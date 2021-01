Transfer-Update – Regionalliga Ost

Details Freitag, 08. Januar 2021 14:23

Der vom SC Neusiedl am See 1919 abgewanderte Sascha Steinacher hat mit dem ASK Bad Vöslau einen neuen Verein gefunden und wechselt damit in die 2. Landesliga Niederösterreich Ost. Der ASV Drassburg, FCM Profibox Traiskirchen, SV Stripfing und ASK-BSC Bruck/Leitha geben Spieler ab, wohingegen der FC Marcheld Donauauen und SC Neusiedl am See 1919 starke Akteure verpflichten konnten!

Steinacher wurde bei Vereinssuche fündig!

Sascha Steinacher konnte auf der Suche nach einem neuen Verein fündig werden und schließt sich somit dem ASK Bad Vöslau an. Der 34-jährige Mittelfeldspieler machte vor kurzem von einer Ausstiegsklausel gebrauch, die ihn erlaubte den SC Neusiedl zu verlassen. Der Sektionsleiter des ASK Bad Vöslau, Mihaly Varga, äußerte sich wie folgt zu diesem Transfercoup: „Wir wollten ihn ursprünglich schon vor zwei Jahren verpflichten. Damals hat es aber leider nicht geklappt. Nachdem wir zuletzt aber viele Abgänge zu verzeichnen hatten, haben wir uns nochmal mit ihm zusammengesetzt und dieses Mal hat es für beide Seiten gepasst. Er ist wirklich unser Wunschspieler und ich bin mir sicher, dass er uns weiterhelfen wird!“

Folgende Abgänge wurden vor kurzem bekannt:

Marjan Markic verlässt den ASV Drassbug und ist damit vorerst vereinslos. Der Transfer dürfte vor allem sportliche Hintergründe haben, da der 30-jährige Stürmer in dieser Saison keinen Treffer erzielen konnte.

Auch der ASK-BSC Bruck/Leitha trennt sich mit David Kondrlik von einem Offensivspieler. Der 23-jährige Slowake konnte sich bei den Niederösterreichern nie richtig durchsetzen.

Daniel Djordjevic verlässt den SV Stripfing in Richtung ASK Mannersdorf (1. Landesliga Niederösterreich). Der Verteidiger kam in der laufenden Saison auf keinen Einsatz, dürfte in Mannersdorf allerdings zu mehr Chancen kommen.

Der FCM Traiskirchen verzeichnete gleich zwei Abgänge. So werden sowohl Semir Karalic als auch Mario Baldovsky nicht mehr für den Verein auflaufen. Während Karalic zum SV Leithaprodersdorf wechselt, ist Baldovsky vorerst vereinslos.

Folgende Zugänge wurden vor kurzem bekannt:

Neben einigen Abgängen in der Liga konnten der SC Neusiedl am See 1919 sowie FC Marchfeld Donauauen dennoch starke Verpflichtungen an Land ziehen. So wechselt Tormann Martin Kraus vom SC Neusiedl zu den Mannersdorfern. Im Gegenzug konnten sich der NSC allerdings die Dienste von Rückkehrer Elvedin Buljubasic sichern.

