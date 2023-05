In der 28. Runde der ADMIRAL Bundesliga standen sich der SK Austria Klagenfurt und der LASK Linz in der 28 Black Arena zum Retourmatch gegenüber. In Halbzeit 1 kam es zu zahlreichen strittigen Elfmeter-Szenen, die viele Emotionen hervorruften. Ein Elfmeter wurde gegeben, Andy Irving verwertete. In der 2. Halbzeit hatte der LASK mehr Spielanteile, konnte jedoch durch Joker Ibrahim Mustapha nur mehr den Ausgleich zum 1:1-Endstand erzielen. Wodurch der Tabellendritte nunmehr 5 Punkte Rückstand auf den Zweiten SK Sturm Graz hat, während die Klagenfurter auf Rang 5 klettern.

Benatelli (Foto) und Austria wollten sich rehabilitieren

Nach dem doch klaren 4:0 aus der Vorwoche, war die Pacult-Elf beim Retourspiel auf Revanche aus und möchte das Rennen um den vierten Tabellenrang weiterführen. Der LASK könnte mit einem Sieg weiter Druck auf Sturm und Salzburg ausüben.

Mit keinen klaren Vorteilen für eine Mannschaft verlief die erste Halbzeit, beide Mannschaften agierten zu Beginn sehr zaghaft. Die erste Einschussmöglichkeit markierte Robert Zulj nach einem Freistoß aus aussichtsreicher Distanz, der Schuss ging knapp an der Stange vorbei. Auf der Gegenseite klopften Benatelli und Demaku mit guten Möglichkeiten an.

Elfmeter-Reklamationen en masse

Dann schaltete sich der VAR ein. Nach einer Flanke von Cvetko bekam LASK-Verteidiger Stojkovic den Ball an den nicht angelegten Arm. Der Unparteiische Sadikovski schaute sich die Szene noch einmal an und ahndete kein sträfliches Vergehen, was für aufregendes Entsetzen auf der Trainerbank der Klagenfurter führte.

Cheftrainer Peter Pacult wurde wegen Kritik mit gelb verwarnt, Matthias Imhof (Geschäftsführer Sport) - siehe auch separaten Beitrag - wegen Beleidigung gleich von der Trainerbank und in die Katakomben verwiesen. Auf der Gegenseite reklamierte der LASK auf Handelfmeter, es lag aber kein absichtliches Handspiel von Kosmas Gkezos vor, somit abermals kein Elfmeter.

Im dritten Anlauf Elfmeter - Irving verwertet mit Wucht & Präzision

Dieses Mal war es dann eindeutig, zumal LASK Innenverteidiger Ziereis sein Pendant im violetten Dress Wimmer eindeutig zu Fall brachte. Irving hämmerte den Elfmeter unhaltbar in den Winkel. Im Klagenfurter Strafraum gab es prompt wieder einen Elfmeteralarm. Nakamura wurde von Gkezos zu Fall gebracht, zu wenig für Schiedsrichter Sadikovski.

Der LASK erhöhte vor der Pause den Druck, Klagenfurt verteidigte aber felsenfest und ließ wenig zu. Eine aufregende erste Halbzeit mit strittigen Elfmeterszenen endete mit einer knappen Führung für die „Violetten aus Kärnten".

Der LASK kam dann energisch aus den Kabinen, versuchte schnell den Ausgleich zu erzielen. Die spielerische Überlegenheit konnte noch nicht in den Ausgleichstreffer umgemünzt werden. Bei einem Freistoß aus dem Halbfeld kam Zulj zum Ball, hämmerte diesen an die Querlatte, stand aber ohnehin im Abseits.

LASK-Joker Mustapha sticht

Die Offensivbemühungen nahmen aber zu und wurden immer konkreter. Mustapha scheiterte zuerst an Menzel, dann stach der Joker zu und bescherte den Athletikern den Ausgleich.

Nach einem Eckball und Kopfball von Felix Luckeneder konnte Keeper Philipp Menzel noch parieren, im Nachschuss war er gegen Mustapha allerdings chancenlos. Das Momentum versuchte der LASK zu nutzen und die Partie vollkommen zu drehen, aber auch die Klagenfurter ließen sich trotz des Ausgleichs nicht aus der Fassung bringen.

LASK-Schlussoffensive blieb unbelohnt - Zulj kassierte innerhalb von 10 Sekunden Gelb-Rot

In der Endphase neutralisierte sich das Spiel im Mittelfeld. Der LASK hatte richtige Sitzer zu verzeichnen. Flecker sein Ball war aber eher eine Mischung aus Hereingabe und Abschluss und kullerte an Freund und Feind vorbei.

Dann Ziereis mit Aluminiumpech, nach super Vorlage seines Innenverteidiger Kollegen Luckeneder ging sein Abschluss an die linke Stange. Dann erneute Aufregung, Zulj bekam für zwei Fouls innerhalb von zehn Sekunden zweimal den gelben Karton und wurde vom Platz gestellt. Klagenfurt danach noch einmal im Vorwärtsgang, es blieb aber beim 1:1 Unentschieden.

28. Runde, ADMIRAL Bundesliga, Meistergruppe

SK Austria Klagenfurt - LASK 1:1 (1:0)

Sonntag, 7. Mai, 14:30 Uhr, 28 Black Arena - Klagenfurt, Z.: 3.300, SR Alain Sadikovski

SK Austria Klagenfurt (4-2-3-1): Menzel - Gkezos (73. Miesenböck), Mahrer, Wimmer, Schumacher - Wernitznig (74. Blauensteiner), Benatelli - Demaku (82. Bonnah), Irving (55. Moreira), Cvetko - Soto (82. Jaritz). Trainer: Peter Pacult.

LASK (4-2-3-1): Schlager - Stojkovic, Ziereis, Luckeneder, Renner - Michorl, Horvath (68. Jovicic)- Usor (59. Flecker), Zulj, Nakamura (89. Goiginger) - Ljubicic (59. Mustapha). Trainer: Dietmar Kühbauer.

Torfolge: 1:0 Irving (25., Elfmeter), 1:1 Mustapha (66.)

Gelbe Karten: Stojkovic (42.), Wimmer (77.)

Gelb-Rote Karte: Zulj (90+3.)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at, GEPA/ADMIRAL