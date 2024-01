Nachdem es RZ Pellets WAC-Offensivwaffe Mohamed Bamba in die französische Ligue 1 verschlagen hat, läuft die Suche nach einem Nachfolger beim ADMIRAL Bundesliga-Siebenten auf Hochtouren. Mit Victory Beniangba, einem 20-jährigen nigerianischen Stürmertalent von Jong Genk, belgischer Zweitligist und "zweite Garnitur" von Renommierclub KRC Genk, steht laut Krone ein Kandidat in der "Pole Position", mit dem die Vakanz an vorderster Front rasch aus der Welt geschafft werden könnte. So würde auch "Triple-B" mit Ballo & Boakye bestehen bleiben - stellt also bald Beniangba das "dritte B"?

"Triple-B" aus Bamba, Ballo und Boakye war gestern, "Triple-B" aus Ballo, Boakye und Beniangba ist die Zukunft?

Sieben Scorerpunkte in 18 Auftritten für Zweitteam von KRC Genk

In der "Challenger Pro League", der zweithöchsten belgischen Spielklasse, gelangen dem 20-jährigen Rechtsfuß (geb.: 15.06.2003 in Yenagoa) in 18 Einsätzen sieben Scorerpunkte (sechs Treffer, ein Assist).

Der Marktwert des 1,86-Meter-Mannes beläuft sich laut transfermarkt.at augenblicklich auf rund 500.000 Euro. In Relation zur Rekordablöse für Mohamed Bamba (rund fünf Millionen Euro) wäre der Youngster ein "Schnäppchen"... Die Möglichkeit von Winter-Neuzugängen bietet sich hierzulande übrigens noch bis zum 6. Februar.

