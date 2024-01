Er war laut Sky Sport Austria-Datenbank in der Herbstsaison der Spieler mit den meisten Dribblings in der ADMIRAL Bundesliga: Nicolas Kühn. Dessen Zeichen auf Abschied beim SK Rapid immer konkreter werden. Nachdem wir bereits am 2. Jänner vom Interesse des schottischen Kultklubs Celtic Glasgow berichtet haben, meinte Geschäftsführer Sport Markus Katzer nun im Kurier, dass es für den 24-jährigen deutschen Filigrantechniker "aktuell konkrete Angebote von mehreren Vereinen" gibt. Kommenden Montag heben die Hütteldorfer ins Trainingslager nach Belek ab. Wäre just jetzt (noch) kühn zu behaupten, ohne Kühn.

Jede Menge Gefühl im linken Fuß: Techniker Nicolas Kühn.

Katzer: "...ab einer gewissen Summe müssen wir nachdenken"

Im Werben um Nicolas Kühn, der im Sommer 2022 vom FC Bayern München II (nach Leihe zuvor bei Erzgebirge Aue) zum SK Rapid kam und einen Vertrag bis Juni 2026 unterschrieb, vorne dabei ist weiterhin Celtic Glasgow um Cheftrainer Brendan Rodgers. So wird in schottischen Medien bereits von konkreteren Verhandlungen berichtet. Celtic ist laut "The Mail" zuversichtlich, den deutschen Linksbeiner in diesem Winter zu holen.

Auch "STV" publiziert, dass die Verhandlungen bereits derart weit fortgeschritten sind, dass ein Abschluss nur mehr eine Frage der Zeit. Und "Football Scotland" will sogar wissen, dass der aktuelle Tabellenführer der Scottish Premiership und 53-fache schottische Meister bereits das erste Angebot aufgebessert habe. Der Marktwert von Nicolas Kühn liegt derzeit bei 1,5 Mio. Euro. Der SK Rapid hatte im Sommer 2022 an den FC Bayern 500.000 Euro Ablöse überwiesen.

Laut schottischen Medien sei Celtic bereit, eine Ablöse im Bereich von 2 bis 3,5 Millionen Euro zu bezahlen (optional Boni). Auch wenn Kühn noch zweieinhalb Jahre beim SK Rapid unter Vertrag steht, meinte Markus Katzer im Kurier, dass man "ab einer gewissen Summe nachdenken müsse".

Fotocredit: Josef Parak