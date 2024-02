Deadline Day-Neuzugang beim Sportclub Rheindorf Altach! Pascal Estrada kommt noch im Winter ins Rheindorf, darüber verständigte sich der ADMIRAL Bundesliga-Zehnte mit dem abgebenden Verein, dem slowenischen Erstliga-Zweiten NK Olimpija. Der 21-jährige Abwehrmann unterschrieb in Altach bereits einen Vorvertrag ab Sommer 2024 (siehe HIER), nun stößt er per sofort zum Team von Joachim Standfest hinzu. Siehe auch: Transferliste!

Nachwuchs-Teamspieler Pascal Estrada darf sich schon früher als ursprünglich geplant das SCR Altach-Trikot überstreifen.

"...enorm wichtig, Spielzeit zu bekommen"

Es ist eine Lösung, welche sowohl unserem SCR Altach als auch dem Spieler zu Gute kommt. Der U21-Nationalspieler kann somit sofort ins Training beim Sportclub einsteigen und bereits im Frühjahr in der Bundesliga eingesetzt werden. Die Laufzeit des Vertrages bis Sommer 2026 mit Option auf eine weitere Saison bleibt dabei unverändert. Der in Linz geborene Innenverteidiger befindet sich bereits auf der Anreise von Slowenien nach Vorarlberg.



Roland Kirchler, Sportdirektor: „Wir sind sehr froh, dass wir mit NK Olimpija auf den letzten Abdruck doch noch eine Lösung gefunden haben, dass der Transfer sofort über die Bühne gehen kann. Für einen jungen Spieler wie Pascal ist es in dieser Phase der Karriere enorm wichtig, Spielzeit zu bekommen. Wir freuen uns sehr darauf, bereits im Frühjahr mit ihm zusammenzuarbeiten.“

𝑷𝒂𝒔𝒄𝒂𝒍 𝒐𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒂𝒚 ✔



Zum Abschluss des Deadline-Day haben wir tolle News: Der Transfer von Pascal Estrada zum SCRA findet sofort statt. Der Österreichische U21-Nationalspieler ist ab sofort ein Schwarz-Weißer!



Herzlich Willkommen! 🖤



Fotocredit: ÖFB/Vranovsky