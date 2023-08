Am morgigen Samstag ist es also soweit. Neo-Bundesligist Blau-Weiß Linz fordert den Stadtrivalen LASK zum ersten Stadtderby in der höchsten Spielklasse (LIGAPORTAL berichtet per Liveticker) seit der Neugründung des FC Blau-Weiß Linz. Das Derby wirft bereits seit Tagen seinen Schatten voraus. Von Spraydarbietungen an der Donaulände bis zu verzierten Zuggarnituren war bislang alles dabei.

Für den kurzfristigen "Höhepunkt" dürften aber gestern die Fans der Schwarz-Weißen gesorgt haben. Wie das Onlinemedium LINZ.NEWS berichtet, wurden symbolisch zwei Stofftier-Schlümpfe über der Donaulände auf einer Brücke erhängt.

Zum Video:

Die Stunden bis zum Ankick dürften jedenfalls auf beiden Seiten noch spannend werden. Wir bleiben für euch dran!

Der frühere geschäftsführende Manager des FC Blau Weiß Linz, Christian Wascher, reagierte auf diese Provokation mit folgendem Post:

Mehr lesen

Vor GAK gegen Sturm Graz: "Fans" hängen echtes Schwein auf Autobahnbrücke!

Eklat bei LASK-PK vor OÖ-Derby! Präsident Gruber zu Krone-Sportchef: „Du bist ein böser Mensch!“

Foto: LINZ.NEWS