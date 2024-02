Der FC Red Bull Salzburg kann gegen Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz nicht gewinnen. Die Roten Bullen bissen sich erneut an den Stahlstädtern "die Zähne aus".. Nach der 0:1-Pleite im Hinspiel hatte sich das Struber-Team beim Retourmatch im ausverkauften Hofmann Personal Stadion in Runde 19 mit einem 1:1 zu begnügen und wartet weiter auf seinen ersten Dreier in der ADMIRAL Bundesliga in 2024. Dabei fing das Pflichtspieljahr für die Salzburger ja gerade in Linz gut an. Vor zwei Wochen der Cup-Sieg beim LASK (2:3). Und heute bei den Blau-Weißen der Blitzstart mit der Führung nach sechs (!) Sekunden. STATEMENTS...

Betretene Miene bei ÖFB-Team-Torhüter Alexander Schlager. Der langjährige LASKler war bei der 0:1-Hinspielniederlage nicht dabei, doch erlebte nun beim Rückspiel live, wie schwer Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz selbst für eine so fußballerisch beschlagene Mannschaft wie die Salzburger zu knacken ist. Ob die Roten Bullen wohl froh sind, dass beide Teams im Playoff ab Mitte März "getrennte Weg gehen"?

"Haben sehr billiges Gegentor bekommen und uns zu wenig konkrete Dinge erarbeitet"

Alexander Schlager (Torhüter FC Red Bull Salzburg) über...

...die ernüchternde Saisonbilanz vs. FC Blau-Weiß Linz: "Wenn man in zwei Spielen gegen einen Aufsteiger nur einen Punkt macht, dann ist das einfach zu wenig für die Ansprüche, die wir haben. Das ist ganz klar. Auch wenn es nicht so einfach ist zum Spielen, wenn sie mit allen Spielern sehr tief verteidigen.

Aber trotzdem, wir haben es selber in der Hand gehabt und waren 1:0 vorn direkt nach ein paar Sekunden. Wir haben dann einfach ein sehr billiges Gegentor bekommen und uns über das Spiel weg zu wenig konkrete Dinge erarbeitet."

Bedröppelte Bullen...Oscar Gloukh, wieder mal einer der Aktivposten beim Serienmeister, und seine Kollegen schlichen davon und laufen nach dem BL-Jahresstart mit zwei Punkten aus zwei Spielen (jeweils 1:1 vs. SK Sturm Graz und BW Linz), wobei die Salzburger jeweils mit 1:0 in der Anfangsviertelstunde in Führung gingen. Der erste Verfolger SK Sturm könnte morgen mit einem Heimsieg im Topspiel gegen den SK Rapid mit dem Spitzenreiter punktemäßig gleichziehen und folglich in drei Wettbewerben zum Jahresauftakt einen Start nach Maß feiern.

„Waren zu wenig produktiv und nicht scharf genug"

Gerhard Struber (Cheftrainer FC Red Bull Salzburg) über..

...einen möglichen Elfmeter nach einem vermeintlichen Foul an Sekou Koita: „Es war ein klarer Kontakt und aus meiner Sicht ein Elfmeter. Wir reden uns aber nicht darauf hinaus.“



…die Partie: „Heute waren wir zu wenig produktiv. Wir haben das Spiel kontrolliert und viel Ballbesitz gehabt. Wir haben uns immer wieder nach vorne gearbeitet, waren dann aber nicht scharf genug, ins Toreschießen zu kommen. Nach dem schnellsten Tor der Geschichte hätten wir loslegen können, aber wir waren nicht scharf genug. Blau Weiß Linz weiß, wie man verteidigt.

Sie haben eine Mauer gebaut und es war nicht einfach, das ins Bröckeln zu bringen. Trotzdem, die Chancen waren da und wir müssen kälter sein. Wir müssen uns strecken und auch im Training zulegen.“

„Müssen unserem Anspruch gerecht werden und der ist höher"

…den Kampf um Platz eins: „Wir werden locker bleiben und gut trainieren. Gut analysieren und nichts beschönigen. Wir müssen unserem Anspruch gerecht werden und der ist höher.“

Siehe auch STATEMENTS FC Blau-Weiß Linz

Spielfilm im Liveticker und hier zum Spielbericht

Statement-Quelle: Sky Sport Austria und ADMIRAL Bundesliga-Radioservice

Fotocredit: Harald Dostal / www.sport-bilder.at