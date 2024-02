"Ich bin sehr froh, dass wir alle da sind. Leider Gottes haben wir es nicht geschafft, zweite Halbzeit die 'Oaschlecha' so richtig abzuschießen", rutschte SK Rapid-Ehrenkapitän und Geschäftsführer Steffen Hofmann nach dem 3:0-Derbyerfolg über Stadtrivale FK Austria Wien, dem ersten grün-weißen Heimerfolg über die Violetten seit 2014, über die Lippen. Nach dessen Entschuldigung reagieren nun die Veilchen in einem offiziellen Statement auf die verbale Entgleisung...

Ausschreitungen im und um das Allianz Stadion blieben diesmal gottlob aus, dafür leistete sich Steffen Hofmann hernach einen verbalen Fauxpas, welcher die Gemüter erhitzte.

Offizielles Statement von FK Austria Wien:

"Wir nehmen die Entschuldigung von Steffen Hofmann zur Kenntnis und wollen nicht weiter Öl ins Feuer gießen. Gleichzeitig gratulieren wir zum gestrigen verdienten Derby-Sieg. Beschimpfungen und Herabwürdigungen jeglicher Art widersprechen klar den Verhaltensrichtlinien aller Mitarbeiter: innen und Spieler: innen in unserem Verein und passen auch nicht in das Weltbild von Austria Wien. Wir sind stolz auf Favoriten und sehen uns mit unseren Fans in allen Bezirken der Stadt Wien tief verwurzelt."

