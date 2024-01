Geht er (noch diesen Winter) oder bleibt er (bis Sommer)? Gemeint ist der Mittelfeld-Schlüsselspieler des TSV Egger Glas Hartberg, Ousmane Diakité. Fakt ist, dass Cheftrainer Markus Schopp den 23-jährigen Malier heute zum Trainingsauftakt im neuen Jahr (inkl. Leistungsdiagnostik) beim nach der Herbst-Saison Überraschungs-Vierten der ADMIRAL Bundesliga erwartet und TSV-Obmann Erich Korherr in der "Kleinen Zeitung" wie folgt zitiert wird...

"Haben für keinen Spieler ein Angebot auf dem Tisch liegen"

"Wir haben für keinen Spieler ein Angebot auf dem Tisch liegen". Soweit Erich Korherr mit Klartext! Und somit gilt das auch für Ousmane Diakité, der nicht beim Afrika-Cup im Kader seines Landes steht und in der Gerücheküche auftaucht. Um dabei vor allem mit Vereinen wie Sporting Lissabon und dem FC St. Gallen, wo der Mittelfeldakteur ja schon mal spielte, in Verbindung gebracht wird - wir berichteten.

Der Vertrag des Maliers bei den Hartbergern, bei denen nach der überragenden Herbstsaison einige Akteure auf sich aufmerksam machten, läuft im kommenden Sommer aus.

Auch Top-Torjäger Maximilian Entrup, in der Torschützenliste mit einem Trio ganz vorn, zählt zu den "heißen Aktien" auf dem Transfermarkt, der in Österreich seit gestern bis zum 6. Februar geöffnet hat.

Pflichtspielauftakt in 2024 ist für Kapitän Jürgen Heil & Co. am Samstag, den 10. Februar, mit dem Auswärtsspiel in Runde 18 beim Tabellenachten FK Austria Wien (17 Uhr, Ligaportal-Liveticker).

Fanbus zum Frühjahrsauftakt! Für unser erstes Pflichtspiel nach der Winterpause gegen die Wiener Austria (Samstag, 10.02.24 – 17 Uhr) veranstalten wir eine Fanfahrt nach Favoriten.



Alle Infos: https://t.co/8yHqcCQ4Ey



Mit euch an unserer Seite! 💙#fakhtb #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/L0ff6dIP4a — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) January 5, 2024

Fotocredit: RiPu