Heute Vormittag pfiffen es die Spatzen bereits von den Dächern - siehe HIER -, nun wurde es offiziell bestätigt: Der Leihvertrag von Raphael Hofer, der für die heurige Spielzeit von Serienmeister FC Red Bull Salzburg zu ADMIRAL Bundesliga-Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz verliehen hätte werden sollen, wird nach der Herbstsaison aufgelöst. Der 20-Jährige, der in der Stahlstadt zu insgesamt acht Auftritten (vier in der Startelf sowie vier Kurzeinsätze) kam, verstärkt fortan wieder den FC Liefering in der ADMIRAL 2. Liga.

Schnürt die Fußballschuhe - auch um mehr Einsatzzeit eingeräumt zu bekommen - vorerst wieder "eine Etage tiefer" in der ADMIRAL 2. Liga und verstärkt den Kooperationsverein von ADMIRAL Bundesliga-Abonnementmeister FC Red Bull Salzburg, den FC Liefering.

"Für seine persönliche Entwicklung das Beste, wenn er wieder auf regelmäßige Spielzeiten kommt."



„Wir haben im Dezember die Anfrage erhalten, dass Salzburg Raphael gerne im Winter für den FC Liefering zurückholen will. Nach Gesprächen mit dem Trainer, Raphael und Salzburg sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass es für seine persönliche Entwicklung wohl das Beste ist, wenn er wieder auf regelmäßige Spielzeiten kommt. Wir möchten uns bei Raphael für seinen Einsatz und die Top-Einstellung bedanken und wünschen ihm weiterhin nur das Beste für seine sportliche Laufbahn!“, so Christoph Schößwendter, Sportdirektor FC Blau-Weiß Linz.

OFFIZIELL: Der Leihvertrag von Raphael Hofer mit @BlauWeissLinz wird aufgelöst. Der 20-jährige Salzburger kommt damit zum FC Red Bull Salzburg retour und wird bis zum Saisonende als Kooperationsspieler den FC Liefering verstärken. pic.twitter.com/wIXqFz8Vek — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) January 4, 2024

Fotocredit: GEPA Admiral