederschlägt.“



…sein Gespräch mit dem Schiedsrichter nach der Partie: „Er hat in aller Ruhe alles erklärt. Es waren auch Sätze dabei, die mich dann wieder froh stimmen, weil gewisse Dinge nicht so waren wie sie ausgesehen haben.“



…Ziele in der Meistergruppe: „Wenn man die Chance hat um einen internationalen Platz mitzuspielen, muss das auch das Ziel sein. Wir können uns nicht damit zufriedengeben, dass wir Sechster und gesichert für die Saison 2023/24 sind. Der sportliche Ehrgeiz muss sein, dass wir angreifen wollen und natürlich dementsprechend auch Leistung bringen müssen.“



BL-Toptorjäger Markus Pink (SK Austria Klagenfurt) über den erneuten Einzug in die Meistergruppe: „Riesenkompliment an die Mannschaft. Was diese Mannschaft heute gezeigt hat, trotz der Niederlage. Es kann hier aufgrund der Roten Karte auch deutlich höher ausgehen. Für den Verein und uns Spieler ist es natürlich sehr wichtig. Auch im schwierigen zweiten Jahr haben wir den Einzug in die Meistergruppe geschafft. Das spricht für die Mannschaft.“

"Es war meine erste rote Karte"

Florian Rieder (SK Austria Klagenfurt) über...

…den Einzug in die Meistergruppe: „Ich bin sehr froh, dass wir es geschafft haben. Ich habe jetzt etwas gemischte Gefühle nach der Roten Karte. Ich hätte es mir sehr lange vorgeworfen, wenn wir das heute nicht gepackt hätten. Darum bin ich froh, dass es gut gegangen ist.“



…seinen Ausschluss: „Es ist extrem schnell gegangen. Ich habe es mir nach dem Spiel noch öfter angeschaut und ich weiß es nicht. Es ist ganz schwierig zu sagen. Ich treffe ihn, man sieht auch, dass ich hin rutsche und nicht richtig durchziehe. Im Spiel hat es ganz normal ausgesehen und für mich hat es sich auch ganz normal angefühlt. Es war meine erste Rote Karte und ich bin der Letzte, der einem Spieler wehtun will. Ich finde, dass die Schiedsrichter auch mit uns reden sollten in solchen Situationen, denn nach 4 Minuten Rot zu geben, stellt das ganze Spiel auf den Kopf. Es ist eine sehr harte Entscheidung.“

"Rot ist hier nicht gerechtfertigt"

Peter Stöger (Sky Experte) über...

…Rote Karte gegen Florian Rieder: „Meine Meinung ist, dass Rot hier nicht gerechtfertigt ist. Es ist die Intensität nicht da. Ich sehe auch nicht die Absicht einer Verletzung. Das Entscheidende für mich ist, dass die Verletzungsgefahr in dieser Situation nicht gegeben ist. Deshalb hätte sich der VAR hier nicht einschalten dürfen.“



…SK Austria Klagenfurt: „Für die Klagenfurter war das primäre Ziel in der Liga zu bleiben, um etwas zu entwickeln und aufzubauen. Alles, was sie sich vorgenommen haben, ist nach 22 Runden erledigt.“

ADMIRAL Bundesliga, 22. Runde

SC Austria Lustenau - SK Austria Klagenfurt 4:2 (2:1)

Sonntag, 19. März 2023; Reichshofstadion; 3955 Zuschauer; SR Sebastian Gishamer.

SC Austria Lustenau (3-5-2): Schierl - Adriel, Hugonet, Grujcic - Anderson, Surdanovic, Grabher, Tiefenbach (85. Gedikli), Guenouche - Motika (89. Gmeiner), Diaby (76. Cheukoua). Trainer: Markus Mader.

SK Austria Klagenfurt (4-3-3): Knaller - Wernitznig (71. Binder), Mahrer, Wimmer, Schumacher (71. Miesenböck) - Irving (71. Demaku), Benatelli, Cvetko - Karweina (21. Blauensteiner), Pink, Rieder. Trainer: Peter Pacult.

Tore: 1:0 Schumacher (26./Eigentor), 1:1 Irving (34./Strafstoß), 2:1 Diaby (45./+2), 3:1 Cheukoua (90./+1), 3:2 Pink (90./+4), 4:2 Gedikli (90./+5)

RK: Florian Rieder (Klagenfurt/Foul, 4. Min.!). GR Karte: Peter Pacult (TR Klagenfurt/Kritik)

GK: 77. Surdanovic bzw. 1. Mahrer, 28. Pacult, 34. Irving, 75. Menzel

