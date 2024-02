Blau-Weiß Linz war für Titelverteidiger Red Bull Salzburg in der ADMIRAL-Bundesliga-Saison schon einmal zum Stolperstein geworden. Am heutigen Samstag war der Tabellenführer nun erstmals beim Aufsteiger in Oberösterreich zu Gast und wollte dabei das Heim-0:1 am 23. September wettmachen – es war damals Salzburgs erste Liganiederlage nach 37 ungeschlagenen BL-Spielen. Auf die Roten Bullen wartete ein volles Hofmann Personal Stadion und viel Leidenschaft der Linzer. Am Ende reichte es wieder nicht für einen Salzburger Sieg – die Partie endete 1:1-Unentschieden.

RB Salzburg beginnt mit Blitztor, Blau-Weiß schlägt zurück

Die Partie war keine halbe Minute alt und schon musste BW-Keeper Nicolas Schmid hinter sich greifen - siehe auch HIER! Nach einem Rückpass brauchte er zu lange für den Abschlag – Ratkov ging dazwischen und der Abpraller landete im Tor. Die Linzer aber keinesfalls geschockt – suchten, angetrieben vom ausverkauften Hofmann Personal Stadion, sofort wieder den Weg nach vorne. Und in der zehnten Minute war das Spiel auch schon wieder ausgeglichen. Nach einem Krainz-Freistoß, legte Kapitän Strauss per Kopf quer und der aufgerückte Maranda drückte den Ball ebenfalls per Kopf zum 1:1 über die Linie.

Das Spiel im weiteren Verlauf völlig ausgeglichen, wenngleich der Meister deutlich mehr Ballbesitz für sich verbuchen konnte, aber kaum zu wirklich nennenswerten Abschlussgelegenheiten kam. Zu dicht und zu gut organsiert agierte die von Trainer Gerald Scheiblehner organisierte Hintermannschaft.

Beide Trainer, jeweils mit einer extremen Coaching-Performance, sahen dann in der 36. Minute eine sehr gute Gelegenheit für die Bullen. Nach einer Hereingabe von links köpfte Fernando aus kurzer Distanz über das Tor. Die Gäste suchten die Lücke, konnten gegen Ende der ersten Halbzeit noch einmal zulegen und kamen in der 42. Minute erneut zu einer ganz guten Möglichkeit. Diesmal war es ein Eckball – Ratkov gefährlich in Position – über das Tor. Den Schlusspunkt der ersten Halbzeit setzte Sucic mit einem Kracher aus gut 20 Metern, der ebenfalls das Ziel nur knapp verfehlte. Mit dem 1:1 ging es dann auch in die Kabinen.

Linz verteidigte mit "Mann und Maus" und brachte den Meister zur Verzweiflung

Zu Beginn der zweiten Halbzeit fanden sich dann auf einmal die Linzer in der bis dahin wahrscheinlich besten Phase wieder. Auf einmal tauchten die Blau-Weißen gleich mehrfach gefährlich im Salzburger Strafraum auf – die Elf von Gerhard Struber war gewarnt – es zogen sich Parallelen zum ersten Aufeinandertreffen der heurigen Saison.

Doch die Bullen schlugen zurück und kamen ebenfalls zu guten Gelegenheiten. Sucic scheiterte in der 53. Minute an Aluminium. Mit Fortdauer dann die Bullen wieder mit der gewohnten 75% Ballbesitz-Performance. Linz ständig „under pressure“, doch die Elf von Gerald Scheiblehner verteidigte mit unglaublich viel Herzblut alles weg. Etwas Glück hatte die Blauen In der 64. Minute, als Gloukh nur ganz knapp scheiterte.

Brisantes Finish, eine Rote Karte und viel Jubel auf den Rängen

Trotz aller Angriffsbemühungen und Powerplaysituationen – die Salzburger kamen einfach zu selten gefährlich in die Box und wenn, war immer noch ein Linzer dazwischen. Im Finish dann noch etwas Aufregung, als der eingewechselte Dobras mit glatt Rot vom Feld musste – bereits fünf waren über der Zeit und Koita legte sich denn Ball noch einmal bereit – der fällige Freistoß blieb aber in der Mauer hängen und am Ende bejubelten die Linzer einen mehr als gewonnen Punkt gegen RB Salzburg.

Wir bleiben weiterhin ungeschlagen gegen den Serienmeister 💪🏼

Super Leistung Jungs 😍💙🤍 #BWLrbs pic.twitter.com/HNzZzkPuMI — FC Blau-Weiß Linz (@BlauWeissLinz) February 17, 2024

FC Blau-Weiß Linz – FC Red Bull Salzburg 1:1 (1:1)

Samstag, 17.02.2024 (17:00 Uhr), Hofmann Personal Stadion (Linz), Z: 5.595 (ausverkauft); SR: Alan Kijas

FC Blau-Weiß Linz: Schmid; Tursch, Maranda, Strauss, Gölles (Seidl, 70.), Krainz (Briedl, 57.), Koch (Mitrovic, 91.), Pirkl, Mensah, Noß (Joao Luiz, 70.), Feiertag (Dobras, 70.). Trainer: Gerald Scheiblehner.

FC Red Bull Salzburg: Schlager; Pavlovic, Daniliuc, Solet, Kjaergaard, Diambou, Sucic, Ulmer (Terzic, 65.), Ratkov (Simic 75.), Gloukh, Fernando (Koita, 65.). Trainer: Gerhard Struber.

Torfolge: 0:1 Ratkov (1.), 1:1 Maranda (11.)

Gelbe Karte: Strauss (30.). Rote Karte: Dobras (92.)

Spielfilm im Liveticker

Fotocredit: Harald Dostal / www.sport-bilder.at