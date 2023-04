Dunkle Wolken über der SV Guntamatic Ried, die weiter auf den ersten Heimsieg im Frühjahr 2023 (3U, 3N) wartet und sich im Freitagabend-Match der 25. Runde in der ADMIRAL Bundesliga mit einem 1:1 (1:1) gegen die WSG Tirol zu begnügen hatte. Der letzte Dreier in der josko Arena für die Wikinger liegt bereits 6 Monate zurück. Die Gastgeber bleiben weiterhin Tabellenletzter und bei den Rieder Fans macht sich weiter Unmut breit und wurde auch vehement per Banner zum Ausdruck gebracht, Drohung inklusive! Viel prasselt derzeit auch auf Sportdirektor Thomas Reifeltshammer ein, der sich wie folgt äußerte...

"Bin sehr glücklich, dass uns das gelungen ist"

Thomas Reifeltshammer (Sportdirektor SV Guntamatic Ried) über...

…Vertragsverlängerung mit Samuel Sahin-Radlinger: „Ich glaube die Verlängerung vom Sami zum jetzigen Zeitpunkt ist für den ganzen Verein und das ganze Umfeld sehr wichtig. Das ist ein enormes Zeichen, dass ist auch sehr stark vom Sami in den letzten Wochen ausgegangen. Er hat gesagt, er will das jetzt über die Bühne bringen, er will den Jungs und dem Verein signalisieren, dass er durch diese schwere Zeit mit uns gehen will. Der Sami ist einfach ein sehr wichtiger Spieler innerhalb der Truppe am Platz, aber auch außerhalb. Ich bin sehr glücklich, dass uns das gelungen ist.“



…ob der Vertrag von Samuel Sahin-Radlinger auch in der 2. Liga Gültigkeit hat: „Über Vertragsinhalte ist hier der falsche Zeitpunkt oder Ort, dass man darüber spricht. Fakt ist, dass wir sehr glücklich mit der Verlängerung sind.“



…weitere Vertragsverlängerungen: „Wir haben diese Woche viele Gespräche geführt. Mit Turi haben wir ein Gespräch geführt, wo wir jetzt noch die letzten Runden noch abwarten wollen. Wir sind vom Julian sehr überzeugt und wollen ihm die Möglichkeit geben, sich noch zu präsentieren. Genauso bei Seifeddin Chabbi, er hat die nächsten Runden auch noch die Möglichkeit zu zeigen, was er kann. Dann werden wir schauen, wo die Reise hingeht.“

„Dann kommt der nächste, und ich bin weiterhin Fan von diesem Verein"

…Kritik der SV Ried-Fans: „Ich glaube, dass ich heuer in der Transferpolitik viele Fehler gemacht habe. Da ist uns nicht alles gelungen im Team. Da nimm ich mich selbst bei der Nase. Das sind Dinge, da lernt man daraus. Man sollte das in der Zukunft besser machen. Wir haben gestern mit Fanvertretern ein positives Gespräch gehabt. Dass der Unmut da ist, ist absolut verständlich.“



…mögliche Konsequenzen bezüglich seiner Person: „Ich bin sehr lange bei diesem Verein. Da gibt man solche Dinge nicht so schnell auf. Wenn ich das Gefühl habe oder wenn jemand anderes das Gefühl hat, dass ich falsch in dieser Position bin, dann werde ich sicher nicht am Sessel kleben und sagen, dass ich da sitzen bleibe. Dann kommt der nächste, und ich bin weiterhin Fan von diesem Verein.“

„Da muss ich nachdenken, was man vielleicht in der Kommunikation falsch gemacht hat"

Roland Daxl (Präsident SV Guntamatic Ried) über...

…Kritik der SV Ried-Fans: „Da muss ich nachdenken, was man vielleicht in der Kommunikation falsch gemacht hat, dass diese Kritikpunkte mit dieser Wortwahl geäußert werden. Wir haben ein Fantreffen initiiert, wir sind gestern am Abend zusammengesessen. Es waren von den drei größten Fangruppierungen je zwei Leute mit ihrem „Chef“ vertreten. Wir haben ein tolles Gespräch geführt, es war wie in einer großen Familie. Wir reden über alles. Was auch nicht alltäglich ist, ist, dass die Fans bei der Jahreshauptversammlung mitbestimmen können.“



…Sportdirektor Thomas Reifeltshammer: „Wir tragen gemeinsam Verantwortung. Auch ein Christoph Freund (Anm.: Sportdirektor FC Red Bull Salzburg) wird im Team entscheiden. Und das ist bei uns nicht anders. Der große Unterschied ist, Salzburg ist erfolgreich, und wir sind nicht erfolgreich. Also machen wir was falsch. Und an dem müssen wir arbeiten.“

„Kann jetzt nicht sagen, dass ich Kurs von Herrn Daxl verurteile“

Alfred Tatar (Sky Experte) über SV Guntamatic Ried Präsident Roland Daxl: „Ich glaube, dass ein Präsident immer mitreden sollte. Mitreden insofern, welche Leute er installiert. Im Sinne von Thomas Reifeltshammer, der jetzt Sportchef ist. Natürlich ist es seine Entscheidung gewesen, und er muss auch zu ihm halten.

Und das geschieht momentan bei Ried. Wenn wir bei Ried Erfolge sehen würden, würden die Fans hinten skandieren „Bravo Daxl“, es hängt immer auch an den Spielern. Und das übersehen wir nämlich. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich den Kurs von Herrn Daxl verurteile.“

SV Ried – WSG Tirol 1:1 (1:1)

Freitag, 14. April 2023, 19:30 Uhr, Josko Arena, Z:: 4.000, SR: Alan Kijas

Torfolge: 0:1 Prica (28.), 1:1 Plavotic (43.).

Statement-Quelle: Sky Sport Austria + WSG Tirol

