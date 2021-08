5:3 gegen Mauerwerk - Traiskirchen entscheidet Torspektakel für sich!

Details Samstag, 31. Juli 2021 12:04

Der Auftakt der neuen Regionalligasaison 2021/22 hatte es gehörig in sich. Zunächst eröffneten Stripfing und Vienna die neue Spielzeit mit einem 3:3-Remis. Anschließend trafen der FCM Profibox Traiskirchen und der FC Mauerwerk aufeinander und sollten dem ganzen punkto Spektakel und Toranzahl sogar noch eines draufsetzen. Denn was die beiden Mannschaften in Traiskirchen veranstalteten war nichts für schwache Nerven. Eine 2:0-Führung für die Gastgeber sollte zunächst nicht reichen, Mauerwerk konnte die Partie drehen, ehe Maximilian Entrup das Match im Alleingang zugunsten der Niederösterreicher entschied.

Umstrittene Führung

Die Bachmayer-Elf gab zu Beginn eindeutig den Ton an. Traiskirchen fand besser ins Spiel und hatte auch früh schon Möglichkeiten. Umstritten war die erste Schlüsselszene in der Partie. "Meiner Meinung war das Foul außerhalb des Sechzehners", war Mauerwerks Sportlicher Leiter Wolfgang Prochaska verwundert, als Schiedsrichter Manuel Gregorits auf den Elfmeterpunkt zeigte. Noah Lederer trat an und versenkte das Leder cool zur Führung für die Hausherren (12.). Von der Führung angetrieben legten die Hausherren wenig später einen weiteren Treffer durch Linksverteidiger Michael Tercek nach (20.). Doch wer dachte, dass es trotz der zwei schnellen Tore ein lockerer Abend für Traiskirchen werden sollte, der irrte gewaltig. Denn nach etwas mehr als einer halben Stunde kamen die Gäste zurück ins Spiel. Es gab etliche Standards für die Gäste und einer davon konnte durch Dan Neicu zum Anschlusstreffer genutzt werden (32.). Bei diesem Spielstand blieb es zunächst bis zur Pause.

Verrückte zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel war es ein Freistoß, den Mauerwerks Dominik Deptula nach etwa einer Stunde zum Ausgleich in die Maschen verlängerte (58.). Und nur sechs Minuten später nutzte Eriya Omura ein Abstimmungsproblem in der Traiskirchner Hintermannschaft, um die Partie völlig auf den Kopf zu stellen (64.). Mauerwerk führte plötzlich und Traiskirchen verstand die Welt nicht mehr.

Bachmayer mit goldenem Händchen

In dieser Phase bewies Markus Bachmayer mit seinen Einwechslungen ein goldenes Händchen. Er brachte Pascal Petlach, der sich nur 10 Minuten nach seiner Einwechslung mit dem 3:3 bedankte (75.). Nach einem Freistoß von der Seite stand Petlach komplett alleine und konnte dies zum Ausgleich nutzen. Nun waren die Hausherren wieder am Drücker, Mauerwerk wirkte geschockt. Der ebenfalls eingewechselte Arbnor Prenqi erkämpfte auf der linken Angriffsseite den Ball. Sein Schlenzer auf das lange Eck prallte an das Aluminium. Max Entrup reagierte am schnellsten, drückte das Leder zum 4:3 über die Linie (78.). Für den Stürmer war es nach einer langen Verletzungsgeschichte das erste Meisterschaftsspiel nach eineinhalb Jahren. Und Entrup legte noch ein Tor nach: Ein Lochpass kam ideal, der Angreifer schob die Kugel dann gelassen an Mauerwerk-Schlussmann Slavica Zdravkovic vorbei (81.). Somit stand es 5:3, es war der Schlusspunkt.

Markus Bachmayer (Trainer FCM Traiskirchen) nach dem spektakulären Sieg:

"Wir haben bei den Standardsituationen nicht gut ausgesehen. Wir haben auch viele gefährliche Standards zugelassen. Ich muss mir das am Video anschauen, an was das gelegen ist. Sie haben uns dann auch höher angepresst. Wir haben uns nicht getraut zwischen ihre Linie zu spielen, sondern haben oft den hohen Ball geschlagen. Das ist nicht unser Spiel. Wenn wir nicht unser Spiel spielen, sondern das Spiel des Gegners, läuft es dann eben auch in dessen Richtung. Aber die Burschen haben unglaublichen Charakter gezeigt. Es war eine Top-Charakterleistung."

Torfolge:

1:0 Noah Lederer (12., Elfmeter)

2:0 Michael Tercek (20.)

2:1 Dan Neicu (32.)

2:2 Dominik Deptula (58.)

2:3 Eriya Omura (64.)

3:3 Pascal Petlach (75.)

4:3 Maximilian Entrup (78.)

5:3 Maximilian Entrup (81.)

Die Besten:

FCM Traiskirchen: Max Entrup (ST), Noah Lederer (MIT), Michael Tercek (LV)

FC Mauerwerk: Dominik Deptula (MIT)

