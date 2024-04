Renaissance der Standard-Spezialität beim LASK. Vor Jahren galt: Eckball Michorl auf Zielspieler Trauner = Trumpf & Tor. Nun Ostern gegen die SK Austria Klagenfurt die "Athletiker-Auferstehung" mit dem Duo Horvath/Luckeneder. Kam Felix Luckeneder schon vor der Pause nach einem Horvath-Corner zum Kopfball, (zu zentral auf Keeper Menzel), verwertete der 30-jährige Linzer nach fast einer Spielstunde einen weiteren zum "Tor des Tages" und beendete damit eine Durststrecke des Dauer-Dritten von 5 1/2 Spielen ohne Treffer. Obendrein der erste Dreier in 2024 und erste Heimsieg seit 25.11.2023. Dazu STATEMENTS...

Haben sich da heute mit Sascha Horvath und Felix Luckeneder die Nachfolger vom Standard-Erfolgsduo Peter Michorl & Gernot Trauner (Feyenoord) gefunden? Die Austria, die aus dem Spiel heraus wenig zuließ, fand bei den Eckbällen mit den beiden Athletikern kein probates Gegenmittel. Für LASK-Publikumsliebling Felix Luckeneder wohl auch ein besonderes Tor, läuft doch der Vertrag des seit wenigen Tagen 30-jährigen Rotteneggers heuer aus und schien es vor Wochen so, dass der 1,90 Meter-Mann im Sommer ein "Athletiker-Auslaufmodell" ist. Der gebürtige Linzer erzielte in dieser Saison zwei wichtige Tore in der Raiffeisen Arena, rettete beim 1:1 im Auftaktmatch gegen den SK Rapid in der Nachspielzeit noch einen Punkt und sorgte im ersten Meistergruppen-Heimspiel für den Premieren-Sieg in 2024.

„In der Länderspielpause haben wir sehr viel im Bereich der Standardsituationen gearbeitet"

Thomas Sageder (Cheftrainer LASK) über...

...das Spiel: „Dieser Sieg war enorm wichtig für uns und tut uns allen unheimlich gut. Man hat zu Beginn die fehlende Selbstsicherheit gemerkt. Wir sind aber geduldig geblieben und haben uns mit dem Tor und drei Punkten belohnt.

In der Länderspielpause haben wir sehr viel im Bereich der Standardsituationen gearbeitet, wir sind sehr froh, dass sich das heute bezahlt gemacht hat.“

...weiter zum Spiel: „Gott sei Dank endlich im neuen Jahr ein Sieg. Es war ein sehr schweres Spiel. Ich glaube eines der schwersten Spiele für uns, seitdem ich beim LASK Trainer sein darf. Weil ich die Mannschaft gesehen habe und wieviel Druck in der Situation war. Wieviel Druck sie sich selbst gemacht hat. Da hat man gesehen wieviel der Kopf im Fußball ausmacht."

„Es geht nicht, dass wir solche Chancen über einen längeren Zeitraum liegen lassen"

...den ersten Sieg in 2024: „Ich bin einfach froh über diesen Sieg und dass die Mannschaft diese schwere Aufgabe gemeistert hat. Darauf bin ich stolz. Ich bin so glücklich, dass wir gewonnen haben. Ich bin glücklich, dass der Felix Luckeneder ein Standardtor geschossen hat. Wir haben trotzdem wieder einige Chancen gehabt, die auf dem Niveau, auf dem wir uns bewegen wollen oder wo formuliert die Ansprüche sind, man machen muss. Zum Beispiel die Chancen direkt nach dem Führungstreffer. Es geht nicht, dass wir solche Chancen über einen längeren Zeitraum liegen lassen. Und das wissen auch unsere Spieler."

Es war das hart umkämpfte Spiel zwischen dem LASK und Austria Klagenfurt. Zum sechsten Mal spielten die Linzer in dieser Saison ohne ihren Kapitän Robert Žulj, erstmals schaute am Ende ein Sieg heraus. Wie beim letzten Heimsieg am 25.11. gegen die WSG Tirol wieder mit 1:0. Nachdem der fehlende Athletiker-Toptorjäger die letzten drei Heimtore erzielt hatte, scorte diesmal Felix Luckeneder, der damit auch dadurch seine Startelf-Rückkehr rechtfertigte.

„Wir überlegen sehr viel und es fehlt einfach das Selbstvertrauen"

Felix Luckeneder (Siegtorschütze LASK): „Wir sind definitiv erleichtert. Heute ist es um was gegangen. Es waren sehr, sehr wichtige drei Punkte. Der erste Sieg im neuen Jahr hat etwas gedauert. Umso schöner, dass ich der Mannschaft mit einem Standardtor helfen konnte.

Man muss in der Analyse genau hinschauen und sieht schon, an was es fehlt. Wir überlegen sehr viel und es fehlt einfach das Selbstvertrauen. Man merkt schon, dass ein bisschen was fehlt. Aber im Endeffekt war jetzt erstmal wichtig, dass wir die drei Punkte geholt haben. Jetzt gilt es den Ostersonntag und Ostermontag zu genießen und dann gilt voller Fokus auf Sturm Graz."

„Freue mich, wenn der Felix den dann rein schädelt"

Elias Havel (Stürmer LASK): „Absolut verdienter Sieg. Wir haben gut gekämpft und gewusst, dass es gegen Klagenfurt schwer wird, weil sie fast nur mit langen Bällen kommen. Wir wussten, das wird ein Kampf. Und den haben wir angenommen. Ich freue mich, wenn der Felix den dann rein schädelt. Das war ein super Gefühl."

Sascha Horvath (Mittelfeld-Antreiber LASK): „Vor ein paar Wochen hat irgendwer mal kritisiert, dass wir bei Standards so schlecht sind, heute machen wir ein Tor und haben eine riesige Chance in der ersten Halbzeit. Von dem her freut es mich einfach. Für Luckeneder freut es mich auch. Er ist so ein Charakter, der sehr, sehr stark ist, dass er da weitermacht, nach allem, was ist. Es freut mich auch für uns, dass wir wieder einmal drei Punkte machen. Es war natürlich ein wichtiger Sieg.“

„Heute ist das ganze Team der Matchwinner"

Tobias Lawal (Torhüter LASK) über...

…das Spiel: „Heute ist das ganze Team der Matchwinner. Wir haben uns das Ganze gemeinsam erarbeitet, hinten gemeinsam die null gehalten und vorne gemeinsam gekämpft. Im Endeffekt macht dann vorne Luckeneder das Kopfballtor, was mich natürlich freut. Es ist aber ein Verdienst der ganzen Mannschaft, dass wir hier heute gewonnen haben.“

…das Gefühl nach dem ersten Sieg in 2024: „Es war jetzt lange her, das stimmt. Es ist dafür umso schöner, wenn wir heute zu Hause vor den eigenen Fans endlich wieder die drei Punkte anschreiben konnten.“

„Ich glaube, dass in Oberösterreich relativ viel kritisiert wird, weil man sich vom LASK viel erwartet“

Peter Stöger (Sky Experte) über den LASK und die aktuelle Situation: „Wenn man darüber redet, was ihnen fehlt, gibt es eh nur zwei Möglichkeiten. Entweder bist du so dominant als Spitzenmannschaft und das zweite Ding, das eine Mannschaft wie Sturm Graz hat, die gefährlich werden können, das die Linzer auch schon hatten, sind Standards, und das haben sie vermissen lassen. So hast du einen dreier mitgenommen und ein normales Spiel gemacht. Du hattest auch Lawal im Tor gegen Karweina, sonst kann es anders ausgehen.

Das passiert in dieser Phase, jetzt nimmst du die drei Punkte mit und möglicherweise geht es dann wieder leichter. Das sind Dinge, die du halt brauchst, wenn du vorne dabei sein willst. Horvath hat es richtig gesagt, ein bisschen kritisiert. Ich glaube, dass in Oberösterreich relativ viel kritisiert wird, weil man sich vom LASK viel erwartet.

Das, was der Trainer sagt, verstehe ich vollkommen. Wenn du da draußen stehst, jeden Pass siehst, der nicht ideal kommt und sich die Leute aber Zauberfußball erwarten ist es schon schwierig. Das ist für die junge Mannschaft schwierig, der Erwartungshaltung gerecht zu werden. Deswegen ist es jetzt einmal cool, dass sie drei Punkte eingefahren haben.“

