ÖFB-Cup: Siegendorf, Traiskirchen und Wiener Sport-Club erreichen 2. Runde!

Am Wochenende fand die 1. Runde des ÖFB-Cups statt und dabei waren auch einige Vereine aus der Regionalliga Ost im Einsatz. SR Donaufeld, Neusiedl/See 1919, ASV Draßburg, USV Scheiblingkirchen-Warth, Wiener Sport-Club, FC Marchfeld Donauauen, TWL Elektra, SV Stripfing, FCM Traiskirchen, ASV Siegendorf und der SV Sparkasse Leobendorf duellierten sich teilweise mit prominenten Gegnern um den Aufstieg in die nächste Runde. Mit dem Match SV Stripfing gegen FCM Traiskirchen gab es auch ein ligainternes Duell. Für einen Großteil der Teams war aber bereits wieder Endstation - lediglich Siegendorf, Traiskirchen und der Wiener Sport-Club schafften Siege.

Starke Auftritte gegen Profis ohne Happy-End

Dass im Cup alles möglich ist, zeigten eigentlich alle Teams. Dass sich die höhere Qualität am Ende doch durchsetzt, mussten die meisten aber ebenso mitansehen wie die Tatsache, dass man durchaus gegen höherklassige Clubs mithalten kann. Letztlich siegreich blieben aber nur der ASV Siegendorf, FCM Traiskirchen und der Wiener Sport-Club, weshalb sich diese drei Vereine über den Aufstieg in die nächste Runde freuen konnten.

Leobendorf hingegen musste sich dem SKN Pölten spät in der Nachspielzeit geschlagen geben. Selbst konnte man nur knapp 60 Sekunden zuvor den 0:1-Rückstand egalisieren. Neuzugang Bartholomay (94.) glich die St. Pöltner Führung durch Ulysses Llanez jr. (73.) aus. Im Gegenzug fing man sich jedoch den entscheidenden Gegentreffer (95.).

Ebenfalls knapp geschlagen geben mussten sich der FC Marchfeld, SC Neusiedl/See und TWL Elektra. Die Niederösterreicher forderten Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau, mussten sich dann aber doch knapp mit 2:3 geschlagen geben. Ebenfalls gegen einen Bundesligisten aus Vorarlberg, nämlich Altach, musste TWL Elektra antreten. Gegen die von Weltmeister Miroslav Klose trainierten Kicker aus dem Ländle, unterliefen in der Verteidigung aber zu viele Fehler. Trotzdem konnte man beim 1:3 gut mithalten. Die Mannschaft von Stefan Rapp führte gegen WSG Tirol sogar, schied dann aber nach Verlängerung ebenfalls mit 1:3 aus.

Ebenfalls ausgeschieden ist der USV Scheiblingkirchen-Warth nach einem 0:2 gegen Deutschlandsberg. Donaufeld war beim 0:4 gegen Amstetten nicht derart chancenlos wie es das Ergebnis zeigt. Ebenso der ASV Draßburg beim 0:3 gegen den SV Horn.

Drei Clubs schaffen Aufstieg

Das diekte Duell zwischen dem SV Stripfing, das auf den FCM Flyeralarm Traiskirchen mit Ex-Trainer Hans Kleer traf, wurde zu einer knappen Partie. Bei den Hausherren feierte Neo-Coach Goran Djuricin sein Pflichtspiel-Debüt. Den entscheidenden Treffer erzielte dann auch noch just Ex-Stripfing-Spieler Samuel Oppong in der ersten Minute der Nachspielzeit.

Der ASV Siegendorf gewann eine äußerst dramatische Partie gegen den First Vienna FC 1894 (siehe Spielbericht). Nach einem 1:1 nach 90 und einem 2:2 nach 120 Minuten ging es ins Elfmeterschießen, in dem die Wiener bereits in Führung lagen. Nach zwei verschossenen Elfmetern jubelte aber doch noch Siegendorf über den Aufstieg.

Klarer fiel der Sieg des Wiener Sport-Club beim SAK Klagenfurt in Kärnten aus. Die Elf von Trainer Robert Weinstabl zeigte sich im ersten Match der neuen Saison bereits sehr spielstart, gewann mit 3:0.

MW