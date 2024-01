ADMIRAL Bundesliga, UNIQA ÖFB-Cup und natürlich die UEFA Europa Conference League (erstmaliges internationales Überwintern seit 23 (!) Jahren) – das Frühjahr 2024 hält für den SK Sturm Graz zig Highlights bereit. Nach einem extrem intensiven Herbst und dem letzten Pflichtspiel des Jahres am 14. Dezember in Lissabon wurden vom Tross der "Blackies" einige erholsame Tage genossen, ehe heute, am 05. Jänner, der Startschuss zur Frühjahrsvorbereitung fiel (siehe auch HIER).

Will im "Endspurt" des Grunddurchganges weiterhin regelmäßig zur Jubeltraube abdrehen: das "weiße Ballett" aus Graz-Liebenau.

Kickoff ins Jahr 2024 geglückt

Neben einer intensiven Einheit in der Kraftkammer stand auch das erste Zusammenkommen auf dem grünen Rasen auf dem Programm in Form des Premieren-Mannschaftstrainings 2024. Die Stimmung in der Truppe war hervorragend. Amadou Dante und Bryan Teixeira (beide in der Vorbereitung auf den Afrika Cup) fehlten wie auch die erkrankten Javi Serrano und Jon Gorenc Stankovic. Gregory Wüthrich, der weiterhin an einer Knieverletzung laboriert, und Otar Kiteishvili bestreiteten Teile des Programms.

Cheftrainer Christian Ilzer betonte: "Wir haben jetzt vier Wochen Zeit, um uns auf ein richtig anspruchsvolles Startprogramm vorzubereiten. Wir starten ja quasi mit drei KO-Spielen in Cup und Conference League sowie den Krachern in der Meisterschaft gegen Rapid und Salzburg – das Auftaktprogramm hat es also in sich, umso wichtiger, in der Vorbereitung gut zu arbeiten.

Wir werden jede einzelne Trainingseinheit dazu nützen, uns zu weiter verbessern und gewisse Dinge schnell wieder in den Abläufen zu festigen sowie die Spieler in eine körperliche Top-Verfassung zu bringen."

Feiert am heutigen Freitag sein 21. Wiegenfest: Sommer-Neuzugang Szymon Wlodarczyk, dessen "Torinstinkt" insbesondere im ersten Saisondrittel bei den Gegnern "Angst und Bang" breit werden ließ.

Torwart-Thema in "finalem Stadium" befindlich, Pflichtspiel-Start hat es in sich

Ein Ersatzmann für den am Kreuzband operierten und im Frühjahr ausfallenden Torwart-Hünen Kjell Scherpen (für diesen Job sollen sich zwei Kandidaten in der "Pipeline" befinden) dürfte noch vor dem Trainingslager in der Türkei präsentiert werden und zu den Steirern stoßen (siehe auch HIER).

Gleich zum Start ins Pflichtspieljahr winkt den "Blackies" ja eine ganze Palette an Krachern: Nach dem Cup-Galopp im Viertelfinale gegen Austria Wien (02. Februar, 20:30 Uhr) wartet das Gipfeltreffen im Oberhaus gegen Liga-Leader FC Red Bull Salzburg sowie der erste Tanz im Conference League-Playoff gegen Slovan Bratislava, bevor es gegen den SK Rapid geht und hernach das Rückspiel auf internationalem Parkett ansteht.

Alle Partien wie gewohnt im Ligaportal-LIVETICKER.

In vier Wochen steht das erste Pflichtspiel 2024 am Programm. Unsere Jungs sind bereits wieder voll im Fokus. #sturmgrazhttps://t.co/Ci5qxN68VW — SK Sturm Graz (@SKSturm) January 5, 2024

Fotocredit: GEPA Admiral und RiPu-Sportfotos