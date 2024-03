Nach zwei Niederlagen am Stück strebt Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz am letzten Spieltag im Grunddurchgang der ADMIRAL Bundesliga gegen Schlusslicht SC Austria Lustenau wieder den Spurwechsel auf die Siegerstraße an, will man auf Bregenzer Boden nach dem 0:0 im Hinspiel im zweiten von vier Saisonduellen (zwei weitere in der Qualifikations-Gruppe folgend) gegen das Team von Neo-Cheftrainer Andreas Heraf "fette Beute an Land ziehen" (Sonntag, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Siehe auch: Expertentipp!

Ronivaldo und Co. wollen nach vier sieglosen Spielen (2U, 2N) endlich den ersten Pflichtspielsieg im Jahr 2024 bejubeln - gelingt die Verwirklichung dieses Vorhabens auswärts im Ländle?

"...wird auf Kampf, zweite Bälle und Zweikämpfe ankommen"

Personeller Natur kann aufseiten der Stahlstädter bis auf Stefan Haudum (Knöchelverletzung), Kristijan Dobras (muskuläre Probleme) und Paul Mensah (Gelbsperre) auf die volle Kaderbreite zurückgegriffen werden.

"Wir haben die Niederlage gegen Austria Wien gut analysiert und wissen jetzt, wo wir Fehler gemacht haben. Da setzen wir jetzt im Training an, dass wir noch intensiver werden und die Zweikämpfe besser bestreiten. In Lustenau wird es auch genau auf solche Dinge ankommen, auf Kampf natürlich, zweite Bälle und Zweikämpfe gewinnen und dass wir auch hinten sicher stehen. Das müssen wir einfach besser machen. Es geht gegen einen Gegner, der mit uns in der Tabelle hinten zu finden ist und gegen die heißt es zu gewinnen oder zumindest zu punkten und genau das haben wir am Sonntag vor", betont Kapitän Fabio Strauss im Vorfeld.

Lustenau im Frühjahr bereits mehr Punkte als im gesamten Herbst

Nach 17 sieglosen Runden gelang Austria Lustenau nach einem Trainerwechsel in der Winterpause mit Andreas Heraf der erste Saisonsieg. Mit einem 2:0-Sieg über die WSG Tirol starteten die Vorarlberger gelungen ins Frühjahr. Doch anschließend folgte nach der 0:1-Niederlage gegen SK Austria Klagenfurt eine heftige 0:7-Niederlage gegen FC Red Bull Salzburg. Im Rahmen des 1:1-Remis beim SK Rapid am vergangenen Wochenende durfte man im Ländle jedoch wieder über ein Erfolgserlebnis zu jubeln.

"Wir müssen auf jeden Fall hinten wieder konsequenter sein und uns dürfen unsere individuellen Fehler nicht in der Häufigkeit passieren, wie es jetzt in den letzten 3 Spielen passiert ist, vor allem zu Beginn und kurz vor der Halbzeit. Das ist immer ärgerlich und dann auch schwer, wenn du einem Rückstand immer nachläufst. Das haben wir auch kurz angesprochen in der Videoanalyse. Die Mannschaft ist aber sehr ehrgeizig, hat einen großen Willen und ich bin mir ganz sicher, dass wir am Sonntag gut auftreten", so Blau-Weiß-Cheftrainer Gerald Scheiblehner.

Auch diesen Monat gibt es wieder die Möglichkeit, unseren Jungs beim Training zuzusehen.



🕖 Dienstag, 19. 3. um 15 Uhr

📍Sportpark Lissfeld, Hausleitnerweg 105, 4020 Linz



Hinweis: Wir bitten um Verständnis, dass Trainings auch kurzfristig abgesagt oder verschoben werden können! pic.twitter.com/t9tZRGR6V4 — FC Blau-Weiß Linz (@BlauWeissLinz) March 5, 2024

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at