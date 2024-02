Dass einmal ein Trainer der ADMIRAL Bundesliga nach einer Roten Karte auf der Tribüne zum Zuschauen verdonnert wird, wie jüngst WSG Tirol-Chefcoach Thomas Silberberger, ist soweit ja nichts Neues. Nun allerdings kommt es am kommenden Wochenende erstmals zu einer Sperre, die aufgrund von fünf Gelben Karten von einem Übungsleiter ausgefasst wird. Zwei weitere "Kandidaten" stehen bereits in der "Warteschlange"... Siehe auch HIER!

Drei gebürtige Steirer als "Vorreiter"

Seit der Saison 2023/24 gilt die Regulatorik um die Gelbsperre nämlich auch für Team-Verantwortliche wie Trainer, Betreuer und Co. Mit SCR Altach-Coach Joachim Standfest, der sich gegen den TSV Hartberg in der Nachspielzeit seinen fünften Gelben Karton abholte, wird dieses Novum nun erstmals spruchreif. Damit verpasst der Ex-ÖFB-Teamspieler das Heimspiel gegen den LASK am kommenden Sonntag (17:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), darf er die Partie zumindest nicht von der Coachingzone aus begleiten.

Apropos TSV Hartberg: Cheftrainer Markus Schopp, der mit seinen Schützlingen vor einer Meistergruppen-Teilnahme steht, ist mit aktuell vier Gelben Karten genauso gefährdet wie SK Sturm Graz-Erfolgstrainer Christian Ilzer.

