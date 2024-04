Auch wenn es im 20. Anlauf für den Tabellenfünften SK Austria Klagenfurt mit einem Sieg gegen "Schreckgespenst LASK" wieder nicht geklappt in der 24. Rd. der ADMIRA Bundesliga-Saison 2023/24, wird sich mancher bei den Kärntnern im Nachhinein fragen, was wäre wenn gewesen...? Gemeint ist die 53. Minute in der Raiffeisen Arena, als der wiedergenesene Toptorjäger Sinan Karweina bestens von Bonnah bedient allein vor Tobias Lawal auftaucht, im LASK-Keeper jedoch seinen Meister findet. Wenig später fiel dann auf der anderen Seite das 1:0-Siegtor für die Athletiker. Dazu Austria-STATEMENTS - siehe auch vom LASK.

Von den drei Dauerbrennern in der Austria-Abwehr bleibt nun nurmehr der deutschen Linksverteidiger Till Schumacher (hier gegen Moses Usor) übrig. Während Nicolas Wimmer heute in Linz wegen einer Schnittwunde ausfiel, fehlt nächsten Sonntag im Heimspiel gegen den TSV Hartberg Kapitän Thorsten Mahrer (5. GK).

„Der Knackpunkt war sicherlich diese riesige Möglichkeit"

Peter Pacult (Cheftrainer SK Austria Klagenfurt) über...

…das Spiel: „Ich denke, die Mannschaft hat heute eine gute Leistung geliefert. Der Knackpunkt war sicherlich diese riesige Möglichkeit. Wir haben heute wirklich eine sehr gute Leistung abgeliefert, hatten in der ersten Halbzeit schon eine Doppelchance. Natürlich ist die Chance von Sinan Karweina schade, dass er sie nicht genutzt hat.

Es war zwar absolut mehr möglich, aber das ist halt so im Fußball. Wir haben auch vielleicht schon Spiele gewonnen, wo wir vielleicht nicht die bessere Mannschaft waren, das gehört zum Sport dazu. Heute war leider so ein Tag. Wir haben trotzdem bewiesen, dass wir dem LASK Paroli bieten können und ihn sogar fordern können.“

„Man muss immer aufpassen, wenn man junge Spieler lobt"

…das Debüt von Innenverteidiger Jannik Robatsch: „Man muss immer aufpassen, wenn man junge Spieler lobt, das ist immer das. Jannik hat aber wirklich eine gute Leistung geliefert und eine Talentprobe gezeigt. Er war sehr clever und ruhig am Ball, hat gut gearbeitet. Seine Karriere beginnt aber erst.“

…Sinan Karweina: „Er hat ja eine gute Leistung gebracht. Für das, dass er wirklich lange gefehlt hat, ich glaube knapp vier Wochen, hat er heute eine sehr gute Leistung abgeliefert.“

„Es war heute ein klassisches 50/50 Spiel"

Christopher Cvetko (Mittelfeldspieler SK Austria Klagenfurt): „Es war heute ein klassisches 50/50 Spiel, wo das erste Tor entscheidet. Leider sind wir heute nicht belohnt worden."

Sinan Karweina (Stürmer SK Austria Klagenfurt): „Ich denke es war heute kein schlechtes Spiel von uns. Einzig und allein die Chancenverwertung hätte besser sein können. Doch wir können durchaus positiv in das nächste Spiel gehen und wollen dann auch den ersten Sieg in der Meistergruppe einfahren."

Statement-Quelle: SKY Sport Austria

