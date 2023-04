www.cashpoint.com präsentiert auf ligaportal.at LIVE das Gipfeltreffen der 26. Rd. der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem Zweiten SK Sturm Graz (30 P.) und Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg (32). Der Serienmeister peilt den 10. Meister-Titel in Serie an und weist bisher in 40 Meister-Playoffspielen eine sehenswerte Bilanz auf: In 43 Partien in 5 Jahren = 33 S, 7 U, 3 N! Und in den 8 Duellen mit dem SK Sturm stehen 7 Siege zu Buche. Bei nur 1 Niederlage! Am 27. April 2022, als die Jaissle-Elf bereits als Meister feststand und das ÖFB-Cup-Finale gegen die SV Ried bevorstand. Setze auf dieses Spiel auf www.cashpoint.com.

Der Ex-Salzburger Jakob Janscher (li.), hier gegen den Ex-Salzburger Kamil Piatkowski, war der Matchwinner vor einem Jahr am Mittwoch, den 27. April 2022, beim 2:1-Heimsieg über den FC Red Bull Salzburg. Der 34-jährige Grazer bereitete das 1:0 durch Ex-Sturm-Spieler Lukas Jäger vor und erzielte eigens das 2:1-Siegtor (72.) .

In 43 Meistergruppen-Spielen Salzburg stets Spitzenreiter

Mit Beginn der Playoffs im Frühjahr 2019 legten die Salzburger - einzig mit dem SK Sturm immer in der Meistergruppe - mit 3 Dreiern los, starteten mit einem 5:1-Kantersieg über Austria Wien, einem 2:0 beim LASK und 3:1 vs. SK Sturm Graz, ehe sich die Roten Bullen ausgerechnet bei Underdog SKN St. Pölten mit einem 0:0 zu begnügen hatten. Doch nicht nur gegen die Wölfe aus Niederöstereich taten sich Kapitän Andreas Ulmer & Co. schwer, auch gegen jene aus dem Lavanttal.

So gab es gegen den RZ Pellets WAC (2x U + 1 N) für den damaligen Salzburger Cheftrainer Marco Rose (aktuell RB Leipzig) am 28. April 2019 mit 2:1 die erste von insgesamt in 43 Meister-Playoff-Partien nur 3 Niederlagen (weitere vs. WSG Tirol und SK Sturm auswärts). Und Kantersiege gegen den SKN St. Pölten (7:0, 26. Mai 2019 sowie - jeweils ohne Zuschauer - in 2020 mit 6:0 beim TSV Hartberg, 7.Juni; 5:1 beim SK Sturm, 10. Juni; 7:2 beim SK Rapid, 24. Juni; 5:2 vs. SK Sturm, 1. Juli).

Zu Hause ist der Serienmeister in der Meistergruppe in 22 Partien gar noch unbesiegt, hatte sich in dieser Saison in zwei Spielen allerdings mit jeweils Unentschieden zu begnügen (3:3 vs. FK Austria Wien, 0:0 am Sonntag gegen den LASK).

Letzter Salzburger Sieg beim SK Sturm im Juli 2021

Imposant: In 43 Spielen im Oberen Playoff sind die Salzburger stets Spitzenreiter! Diese Fabel-Serie könnte am kommenden Sonntag gestoppt werden, falls der SK Sturm vor sicher ausverkaufter Kulisse in der Merkur Arena eine Woche vor dem ÖFB-Cup-Finale gegen den SK Rapid (So., 30. April, 20:30 Uhr, Klagenfurt) die Roten Bullen mit einem Sieg erstmals seit der Liga-Reform nach 44 Meister-Playoff-Partien vom Tabellenthron stößt. Die jüngsten beiden BL-Duelle in Graz-Liebenau verlor der Titelverteidiger jeweils mit 2:1.

Der letzte Salzburger Sieg in Graz war am 23. Juli 2021 mit 1:3. Ein historisches Match, weil Premiere des VAR in Österreich. An jenem Sommer-Freitagabend und Auftakt-Match der Saison 2021/22 erzielte die Elf von Matthias Jaissle (damals seine 1. BL-Partie als RBS-Cheftrainer) im übrigen alle 4 Treffer. Erst das Eigentor von Kapitän Andreas Ulmer - siehe auch separaten Beitrag von gestern - in der 11. Min., was die Roten Bullen wach rüttelte, die dann ach 1:0-Pausenrückstand zurück kamen und die Partie durch Doppelpacker Karim Adeyemi (69./85.) sowie Rasmus Kristensen (76.) drehten.

Aus der Salzburger Startelf von vor 21 Monaten sind im aktuellen Kader mit Kapitän Andreas Ulmer sowie Oumar Solet, Nicolas Seiwald, Nicolas Capaldo und Benjamin Šeško (mit 13 Treffern aktuell RBS-Toptorjäger) noch 5 Akteure. Beim SK Sturm Graz bis auf Stürmer Kelvin Yeboah und Andreas Kuen immerhin noch 9!

11 Salzburger Auswärts-Siege in Serie - seit 3. September 2022 Spitzenreiter

In der aktuellen Saison 2022/23 weist der FC Red Bull Salzburg in drei - von gesamt fünf anstehenden - Duellen mit dem SK Sturm eine Negativ-Bilanz auf, sind die Steirer noch unbesiegt gegen die Roten Bullen. Erst fügten Kapitän Stefan Hierländer & Co. am 30. Juli 2022 dem Serienmeister beim 2:1-Heimsieg (Doppelpack Rasmus Højlund, inzwischen Atalanta Bergamo) die bisher einzige (!) BL-Saisonniederlage zu, der die Jaissle-Elf dann stolze 11 Auswärts-Siege en suite folgen ließ und seit 3. September (Runde 7) vom "Platz an der Sonne" grüßt.

Auch beim Retourmatch am 22. Oktober ´22 war der Vorjahres-Vizemeister aus der Steiermark, der in dieser Spielzeit zwei Heimniederlagen kassierte (vs. LASK + Austria Klagenfurt) nahe dran am Sieg, besaß beim 0:0 in der Red Bull Arena die besseren Torchancen.

Historisch dann am 3. Februar heuer der Cup-Coup der "Schwoazn" im Viertelfinale in Wals-Siezenheim mit 6:5 nach Elferschießen, wodurch den Salzburgern in dieser Saison der erneute Double-Gewinn, wie in den vergangenen vier Jahren, verwehrt wurde.

Schnappt Sturm Graz den Mozartstädtern auch den möglichen 10. Meister-Titel in Folge weg?

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty