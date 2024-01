Was in den letzten Tagen bereits prophezeit wurde, ist nun Gewissheit: Aleksandar Jukic wechselt als "Aussortierter" des ADMIRAL Bundesliga-Achten FK Austria Wien zum Schlusslicht in die russische Premier League, dem FK Sochi und wird auch dort die Rückennummer 77 tragen. Nach wettbewerbsübergreifend 22 Pflichtspielen im heurigen Herbst uferte eine teaminterne Disziplinlosigkeit aus, woraufhin der 23-jährige zentrale Mittelfeldspieler aus dem Kader der Veilchen gestrichen wurde und nicht mit ins Trainingslager auf Malta durfte.

Traf hier am 23. April des Vorjahres noch im "Clash der Austrias" für die aus Wien Favoriten gegen jene aus Klagenfurt, streicht nun allerdings gezwungenermaßen die Segel und wechselt nach Russland: Aleksandar Jukic.

Nach 121 Pflichtspielen im Austria-Dress neues Abenteuer in Russland

Sein Debüt in der höchsten Spielklasse feierte der heute 23-Jährige am 4. Juli 2020 gegen den damaligen Bundesligisten SV Mattersburg, im November desselben Jahres gelang gegen den aktuellen Zweitligisten SKN St. Pölten dann der Premieren-Treffer im Oberhaus. Insgesamt stehen nach wettbewerbsübergreifend 121 Pflichtspielen bei den Violetten 16 Treffer und zehn Assists zu Buche.

Beim Erstligisten in Russland unterzeichnet Aleksandar Jukic einen Vertrag bis 2027, die Ablösesumme beträgt laut "transfermarkt.at" kolportierte 50.000 Euro.

Fotocredit: Josef Parak