Die SV Guntamatic Ried wartet weiter auf den ersten Heimsieg im Frühjahr 2023 (3U, 3N) und hatte sich im Freitagabend-Match der 25. Runde in der ADMIRAL Bundesliga mit einem 1:1 (1:1) gegen die WSG Tirol zu begnügen. Der letzte Dreier in der josko Arena für die Innviertler war am 15. Oktober gegen den SK Rapid (1:0). Immerhin gelang dem Team von Cheftrainer Maximilian Senft nach zwei Niederlagen der erste Punkt in der Quali-Gruppe. Die Tiroler dagegen verpassten (zumindest für eine Nacht) Sprung auf Rang 1 im Unteren Playoff. Nachfolgend STATEMENTS aus beiden Lagern.

"1. Halbzeit war´s Murks, 2. Halbzeit stark"

Thomas Silberberger (Cheftrainer WSG Tirol, Foto) über...

...das Spiel: „In der 1. Halbzeit war’s wieder ein Murks, in der 2.Halbzeit war’s stark. Wir hatten das Spiel in der Hand. Da hätten wir auch noch das eine oder andere Tor machen können. Aber zum Schluss hatten wir auch noch einmal richtig Glück. Am Ende des Tages ist der Punkt für beide Mannschaften okay. Weiter 8 Punkte Vorsprung, ein Spiel weniger. Alles gut.“

...weiter zur Partie: „2. Halbzeit, ich glaube viel besser können wir da nicht spielen. 1. Halbzeit waren wir extrem unsauber, viele unsaubere Abspiele, viele einfache Ballverluste. Durch die Standardsituation haben wir Ried auch retour geholt. 2. Halbzeit war von meiner Mannschaft ein absolut sehenswerter Auswärtsauftritt. Aufgrund der letzten Großchance von Ried kann ich mit dem 1:1 schon leben.“

„Sind WSG Tirol und müssen schauen, dass wir so schnell wie möglich nichts mit Abstieg zu tun haben“

Julius Ertlthaler (WSG Tirol): „Wir sind ganz gut in das Spiel gekommen. Ried hat viel probiert über lange Bälle, wir haben gewusst, dass wir den Kampf annehmen müssen. Wir wollten wenige Standards zulassen, leider haben wir ihnen durch eine dumme Ecke den Ausgleich gegeben. Ried hat da schon Qualitäten, Plavotic ist ein guter Kopfballspieler. Dann ist es schwer zu verteidigen.

1. Halbzeit war ausbaufähig, 2. Halbzeit haben wir das Spiel in der Hand gehabt und viel Druck gemacht. In der Box haben wir vielleicht die ein oder andere Entscheidung falsch getroffen. Deswegen geht das Spiel nur 1:1 aus. Der Abstand auf Ried bleibt, das haben wir uns vorgenommen. Wir sind die WSG Tirol und müssen schauen, dass wir so schnell wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun haben.“

„Ein Punkt ist ein Punkt, und der kann wichtig sein zum Schluss“

Maximilian Senft (Cheftrainer SV Guntamatic Ried) über...

…die Partie: „Wir haben uns absolut aufgeopfert in der Partie heute. Gleich am Anfang hatten wir eine Riesenchance. Kurz darauf wird, zum dritten Mal jetzt glaube ich, der Belmin Beganovic am 16er gelegt wird, was ein klares Foul ist. Der Bursche ist 18 Jahre und hat scheinbar nicht das Standing wie andere Spieler, und wieder wird kein Foul gegeben. Es war eine gute erste Halbzeit, gehen nach einer Chance in den Rückstand. Man sieht, wir kommen zurück. Zweite Halbzeit hatte die WSG sicher mehr vom Spiel. Ein Punkt ist ein Punkt, und der kann wichtig sein zum Schluss. Darauf können wir aufbauen. Wir werden das Positive aus der Partie ziehen, aber auch ansprechen, wo wir uns verbessern müssen.“



…die Vertragsverlängerung von Samuel Sahin-Radlinger: „Das würde ich als starkes Zeichen bezeichnen. Der Sami ist eine absolute Identifikationsfigur im Verein. Das ist für alle, im und um den Verein, ein sehr positives Zeichen.“

„Ich finde das Wetter war geil, kann öfter so sein"

Tin Plavotic (Abwehrspieler & 1:1-Torschütze SV Guntamatic Ried): „Wenn man es zu voriger Woche sieht, wie wir heute gekämpft haben, dann war das schon der richtige Schritt. Ich finde das Wetter war geil, kann öfter so sein. Man muss einfach kämpfen, haben wir heute gut gemacht. Vielleicht brauchen wir ein paarmal mehr Ruhe am Ball. Aber wir können zufrieden sein mit dem 1:1.“

Verhinderte mit der ein und anderen Pracht-Parade weitere Gegentore gegen die WSG Tirol: Rieds Rückhalt Samuel Sahin-Radlinger.

„Haben heute in mehreren Teilen der Partie ganz anderes Gesicht gezeigt als letzte Woche"

Samuel Sahin-Radlinger (Kapitän & Keeper SV Guntamatic Ried) über...

...die Partie: „Wir haben heute in mehreren Teilen der Partie ein ganz anderes Gesicht gezeigt als letzte Woche. Das war inferior, dass wissen wir auch alle. 2. Halbzeit haben wir etwas gebraucht, da haben sie uns eine Zeit lang schön hergespielt. Dann sind wir wieder hineingekommen und haben unsere Chancen gehabt.“

…seine Vertragsverlängerung: „Ich glaube, wir konnten heute auch ein kleines Signal senden. An unsere Fans, da es vor allem in so einer Zeit wichtig ist, dass wir zueinanderstehen. Es hat sich ein paar Wochen hinausgezögert, aber wir haben uns da schon Gedanken gemacht und bewusst vor der Partie veröffentlicht.“



… ob sein Vertrag auch in der 2. Liga Gültigkeit hat: „Das sind Themen und Details, die intern bleiben. Wichtig ist jetzt einmal, dass ich verlängert habe.“



…seine Zukunft: „Ich bin zwar schon über 30, aber fühle mich noch immer sehr gut. Ich bin immer noch so fit, dass ich noch einige Jahre spielen kann. Ich bin froh und dankbar, wenn ich so lange wie möglich spielen kann.“

„Haben 2 Gewinner gesehen, weil beide nicht verloren haben“

Alfred Tatar (Sky Experte) über...



…die Partie: „Wir haben zwei Gewinner gesehen, weil beide nicht verloren haben. Ried ein Punkt, WSG ein Punkt, und beide müssen damit zufrieden sein. Den Spielern muss klar werden, dass Abstiegskampf Fight ist. Auch wenn es aussichtslos erscheint, ich renne trotzdem. Weil sich dann plötzlich eine Tür öffnet, die ich vorher gar nicht gesehen habe. Wenn ich es nicht tu, dann öffnet sich gar keine Tür. Fighte und renne um dein Leben.“



…die Vertragsverlängerung von Samuel Sahin-Radlinger: „Er ist eine fixe Größe hier als Tormann. Nicht nur als Tormann, sondern auch darüber hinaus. Eine Figur, die junge Spieler auch führen und leiten kann. Daher ist diese Vertragsverlängerung auch bitter nötig.“



…die Leistung der WSG Tirol: „Organisation in Ordnung. Vier-Raute-Zwei, dass funktioniert gut. Sie haben einige hervorragende Einzelakteure in ihren Reihen, zum Beispiel Sabitzer vorne oder hinten Behounek, der mir von Runde zu Runde gefällt. Das hat alles Hand und Fuß.“

SV Ried – WSG Tirol 1:1 (1:1)

Freitag, 14. April 2023, 19:30 Uhr, Josko Arena, Z:: 4.000, SR: Alan Kijas

Torfolge: 0:1 Prica (28.), 1:1 Plavotic (43.).

Statement-Quelle: Sky Sport Austria + WSG Tirol

Fotocredit: RiPu und Harald Dostal/www.sport-bilder.at