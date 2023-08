Wenige Stunden nach der Spielabsage des heutigen Kärntner Derbys zwischen Austria Klagenfurt und dem RZ Pellets WAC in der 2. Runde der 50. Jubiläums-ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 hat die Bundesliga schnell den Nachholtermin fixiert. Am kommenden Mittwoch, den 9. August 2023, zur besten Prime-Time soll die Prestige-Partie nunmehr stattfinden - ab 20:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker. Austria-Kapitän Thorsten Mahrer macht schon mal vorweg eine klare Ansage an das Wolfs-Rudel.

Nach der unfreiwilligen, witterungsbedingten Zwangspause geht es nun für den 33-jährigen Austria-Kapitän Thorsten Mahrer und die Violetten am kommenden Mittwoch ran im Kärntner Derby gegen den RZ Pellets WAC.

„Wir sind sehr froh, dass wir in dieser Hinsicht schnell Klarheit schaffen können"

Das aufgrund der Unwetterlage am heutigen Nachmittag abgesagte Kärntner Derby wird schon am kommenden Mittwoch zur Prime Time um 20.30 Uhr nachgeholt. Darauf verständigten sich die beiden Klubs mit den Liga-Verantwortlichen und TV-Partner Sky.

„Wir sind sehr froh, dass wir in dieser Hinsicht schnell Klarheit schaffen können. Chefcoach Peter Pacult und sein Stab werden die Mannschaft fokussiert auf das Match gegen den WAC einstellen und ich bin davon überzeugt, dass wir bereit sein werden, um ein gutes Spiel abzuliefern. Wir hoffen auf viele Fans und eine tolle Flutlicht-Atmosphäre in unserem Stadion“, sagt Austria-Geschäftsführer Günther Gorenzel.

Im Vorverkauf hatten die Violetten rund 5000 Karten für das Spitzen-Duell mit den Lavanttalern abgesetzt, die natürlich weiterhin ihre Gültigkeit behalten. Wer bisher noch nicht zugeschlagen hatte, kann Tickets von Montag bis Mittwoch von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr in der Austria-Geschäftsstelle sowie im Online-Shop erhältlich. Die Öffnungszeiten der Tageskassen werden zeitnah bekanntgegeben.

"Werden Fokus auf Mittwoch legen und alles herausholen, um WAC heißen Fight zu liefern"

„Es ist sehr schade, dass das Spiel nicht wie geplant ausgetragen werden konnte. Aber manche Dinge lassen sich nicht beeinflussen und wir mussten es nehmen, wie es kommt. Jetzt werden wir den Fokus auf den Mittwoch legen und alles herausholen, um dem WAC einen heißen Fight zu liefern", blickt SKA-Kapitän Thorsten Mahrer auf das Kärntner Derby voraus.

Nachsatz des 33-jährigen Innenverteidigers: "Es wäre richtig cool, wenn möglichst viele Anhänger kommen und uns unterstützen.“

