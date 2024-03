Wahnsinn Waidmannsdorfer! Meistergruppe-Hattrick für den Tabellenvierten SK Austria Klagenfurt, der auch im dritten Jahr nach dem Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga im Sommer 2021 schon wieder vorzeitig im März den Klassenerhalt geschafft hat und mit dem heutigen 1:1 vs. den Sechsten SK Rapid das Obere Playoff fix gemacht hat und zudem Rang 4 verteidigt hat. Das Team von Erfolgstrainer Peter Pacult war im gesamten Grunddurchgang IMMER "über dem Strich", schlechtester Platz war der fünfte! Nachfolgend STATEMENTS aus dem Lager der Kärntner Violetten - siehe auch SK Rapid-Wortspenden.

Er hat es wieder getan...: Peter Pacult. Der jung gebliebene 64-jährige Wiener schaffte im dritten Bundesliga-Jahr in Folge mit Austria Klagenfurt die Teilnahme für die Meistergruppe. Das gelang vorher keinem Aufsteiger und wird so bald wohl auch hernach keinem Aufsteiger mehr gelingen.

„Wir waren permanent über dem Strich, das wollten wir nicht im 22. Spiel herschenken"



Peter Pacult (Chefrainer SK Austria Klagenfurt) über...

…das Spiel: „Gott sei Dank ist uns noch der Ausgleich geglückt. Wir haben aber auch schon in der ersten Halbzeit die Möglichkeit gehabt, da waren wir die klar bessere Mannschaft. Schade, dass uns da kein Tor gelungen ist. Mit dem Rückstand hat das Nervenflattern begonnen, aber das hat die Mannschaft gut weggesteckt.“



…das Erreichen der Meistergruppe: „Das hat einen Riesen-Stellenwert für uns. Wir sind vor drei Jahren aufgestiegen. Jetzt drei Mal hintereinander in die Meistergruppe zu kommen, das wird schwer für die nachfolgenden Vereine, das einzustellen. Gratulation an die Mannschaft. Wir haben 21 Spiele lang hart gearbeitet und waren permanent über dem Strich, das wollten wir nicht im 22. Spiel herschenken.

Wir spielen jetzt gegen die besten fünf Mannschaften. Das wird nicht einfach, diese ganze Geschichte. Wir freuen uns, weil es für den Verein auch wieder Planungssicherheit für die nächste Saison ist. Wir sind nächste Saison wieder in der Bundesliga. Danke auch an die Fans, das war eine großartige Unterstützung. Ich hoffe, dass wir auch in den fünf Heimspielen wieder diesen Zuschauerschnitt haben.“

"Wehe, wenn Wuschi kommt"...bei so viel Willensstärke und Galligkeit hat auch schon mal eine Eckfahne herzuhalten. Christopher Wernitznig stach als Joker. Der mit 34 Jahren älteste Feldspieler der Kärntner Violetten rettete seinem Team die Meistergruppe. Austria Klagenfurt schaffte damit bereits wieder im März den Klassenerhalt. Doch diesmal wollen die Pacult-Schützlinge auch mehr wie Rang 6 in den Vorjahren...

„Deswegen war ich geschockt danach, weil ich die Eckfahne demoliert habe"

Christopher Wernitznig (Ausgleichstorschütze SK Austria Klagenfurt) über...

…das Spiel: „Es freut mich einfach für die Mannschaft. Wir haben uns belohnt für den guten Herbst, deswegen wird heute noch gefeiert werden.“



…den VAR-Check vor seinem Treffer: „Es war ein bisschen komisch. Ich habe zuerst gar nicht gecheckt, dass der Linienrichter überhaupt die Fahne raufgetan hat. Deswegen war ich geschockt danach, weil ich die Eckfahne demoliert habe. Gott sei Dank hat er das Tor dann gegeben.“

„Wenn wir jetzt das dritte Mal oben sind, wollen wir aber nicht wieder Sechster werden"

Christopher Cvetko (Spieler SK Austria Klagenfurt): „Das Ziel Klassenerhalt haben wir auf jeden Fall geschafft. Wenn wir jetzt das dritte Mal oben sind, wollen wir aber nicht wieder Sechster werden. Wir haben gesehen, dass wir gegen jede Mannschaft mithalten können. Das Ziel muss auf jeden Fall sein, nicht Sechster zu werden.“

Sinan Karweina (derzeit verletzter Toptorjäger SK Austria Klagenfurt) über seine Zukunft und die Gerüchte eines Rapid-Transfers: „Ende Mai sehe ich mich erstmal bei meinen Eltern und bei meiner Freundin, dann schauen wir mal. Der Zeitpunkt des Gerüchts hat mich tatsächlich etwas überrascht. Was mich nicht überrascht ist, dass Rapid auch schaut. Der erste Ansprechpartner ist aber Klagenfurt, ganz klar. Da ist noch keine Entscheidung gefallen. Ob es eine Option ist, da mache ich mir eigentlich keine Gedanken. Mein Fokus ist auf Klagenfurt und darauf, dass ich wieder fit werde. Alles weitere sind Spekulationen.“

„Da bin ich happy und muss ‚Gratulation‘ nach Klagenfurt sagen“

Peter Stöger (Sky Experte) über Austria Klagenfurt: „Das ist schon eine Leistung, dass sie es das dritte Mal hintereinander geschafft haben. Sie haben bisher erst vier Spiele verloren. Zwischenzeitlich sind sie mit 15 Jungs durch die Gegend gereist, weil der Kader so leer war. Das sagt eigentlich alles aus. Wenn ich dann die Bilder aus der Kabine sehe, dann freut mich als Trainer. Die Jungs sind ja nicht verkehrt vom Fußballerischen, aber wenn die den Teamspirit nicht haben, dann ist das nicht möglich. Da bin ich happy und muss ‚Gratulation‘ nach Klagenfurt sagen.“

Statement-Quelle: SKY Sport Austria

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL