Die einzige länderspielbedingte Liga-Pause im Zuge der Frühjahrssaison der ADMIRAL Bundesliga ist Geschichte. Mit dem ersten Heimspiel der Meistergruppe greift der Langzeit-Tabellendritte LASK wieder ins Geschehen ein und empfängt am Ostersonntag um 14:30 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER) in der Raiffeisen Arena den Fünftplatzierten SK Austria Klagenfurt. Wie die Athletiker vermelden, wird weiterhin Kapitän & Toptorjäger Robert Žulj (beim letzten Duell mit der Pacult-Elf Doppeltorschütze beim 2:2) ausfallen. Ebenfalls verletzungsbedingt fehlen werden René Renner, Ivan Ljubic und Ibrahim Mustapha (siehe Beitrag).

Heuer am 11. Februar war Rico Benatelli mit Austria Klagenfurt schon sehr nah dran, um den ersten Pflichtspielsieg der Kärntner gegen den LASK zu feiern. Erst in der Nachspielzeit rettete Doppelpacker Robert Žulj mit seinem Tor zum 2:2 noch ein Remis. Moses Usor und die Athletiker sind bei der Neuauflage an gleicher Wirkungsstätte also gewarnt. Ein Osterspaziergang wird es keineswegs für die zuletzt nicht gerade vor Selbstvertrauen (besonders in der Offensive) strotzenden Sageder-Schützlinge.

LASK hinten Top, vorne Flop

Vor zwei Wochen starteten die Athletiker mit einem 0:0-Unentschieden beim SK Rapid in den Finaldurchgang der ADMIRAL Bundesliga. Nun streben die Linzer im Duell Dritter gegen Fünften den ersten vollen Erfolg in diesem Kalenderjahr an, womit man den aktuellen Tabellenplatz festigen und die Gäste aus Kärnten auf vier Punkte distanzieren könnte.

Dafür bedarf es aber zum einen einer verbesserten Effizienz vor dem gegnerischen Tor, zum anderen einer ähnlichen defensiven Stabilität wie zuletzt: In den vergangenen fünf Runden blieb der LASK drei Mal ohne Gegentor und musste lediglich zwei Verlusttreffer hinnehmen. Beide bei den jeweiligen 0:1-Niederlagen daheim gegen den RZ Pellets WAC und FC Red Bull Salzburg.

In der länderspielbedingten Ligapause waren insgesamt sieben Athletiker mit ihren Nationalmannschaften unterwegs, die weiteren Profis arbeiteten vorrangig an taktischen wie physischen Inhalten und absolvierten vergangene Woche ein Testspiel gegen den TSV 1860 München, das man mit 1:0 für sich entscheiden konnte. Auch das Pacult-Team nutzte den Länderspiel-Break, um gegen Zweitliga-Spitzenreiter GAK 1902 zu testen (2:2).

Eindrucksvolle Bilanz gegen den LASK-Lieblingsgegner vom Wörthersee

Die Bilanz des LASK gegen die Kärntner Violetten liest sich aus Sicht der Stahlstädter höchst erfreulich. In sämtlichen 19 Duellen seit der Neugründung der Austria blieben die Linzer ungeschlagen und trugen sich in jedem Spiel zumindest einmal mit einem erzielten Treffer auf der Anzeigetafel ein. Vor eigenem Publikum bejubelten die Schwarz-Weißen in acht von zehn Pflichtspielen einen dreifachen Punktgewinn.

Hatten die Oberösterreicher im ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison auswärts mit 3:1 die Oberhand behalten, trennten sich die beiden Teams im Retourmatch zum Frühjahrsauftakt Anfang Februar mit einem 2:2-Remis.

"Klagenfurt hat sich schon mehrmals als unangenehmer Gegner erwiesen"

LASK-Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel: „Wir haben die Länderspielpause genutzt, um intensiv im taktischen und physischen Bereich zu arbeiten. Klagenfurt hat sich schon mehrmals als unangenehmer Gegner erwiesen und steht zweifellos zurecht in der Meistergruppe. Wir wollen in erster Linie eine gute Leistung auf den Platz bringen und uns dann auch entsprechend belohnen.“

