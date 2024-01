Am heutigen 8. Jänner 2024, dem 125. Jahrestag des SK Rapid (siehe separaten Beitrag), mischt sich in den Freudenbecher des österreichischen Rekordmeisters auch ein Wermutstropfen. Wie die Hütteldorfer in ihrer Klubaussendung vermelden, verletzte sich Offensivakteur Thierry Gale beim Lauftraining in seiner Heimat Barbados. Der 21-jährige, 13-malige Nationalspieler von Barbados (6 Tore für sein Land) nahm sofort telefonisch und nach seiner Rückkehr in Wien persönlich Kontakt mit der medizinischen Abteilung des ADMIRAL Bundesliga-Sechsten auf und wurde operiert.

Am 29. August des vergangenen Jahres unterschrieb der 21-jährige "Runner" Thierry Gale einen Vertrag bis Sommer 2027 beim SK Rapid. Links Geschäftsführer Sport Markus Katzer.

OP nach komplizierter Verletzung bereits erfolgt in Wien

Wie sich nach einer eingehenden Untersuchung herausstellte, zog sich Thierry Gale bei seinem Heimprogramm eine schmerzhafte und nicht unkomplizierte Zehen-Verletzung zu, die einen Eingriff notwendig machte. SK Rapid-Teamarzt Dr. Lukas Brandner operierte den Ende August vom georgischen Europacupstarter FC Dila Gori gekommenen Barbadier bereits im Rudolfinerhaus Wien.

Damit wird der Flügelspieler, dem im Oktober beim Heim-3:3 gegen den LASK in Unterzahl und letzter Sekunde der Ausgleich gelang, die am heutigen 125. Vereinsgeburtstag startende Vorbereitung für die am 4. Februar beginnende Frühjahrssaison nicht mit seinen Mannschaftskollegen bestreiten können.

Das Pflichtspiel-Comeback der grün-weißen Nummer 16 wird – je nach Heilungsverlauf – in einigen Wochen erfolgen.

