Vierter vs. Dritter! Der TSV Hartberg empfing in Rd. 19 der ADMIRAL Bundesliga seinen Lieblingsgegner LASK, blieb gegen die Linzer neun BL-Duelle en suite und seit Juni 2020 (!) unbesiegt (3S, 6U). Die Schopp-Elf außerdem seit sechs Saison-Heimspielen ohne Niederlage (5S, 1U), doch im Rennen um das Obere Playoff die Verfolger Austria Wien (7.) und RZ Pellets WAC (8.) bereits im Rückspiegel auf der "Überholspur" sehend. Während der LASK am Führungsduo dran bleiben wollte, sich jedoch wie im Herbst in Linz wieder mit einem 0:0 zu begnügen hatte. Gegen ab Min. 68 zehn Hartberger im Match diverser VAR-Entscheide!

Absoluter Athletiker-Aktivposten heute in Hartberg: LASK-Stürmer Moses Usor, der gleich zwei Mal den Ball ins Netz schob, doch jeweils nach VAR-Entscheid wegen Abseits keinen Torerfolg bejubeln durfte. Nach einer Spielstunde wurde der 22-jährige Nigerianer überraschend ausgewechselt.

LASK legte schwungvoll los und wurde vom VAR "gebremst"

Beim Vorhaben im zehnten Anlauf gegen die Hartberger endlich einen Dreier zu landen hatten die Linzer auf ihren Kapitän und Top-Scorer Robert Žulj (9 Tore, 7 Assists in dieser BL-Saison) zu verzichten, der krankheitsbedingt fehlte. Für den 32-jährigen Welser kam Ivan Ljubic in die Startelf, rückte ins Mittelfeld und Winter-Neuzugang Valon Berisha von dort nach vorne auf die angestammte, zentrale Žulj-Position.

TSV-Trainer Markus Schopp sah aus dem Fehlen von Žulj nicht wirklich einen eigenen Vorteil: "Wir wissen, was uns gegen den LASK erwartet". In der Tat eine Mannschaft, die sogleich das Kommando übernahm und unbedingt in der dritten Pflichtpartie des neuen Jahres (bisher 2:3 im ÖFB-Cup-Viertelfinale vs. RB Salzburg und 2:2 in der Liga gegen Austria Klagenfurt, jeweils daheim) den ersten Sieg wollte. Furioser Start der Sageder-Schützlinge: Der agile Moses Usor brachte bereits nach vier Minuten das TSV-Tor zum "Beben", nachdem sein Drehschuss mit rechts aus 12 Metern an die Querlatte klatschte.

Wenig später dann der Ball im Netz. Nach einem langen Flugball von Filip Stojkovic hinter die Viererabwehrkette der Steirer auf Marin Ljubicic spitzelte der 21-jährige Kroate im "Eins-gegen-Eins" gegen Raphael Sallinger den Ball am TSV-Torhüter vorbei, ehe der heran eilende Moses Usor das Spielgerät ins leere Gehäuse einschob (8.). Doch nach VAR-Check wurde der Treffer annulliert, weil Ljubicic hauchzart im Abseits stand. Wohl korrekte Entscheidung!

Talovierov und Ex-Hartberger Horvath verpassen Gäste-Führung

Die Linzer blieben am Gaspedal. Nach Berisha-Cornerball flog der Kopfball von Talovierov knapp über das TSV-Tor (12.). Der Tabellendritte versuchte wiederholt mit langen Bällen hinter die Hartberger Hintermannschaft zu kommen und ihre schnellen Spieler einzusetzen. Wie den Ex-Hartberger Sascha Horvath, der zwar viel "Wiese" vor sich und nurmehr Torhüter Sallinger vorfand, jedoch den Ball nicht unter Kontrolle brachte (16.).

Mit Geschick und Glück überstanden die in die Defensive gedrängten Gastgeber die Anfangsviertelstunde. Glück auch für Abwehrspieler Komposch nach einer Grätsche von hinten gegen Valon Berisha, dass es der Unparteiische nach VAR-Intervention bei einer gelben Karte beließ (21.). Sich hier für den "humanen Strafvollzug" zu entscheiden, war bei genauer Betrachtung der Aktion auch nachvollziehbar.

Trotz seinem Spielanteile- und Torchancenplus hatte sich der LASK bis zur Pause mit einem 0:0 zu begnügen, wobei die Gäste ab Mitte der ersten Halbzeit nicht mehr so zwingend waren und die Hartberger engagiert gegen hielten und kaum mehr was zuließen.

War nach dem Ausschluss seines "Sechsers" Ousmane Diakité Mitte der zweiten Halbzeit zu personellen Veränderungen und Systemumstellung gezwungen: Der flexible TSV-Trainer Markus Schopp.

Zweites Abseitstor Usor - Schusschance und Rot für Diakité

Beide Teams begannen die 2. Halbzeit mit dem gleichen Personal wie vor der Pause und wieder einem frühen Tor von Moses Usor, das zurecht wegen abseits erneut aberkannt wurde (46.). Wo blieb eigentlich die erste echte TSV-Torchance der Partie? Sie kam in Minute 47. Horvath vertändelte am eigenen Sechzehner den Ball gegen den pressenden Prokop, ehe das runde Leder den Weg zu Diakité fand, der aus zentraler Position und 18 Metern mit seinem strammen Rechtsschuss nur knapp das "Eckige" links verfehlte.

Dann Aufreger nach einem Tackling von Ousmane Diakité gegen Valon Berisha, worauf der Hartberger nach VAR-Entscheid zum Entsetzen des Spielers und seines Teams die Rote Karte sah (68.). Fortan wurde es hitzig und es folgte der nächste Aufreger. Zu Zehnt suchten die Blau-Weißen ihre Chance weiterhin im bewährten Umschaltspiel, kamen zu einem Cornerball, den Bello abbekam. Laut Talic an den Arm, sodass der Referee zunächst auf Elfmeter entschied, diesen nach VAR-Check allerdings richtigerweise zurücknahm (82.).

Im Match der VAR-Entscheide fiel dem LASK in Überzahl wenig ein, kaum Kreativmomente und Torgefahr, während die dezimierten Hartberger es bis zum Ende der sechsminütigen Nachspielzeit auch diszipliniert und heroisch - wie schon beim 0:0 im Herbst in Linz - wegverteidigten.

30. Saisonpunkt für TSV - LASK auch im 10. Duell en suite ohne Sieg gegen Hartberg

Der TSV im 7. Heimspiel in Folge unbesiegt (5S, 2U), neuer Rekord in der BL-Historie, und die 30 Saison-Punkte vollmachend. Ein Punktgewinn für die kampfstarken Steirer, die auch im 10. Duell in Folge gegen die Linzer unbesiegt bleibt (3S, 7U), der in der Endabrechnung des Grunddurchgangs in punkto Meistergruppe noch "Gold wert" sein könnte. Und womöglich treffen beide Teams dann im Frühjahr ja noch zwei Mal aufeinander und hat der LASK dann die Siegchance im 11. bzw. 12. Duell-Anlauf...

ADMIRAL Bundesliga, 19. Runde

Sonntag, 18.02.2024, 14:30 Uhr, Profertil Arena Hartberg, SR: Arnes Talic

TSV Egger Glas Hartberg vs. LASK 0:0

LASK (3-4-3): Lawal - Ziereis (K), Andrade, Talovierov (82. Copado) - Stojkovic, Horvath, Ljubic, Bello - Ljubicic, Berisha, Usor (60. Pintor). Trainer: Thomas Sageder.

TSV Egger Glas Hartberg (4-1-4-1): Sallinger - Heil (K), Komposch, Bowat, Pfeifer - Diakité - Providence (70. Steinwender), Avdijaj (90.+3 Kainz), Sangaré, Prokop (87. Fillafer) - Entrup (71. Halwachs). Trainer: Markus Schopp.

Gelbe Karten: Komposch (21., Foulspiel), Providence (32., Foulspiel), Avdijaj (71., Foulspiel), Halwachs (84., Foulspiel) / Ljubicic (70., Unsportlichkeit), Ziereis (79., SR-Kritik).

Rote Karte: Diakité (68., Foulspiel).

