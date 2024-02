"Tag der Abgänge" beim ADMIRAL Bundesliga-Dritten von der Linzer Gugl... Der LASK, der heute Vormittag bereits den Weggang von Langzeit-Athletiker Thomas Goiginger vermeldet hat, löst den Leihvertrag mit Mittelfeldspieler Ebrima Darboe vorzeitig auf - dies wurde bereits prophezeit. Der 22-Jährige aus Gambia, dessen Kontrakt bei den Oberösterreichern noch bis Sommer 2024 gelaufen wäre, kehrt mit sofortiger Wirkung zu seinem Stammverein AS Roma zurück. Von dort wird er an Sampdoria Genua in die zweite italienische Liga, die Serie B, weiterverliehen. Siehe auch: Transferliste.

Mutierte nicht unbedingt zu einem wahren "Importschlager" für den LASK und kehrt nun früher als zunächst geplant nach Italien zurück: Ebrima Darboe.

"...für beide Seiten eine gute Lösung gefunden"

Ebrima Darboe war im vergangenen Sommer leihweise nach Linz gewechselt und bestritt in der Herbstsaison insgesamt neun Pflichtspiele für die Schwarz-Weißen. Zuletzt war der 13-fache Teamspieler beim Afrika Cup für Gambia im Einsatz.

Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic: „Wir haben gemeinsam entschieden, die Leihe mit Ebrima Darboe vorzeitig zu beenden und für beide Seiten eine gute Lösung gefunden. Wir wünschen ihm, dass er sein Potenzial bei seinem neuen Verein voll ausschöpfen kann.“

ℹ️ Der LASK löst den Leihvertrag mit Ebrima #Darboe vorzeitig auf.

