Nach einem kräfteraubenden, lehrreichen Europacup-Ritt (0:3 gegen OSC Lille) wartet auf den SK Sturm Graz am Sonntag in der letzten Runde des Grunddurchganges der ADMIRAL Bundesliga bereits der nächste Härtetest, wenn es auswärts zum "Nachbarn" in die Oststeiermark geht und man auf den um die Meistergruppe buhlenden TSV Egger Glas Hartberg prallt (17:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Vorab Stimmen der "Blackies". Siehe auch: Expertentipp und TSV-Vorschau!

"...bereit für ein absolutes Mentalitätsspiel"

SK Sturm-Cheftrainer Christian Ilzer meint: "Heute haben wir schon noch alle so einen richtigen ,Brummschädel' – das ist auch in Ordnung so –, manchmal muss man sich eingestehen, dass ein anderer klar besser war, auch wenn wir in allen Belangen nicht unsere Topleistung erbracht haben. Das Spiel gegen Lille ist aufgearbeitet und abgehakt, am Sonntag werden wir wieder bereit sein – bereit für ein absolutes Mentalitätsspiel, gegen einen Gegner, der eine sehr gute Saison spielt, klaren Wiedererkennungswert in seiner Spielweise hat und für mich das spielstärkste Team in der eigenen Spielhälfte der gesamten Liga ist."

Namhafte Ausfälle für "Steirer-Duell"

Der gebürtiger Weizer Cheftrainer zur Personalsituation: "Manprit Sarkarias Operation ist gut verlaufen, er wird von uns die volle Unterstützung in der Reha bekommen und ich bin sicher, dass er genauso stark zurückkommen wird. Sein Langzeit-Ausfall schmerzt natürlich sehr, zusätzlich ist Alexander Prass weiterhin angeschlagen und Jon Gorenc Stankovic, der sich gestern gegen Lille die Nase gebrochen hat, fehlt uns ja auch noch aufgrund seiner Gelbsperre.

Mit den weiteren kleineren Blessuren aus dem gestrigen Spiel stellt uns die Personalsituation für Sonntag natürlich vor Herausforderungen, wir werden hier intensiv an der Regeneration arbeiten und bis Sonntag abwarten müssen, wer uns zur Verfügung steht."

"Wollen die Tugenden, die uns auszeichnen, auf den Platz bringen"

Linksverteidiger David Schnegg sagt: "Wie immer nach einer intensiven Europacup-Partie ist die Regeneration in der kurzen Zeit bis Sonntag extrem wichtig. Dass es für Hartberg noch um die Meistergruppe geht, ist für uns komplett egal, wir konzentrieren uns nur auf uns selbst. Wir wollen die Tugenden, die uns auszeichnen, auf den Platz bringen und verfolgen unser eigenes Ziel – nämlich die bestmögliche Ausgangsposition für die Meistergruppe zu erreichen."

Fotocredit: RiPu-Sportfotos und Harald Dostal/www.sport-bilder.at