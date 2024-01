Wie bereits heute Vormittag berichtet, wird es nun auch offiziell vom ADMIRAL Bundesliga-Achten FK Austria Wien bestätigt: Christian Wegleitner, bis vergangenen Sommer vier Jahre lang Co-Trainer der Young Violets und zuletzt ein halbes Jahr Cheftrainer bei ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger SV Stripfing, dem Kooperationspartner der Violetten, unterstützt ab sofort das Trainerteam. Ab dem Trainingsstart am 5. Jänner wird er als zweiter Co-Trainer neben Ahmet Koc mit dem deutschen Chefcoach Michael Wimmer und dem restlichen Trainerteam zusammenarbeiten. Siehe auch weiteren Beitrag.

„Haben schnell gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge sind"

FAK-Neo-Co-Trainer Christian Wegleitner: „Im Trainerteam der Austria mit Michi Wimmer arbeiten zu können, ist eine super Geschichte für mich. Wir hatten in den letzten Monaten immer einen sehr guten und unkomplizierten Austausch über die jungen Austria-Kooperationsspieler bei Stripfing – wir haben schnell gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge sind.

Die Kennenlernphase wird sehr kurz sein, weil ich viele Spieler noch aus meinen Jahren als Co-Trainer der Young Violets kenne. Das halbe Jahr als Cheftrainer des SV Stripfing in der 2. Liga war eine sehr wichtige Erfahrung für mich, ohne die dieser Schritt jetzt wahrscheinlich gar nicht möglich wäre. Ich hatte dort eine sehr gute Zeit, aber wenn man die Gelegenheit erhält, im Trainerteam von Austria Wien zu arbeiten, muss man sie ergreifen.“

"Für Austria beste Lösung ist, wenn er unser zweiter Co-Trainer wird"

Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Für uns war klar, dass wir die Position des zweiten Co-Trainers wieder fix besetzen möchten. Wegi (Anm.: Christian Wegleitner) war dafür unsere Wunschlösung, weil er den Verein und speziell unsere jungen Spieler aus seiner Zeit bei den Young Violets schon sehr gut kennt. Auch in der Herbstsaison waren wir immer in Kontakt und hatten einen sehr guten Austausch über unsere Kooperationsspieler.

In den Gesprächen in der Winterpause hat sich jetzt schnell herauskristallisiert, dass es für die Austria die beste Lösung ist, wenn er unser zweiter Co-Trainer wird. An dieser Stelle möchte ich mich auch beim SV Stripfing für die unkomplizierte und gute Abwicklung bedanken.“

„Er kennt die Austria und vor allem unsere jungen Spieler in- und auswendig"

FAK-Cheftrainer Michael Wimmer (Foto): „Ich freue mich, dass wir die Position des zweiten Co-Trainers jetzt mit Wegi fix besetzt haben und Christoph (Anm.: Talentecoach Christoph Glatzer) gleichzeitig auch mit an Bord bleibt, weil wir in der Rückrunde viel im individuellen Bereich mit unseren Spielern arbeiten möchten – das wird einer unserer Schwerpunkte sein.

Wegi ist menschlich absolut top – fachlich hat er seine Qualitäten jahrelang als Co-Trainer der Young Violets unter Beweis gestellt. Im Herbst hat er bei Stripfing außerdem gezeigt, dass er eine Mannschaft auch als Cheftrainer erfolgreich führen kann.

Er kennt die Austria und vor allem unsere jungen Spieler in- und auswendig, deshalb wird er auch keine Eingewöhnungszeit brauchen. Ich freue mich, dass er ab sofort Teil unseres Trainerteams ist und vor allem Koci (Anm.: Co-Trainer Ahmet Koc) am Trainingsplatz unterstützen wird und mit uns gemeinsam 24/7 an der Entwicklung unserer Mannschaft arbeitet.“

ℹ️ 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻 𝗪𝗲𝗴𝗹𝗲𝗶𝘁𝗻𝗲𝗿 𝗲𝗿𝗴𝗮̈𝗻𝘇𝘁 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿𝘁𝗲𝗮𝗺



Der 45-Jährige stößt mit dem Trainingsauftakt am 5. Jänner zum Team von Michael Wimmer. Wegleitner war von 2019 bis 2023 Co-Trainer der Young Violets & zuletzt Chefcoach des SV Stripfing.#faklive pic.twitter.com/hDT5Zv6t0o — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) January 2, 2024

Fotocredit: Josef Parak