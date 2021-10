1:0 - Leobendorfs Heindl stürzt WNSC ins Tal der Tränen!

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 21:53

Minute 92: Der SV Sparkasse Leobendorf drückt gegen Wiener Neustadt beim Stand von 0:0 auf den Sieg. Florian Heindl kann sich nach einem Eckball und Milosevic-Verlängerung gegen seine Gegenspieler durchsetzen und markiert per Flachschuss durch Neustadt-Goalie Philipp Klar's Beine, den knappen und späten 1:0-Heimsieg. Die Elf von Sascha Laschet kam in der 10. Runde gegen den von Neo-Trainer Christian Aflenzer betreuten 1. MAV Wiener Neustädter SC zu einem Pflichtsieg, der beinahe keiner wurde. Den Leobendorfer gelang damit der zweite Sieg in Folge, bleibt in der Tabelle am oberen Mittelfeld dran.

Niveauarme Partie

Was den Fans in den 91 Minuten zuvor geboten wurde, war jedoch qualitativ nicht das höchste Niveau. Speziell die Hausherren enttäuschten, Trainer Laschet war während des Spiels schon unzufrieden. Technische Fehler, zu viel Hektik und zu wenig Konzentration in den wenigen Situationen in denen man vors Tor der Gäste kam und eventuell treffen hätte können. So verpasste Oliver Pranjic ein gutes Milosevic-Zuspiel beispielsweise nur hauchzart, weil die Annahme nicht stimmte, Mateo Tadic setzte einen Schuss unter Druck des Gegners am Kasten vorbei. So stand es zur Pause 0:0, womit die Neustädter auf jeden Fall besser leben konnten als die Weinviertler.

Kaum noch erwarteter Siegestreffer

Auch der zweite Durchgang sah zunächst ein ähnliches Bild im Spielverlauf. Leobendorf schaffte es nicht kontrollierte Angriffe zu spielen, immer wieder war auch ein Bein der hochkonzentrierten und wacker kämpfenden Wiener Neustädter Mannschaft im Weg. Als nach etwa 70 Minuten alles auf ein 0:0 hindeutete, erhöhten die Gastgeber noch einmal den Druck. Das zeigte Wirkung, Torchancen gab es nun mehr, Tore jedoch nicht. Wiener Neustadt kämpfte und hoffte auf einen unerwarteten, aber aufgrund der Abwehrleistung durchaus verdienten, Punktgewinn. Doch dann kam Minute 92...

Beinahe noch Ausgleich

Trotzdem hatten die Gäste auch noch die Möglichkeit auf den Ausgleich, ließ Lukas Schweiger sein ganzes Können aufblitzen um den drohenden Punktverlust zu verhindern und sicherte somit die wichtigen 3 Zähler für sein Team.

Sascha Laschet (Trainer SV Leobendorf) nach dem Match:

"Das war heute natürlich kein besonders gutes Spiel, speziell Ballan- und mitnahme waren nicht gut und verhinderten so, dass wir einen Spielfluss aufbauen konnten. Wenn es dann beim Konter blöd hergeht, fangen wir uns dann noch den Ausgleich. Alles in allem würde ich trotzdem sagen, dass der Sieg in Ordnung geht,, weil wir die klareren Torchancen hatten."

Torfolge: 1:0 Florian Heindl (90.+2)

Die Besten:

SV Sparkasse Leobendorf: Florian Heindl (IV)

1. MAV Wiener Neustädter SC: Philipp Klar (TW)

MW

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!